《共感人完全自救手冊》︰我未因為生性敏感而得到呵護，反倒備受屈辱

文：茱迪斯・歐洛芙醫學博士（Judith Orloff, MD）

什麼是共感人？

共感人擁有極度活躍的神經系統，我們的大腦和別人不同，無法過濾與阻絕刺激，造成我們把身邊的正能量與壓力能量同時吸進體內。我們高度敏感，如果說一般人是用五根手指握住外界的刺激，我們是用50根，是貨真價實的超級反應器。

研究顯示，雖然每個人的敏感程度不同，高度敏感大約占兩成人口。共感人通常被貼上「太敏感」的標籤，老是被念：「別想太多就沒事了。」從小到大，我們並未因為生性敏感而得到呵護，反倒備受屈辱。我們長期感到疲憊，希望遠離這個世界，因為這個世界經常讓我們難以招架。然而今日的我，絕不會用任何東西交換自己的共感能力，共感使我得以感受到宇宙的奧妙，體驗做夢也想不到的熱情。

不過，我並不是從小就過著美好的共感人生，而是歷經千辛萬苦才走到今日。

身為共感人的成長歷程

如果你感到無法融入現今這個世界，那是因為你在世上的任務是創造出更好的世界。——無名氏

我和許多具備共感能力的孩子一樣，向來是邊緣人，感到自己像是地球上的外星人，希望回到星辰上真正的家。我還記得自己坐在家中前院，仰望著宇宙，希望太空船會降臨帶我回家。我是獨生女，很多時候都是一個人獨處，沒有可以分享心事的人，也沒人瞭解我，因為似乎沒人像我這樣。我來自一個出了25位醫生的大家族，父母都是醫生，他們告訴我：「親愛的，堅強一點，臉皮厚一點。」我不想要臉皮厚一點，也根本不曉得怎樣才能做到。我無法待在人多的購物中心或派對，走進去時原本一切安好，出來時卻會精神不振、頭暈目眩、焦慮不安，身體某個部位無緣無故痛了起來。

當時的我並不知道，每個人身體周圍都包著一個精微能量場，散發出來的微光，可穿透並延伸幾英寸（一英寸約2.54公分），甚至是幾英尺（一英尺約30公分）。能量場傳遞著資訊，如心情、身體健康或不舒服。我們身處擁擠的場所時，他人的能量場會與我們的能量場重疊。我接收到大量的強烈感受，但完全不曉得那些是什麼，也不知道該如何詮釋。我只感受到人多時會焦慮疲憊，還有最重要的是我想逃離。

我的青少年時代在洛杉磯度過，嗑了很多藥，好讓自己不那麼敏感（我可不建議各位這麼做！）。麻木之後，我就有辦法面對這個世界，和朋友一樣參加派對，逛購物中心。那種感覺太棒了，我鬆了一大口氣！我在個人回憶錄《神奇的第二視覺》（Second Sight）中提過，我靠著藥物關掉直覺與共感能力，但後來出了一場差點造成悲劇的車禍。我於凌晨三點開著一輛奧斯汀（Austin）的Mini Cooper，衝下托班加峽谷（Topanga Canyon）1500英尺高的懸崖，爸媽差點沒嚇死，把我送去看精神科醫師。

我自然是百般不願意地去看了精神科醫師，但沒想到我的醫生是天使下凡，他是世上第一個幫助我的人。他讓我瞭解，如果要成為一個完整的人，就得全心接受自己的敏感天性，而不是逃離。我開始踏上痊癒之旅，接受自己是一個共感人。由於童年時期的共感與直覺體驗嚇壞我，我在逐漸蛻變成醫師與女人時，有一部分是在學習擁抱共感能力。那些是應該被呵護、培養的寶貴能力，這也是為什麼日後我在擔任精神科醫師和舉辦工作坊時，特別著重於協助共感人士。

沒錯，身為共感人的我們有可能發光發熱！共感力是這個世界需要的良藥。

共感體驗

接下來，我們要進一步探索各種共感體驗。各位可以瞭解一下自己是否是共感人，或者身邊有親友、同事具備相關的特質。

首先，具備一般的「同理心」（empathy）和「共感人」（empath）有什麼不同？一般的同理心是指別人遭遇困難時，我們有能力同情對方。別人開心時，我們也會替對方開心。身為共感人，則是指我們的身體真切感受到他人的情緒、能量與症狀，不像多數人通常可以過濾掉那些東西。我們既感受到他人的憂傷，也體驗到他人的喜悅，對他人的講話音調與肢體動作極度敏感，而且聽得見言外之意，接收到以口頭之外的方式與沉默傳達出的訊息。共感人先是感覺到，接著才思考，和過分崇尚理性的社會上多數人相反。共感人與外界並未隔著一層界限，也因此和其他人極度不同；別人幾乎從出生開始，就有辦法保護自己。

心理學家伊蓮・艾融（Elaine Aron）提出「高敏感族」（Highly Sensitive People, HSPs）一詞，而共感人具備所有或部分的「高敏感族」特質，包括易受刺激；需要獨處時間；對光線、聲音、氣味敏感；厭惡人多的地方。此外，高敏感族在度過忙碌的一天後，需要較長的時間才能放鬆下來，因為他們的身體從高度刺激過渡到安定狀態的速度較慢。此外，共感人與高敏感族的另一個共通點是喜愛大自然與安靜的環境。

共感人和高敏感族不一樣的地方，在於共感人的感受又要更進一步。我們感受得到精微能量（subtle energy），也就是東方傳統醫療所說的「夏克提」（shakti，力量）或「普拉納」（prana，氣），還把這些能量吸進自己體內，高敏感族通常不會如此。能夠吸收能量的能力，使得共感人以極度深入的方式感受周遭能量。世間萬物都是由精微能量組成的，包含情緒與身體知覺，因此共感人以能量的形式，內化來自他人的感受、痛苦與各種身體知覺，經常無法區分他人與自己的不舒服。此外，有的共感人擁有深刻的性靈與直覺體驗，這一點通常也不會和高敏感族聯想在一起。有的共感人甚至可以和動物、大自然、自己的內在嚮導溝通。不過，高敏感族與共感人並不互斥：你可能既是高敏感族，也是共感人。

各位可以看看自己符不符合以下描述的類型，來判斷自己是否為共感人。

常見的共感人類型

身體共感人（Physical Empath）：你特別容易感應到他人的身體症狀，還將那些症狀吸收進自己體內，但反過來講，別人的幸福感也能使你活力大振。

情緒共感人（Emotional Empath）：你主要會接收到他人的情緒，有可能變成一塊吸收他人感受的海綿，無論是快樂或悲傷的情緒都會吸收。

直覺共感人（Intuitive Empath）：你能體驗到不尋常的知覺，如超強的直覺、心電感應、夢境傳達的訊息，還能與動植物溝通，或是與靈界交流。以下是幾種直覺共感人的狀態：

心電感應共感人（Telepathic Empath）：在當下接收到關於他人的直覺訊息。

預知共感人（Precognitive Empath）：醒來時或在睡夢中預知未來。

夢境共感人（Dream Empath）：頻繁做夢，會在夢中接收到直覺訊息，靠夢境協助並引導他人過日子。

通靈共感人（Mediumship Empath）：可以接觸到另一個世界的靈。

植物共感人（Plant Empath）：可以感受到植物的需求，與植物的精神連結。

地球共感人（Earth Empath）：感知到地球、太陽系、氣象的變化。

動物共感人（Animal Empath）：聽得見動物說話，能與動物溝通。

共感人分很多種，各有不同的美好感受力。各位可能是以上一至多種類型的共感人。接下來的章節，我也會再談談特殊類型的身體與情緒共感人，例如食物共感人（感受到食物的能量）、人際關係與性愛共感人（能感知到伴侶與朋友的情緒、官能、身體狀況）。各位在學習找出自己的特殊天分時，將發現自己的共感天賦，除了能豐富自己的人生，還能協助他人。

人際溝通類型：內向與外向的共感人

身體共感人、情緒共感人、直覺共感人，各自擁有不同類型的社交風格，以不同方式與世界互動。共感人大都是內向者，但也有外向者，其他共感人則是內外向的綜合體。內向的共感人（我自己就是）極度無法忍耐社交和閒聊，在聚會中比較安靜，也喜歡提早離開。他們通常自己開車來，不和別人共乘，以免感到被困在社交場合，必須仰賴他人才能離開派對。

我喜歡和一、兩位親密好友待在一起，通常不會參加大型派對或聚會。我不喜歡閒聊，也從來沒學會閒聊的技巧。內向者通常如此。一般來說，我有辦法在一群人當中社交兩、三個小時，接著就會感覺接收到太多刺激。朋友曉得我的情況，就算我提早走，他們也不會不高興。

外向的共感人則相反，社交時侃侃而談，互動程度高，也能享受開玩笑的氣氛。外向者有辦法長時間待在社交情境中，不會感到精疲力竭或接收到過度的刺激。

一個人是如何變成共感人的？

許多共感人不喜歡閒聊，聊天使他們感到疲憊。——茱迪斯・歐洛芙醫學博士

本人發誓將尊重自身的敏感天賦，在探索什麼是共感人與擁抱個人天賦的旅程中，溫柔地善待自己，每一天都珍惜自己。

許多因素都會讓一個人成為共感人。有的嬰兒來到世上時，原本就比其他孩子敏銳，那是一種天生的氣質，打從他們出生就看得出來。他們對光線、氣味、碰觸、動作、溫度、聲音特別敏感。此外，我從自己的病患與工作坊成員身上，觀察到某些類型的敏感可能是遺傳。高敏感孩子的爸媽，也可能具備相同的敏感特質。此外，教養風格也有影響。

小時候如果被忽視或受虐，成人時期的敏感程度會連帶受影響。我治療過的部分共感人士早期有過創傷，例如身心遭受虐待，或是父母酗酒、憂鬱、自戀。被慈愛家長帶大的孩子，通常會發展出健康的防衛機制，但受虐兒的相關心理機制可能被破壞。這樣的孩子受到成長過程的影響，一般不覺得家人「看見」自己，認為自己在這個不歡迎敏感特質的世上是隱形的。

不過一般說來，無論是哪一種情形造就的共感人，他們並未和其他人一樣學會自我保護、抵抗壓力。我們和別人不同的地方就在這裡。亂發脾氣的人、擁擠的人群、噪音、亮光等有害刺激，都能讓我們心煩意亂，因為我們的感官超載閾值非常低，一點點刺激就會引發很大的反應。

相關書摘 ▶《共感人完全自救手冊》︰慎選性伴侶，否則做愛過程會吸收對方的恐懼

書籍介紹

本文摘錄自《共感人完全自救手冊︰避免感官超載，學會自我修護，全心擁抱「感同身受」的獨特能力》，大塊文化出版

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作者：茱迪斯・歐洛芙醫學博士（Judith Orloff, MD）

譯者：許恬寧

「具備同理心」和「作為共感人」有何不同？

歐洛芙醫師指出：「具備同理心的意思是別人難過時，我們有能力同情對方。別人開心時，我們也替他們開心。共感人則是更進一步『感同身受』，身體真切感受到他人的情緒、能量與身體症狀，缺乏多數人具備的防衛機制。」本書是共感人的寶典，協助心思細膩的人士，在混亂的世界中穩住身心，全心擁抱自己的直覺、同情心、創意，以及與心靈連結的天賦。

這本帶來力量的實務指南，除了溫和協助共感人面對獨特的挑戰，也協助共感人的親友進一步瞭解他們的需求與天賦。歐洛芙醫師在書中提供各種重要練習：

協助你找出自己屬於哪一種共感人，以及你的共感強度。

協助你補充重要能量，避開感官超載、疲憊、成癮、愛心被消耗的問題。

以簡單但有效的策略，免於吸收他人的壓力與身體症狀，避開自戀狂等能量吸血鬼。

找到能帶來成就感與滿足感、適合自己的工作。

與人建立親密關係，不再感到情緒上無法負荷。

協助共感孩子成長的教養法。

喚醒共感人的直覺天賦，強化你與所有生命的精神面連結。

這本自救指南，適合所有不被旁人理解、被說「太敏感」的人士，而且一生適用。生命充滿磨難，但不代表就該封閉自己的心，我們可以探索帶來深度與悲憫心的敏感天賦。這個世界迫切需要共感人提供的療癒力量，你可以走進這個世界，帶著所有人一起前進。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航