《共感人完全自救手冊》︰慎選性伴侶，否則做愛過程會吸收對方的恐懼

文：茱迪斯・歐洛芙醫學博士（Judith Orloff, MD）

性與共感人

不論各位目前是單身、正在約會，或是處於一段長期的關係，性都是共感人需要釐清的重要議題。由於我們對能量很敏感，我們做不到「只是性而已。」做愛的時候，能量會結合在一起。我們會感受到性伴侶的焦慮與喜悅，而且我們常常直覺就知道他們在想什麼、有什麼感受，因此要慎選性伴侶，否則你會在做愛的過程中，吸收到對方的壓力、恐懼或其他有害的能量。各位如果是性愛共感人，尤其不能不慎。

什麼是性愛共感人？有些人的共感能力會在性愛的過程中增強，因而感受到特別強烈的幸福感或壓力。性愛共感人在調情時也一樣高度敏感，會大量接收調情對象的能量，程度甚至超過其他類型的共感人。所有的共感人都一樣，必須與正確的人分享身體上的親密感，擁有能夠回報相同的愛與尊重的伴侶，才有辦法身心健康。性愛共感人尤其如此。

不幸的是，我有一些共感病患單身了太久，只求有伴就好。只要有人令他們心動，雖然直覺告訴他們對方有問題，還是奮不顧身，一下子就和有問題的人選上床。由於找伴很花時間，即使他們直覺知道不對勁，還是會趕快抓住眼前這個人再說。但是很顯然，當我們開始過度依戀不可能愛我們的人，難免會受傷。一位共感人告訴我：「我已經五年沒有投入認真的關係了，當我一下子掉進愛河時，會變得為愛瘋狂，無視警訊，然後就會失望。現在我都慢慢來，先確認對方也能愛我再說。」

靜候伴侶出現的方法是參加譚崔（Tantra）工作坊，或是譚崔教師的個別輔導。譚崔是古老的印度修行派別，藉由專注於身體的練習，結合性與靈。不論是私人或團體練習，你將學著傾聽身體，探索自己性與靈的能量，一一檢視過去的創傷、不利關係的行為模式，或是讓你無法感受的麻木。這些課程可以增進性能量，讓它持續流動，增進個人魅力，而不是呈現靜止狀態。當這股能量休眠時，其他人可能感受不到你有多性感。

幾年前，我太快和錯誤的人在一起，體驗過幾堂寶貴的譚崔課程。我老是選擇不該愛的人，或是長期單身，我想要打破自己的這種模式。我已經厭倦和心理治療師談這些問題，所以選擇參加譚崔課程，幫助自己打開受阻的能量，吸引合適的伴侶。

一旦找到合適的伴侶，親密感的基本原則是結合「心的能量」與「性的能量」。心的能量會讓共感人容光煥發。當性欲、精神和心在做愛過程中合而為一，你的身體會獲得極大的滋養。

若要維持以心為主的性行為，方法是學習和伴侶設定界限。如果感覺不對，不要勉強。舉例來說，如果你的伴侶當天過得不順遂，脾氣暴躁，那不是做愛的最佳時機，因為共感人可能會吸收到那股怒意。坦誠地聊一聊，一定要讓你愛的人瞭解，為什麼在他們發脾氣或壓力特別大的時刻，你會選擇避免親密行為。

你得向伴侶解釋你的敏感天性。除非對方也是共感人，你需要和善地解釋自己的反應，讓伴侶照顧到你的需求。共感人的宇宙和非共感人的宇宙非常不同。展現你的溫柔，慢慢來，兩人之間的親密感將進入完全不同的層次。

重視自己的人際關係需求

共感人必須在「出去」與「進來」的能量之間找到平衡。我們因為人太好，經常對家人、朋友、配偶、孩子付出太多，把自己弄得精疲力竭。我們幫太多忙，過度給予，但得到的不夠多。為了保護自己的能量，絕對要找到平衡之道。除了付出愛，也要獲得愛，才是一段令人滿意的關係。

知道自己的需求，有辦法說出自己的需求，對共感人而言是很強大的自我保護機制，這樣你才有辦法盡全力投入一段關係。如果目前是單身，你可以趁現在找出自己的需求，這樣約會或擁有伴侶時，就清楚知道該往哪個方向走。感覺有事情不對勁，可以和伴侶討論，不要一個人默默承受。替自己發聲等同於找到力量。默不作聲只會使你在一段感情中感到疲憊、焦慮，不被當成一回事，你的基本需求就無法被滿足。你的伴侶不會讀心術。為了自己好，你得把話說出口。接下來的練習可以協助各位發聲。

共感人自救法 找出並表達你的情感需求

緩緩規律地呼吸，讓自己的心平靜下來。傾聽自己的內心，感受共感人的需求被聽見的喜悅。

接下來，問自己：有哪些事我害怕開口要求，但我在一段感情中需要那些東西？我希望伴侶一定要照顧到我敏感的哪一面？怎麼樣才會讓我和別人在一起時，感到最自在？在內心問自己這些問題，或是其他你想到的問題，接著用直覺找出答案，不要試圖用理智推演。聽從你的身體，聆聽身體的訊號，讓頓悟的感受與直覺的答案冒出來。請特別留意讓你感到充滿力量、受到保護的直覺答案。

保持開放的心胸，不要篩選答案。你希望多一點獨處或安靜的時光嗎？你希望偶爾自己睡嗎？你想多出去玩、多聊一點天、多一點性愛？讓你的直覺湧現，不要批判，找出真正的感受。沒什麼好丟臉的，沒必要壓抑，好好重視身為共感人的需求，溫柔地接受自己所有的小毛病與敏感。讓美好的感受鼓勵自己真誠地面對自己。

找出自己對什麼事感到舒服（與不舒服），拒絕負能量，保護自己。完成這段問答之後，靜靜坐幾分鐘，享受處於好心情的感受。

完成冥想後，在日記裡寫下你找到的關係需求。如果你單身，找出關係需求是一件好事。如果已經有伴侶，漸漸說出你的需求，讓愛你的人更瞭解如何支持你。

共感人有可能擁有美好的伴侶關係。伴侶關係可以促進安全感及愛的感受，讓我們堅定地活在世上。婚姻或任何形式的神聖結合，必須是一場「比賽大方的競賽」，雙方都要服務對方，奉獻自我，每天加深溫柔、熱情與愛意。伴侶關係是一種靈性經驗，從對方身上學習，分享自己的心，好好照顧彼此。為對方著想並忍耐是不可或缺的。伴侶關係如果能把擁有這些特質當成第一要務，定下真誠溝通的目標，共感人將感到幸福快樂。

相關書摘 ▶《共感人完全自救手冊》︰我未因為生性敏感而得到呵護，反倒備受屈辱

書籍介紹

本文摘錄自《共感人完全自救手冊︰避免感官超載，學會自我修護，全心擁抱「感同身受」的獨特能力》，大塊文化出版

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作者：茱迪斯・歐洛芙醫學博士（Judith Orloff, MD）

譯者：許恬寧

「具備同理心」和「作為共感人」有何不同？

歐洛芙醫師指出：「具備同理心的意思是別人難過時，我們有能力同情對方。別人開心時，我們也替他們開心。共感人則是更進一步『感同身受』，身體真切感受到他人的情緒、能量與身體症狀，缺乏多數人具備的防衛機制。」本書是共感人的寶典，協助心思細膩的人士，在混亂的世界中穩住身心，全心擁抱自己的直覺、同情心、創意，以及與心靈連結的天賦。

這本帶來力量的實務指南，除了溫和協助共感人面對獨特的挑戰，也協助共感人的親友進一步瞭解他們的需求與天賦。歐洛芙醫師在書中提供各種重要練習：

協助你找出自己屬於哪一種共感人，以及你的共感強度。

協助你補充重要能量，避開感官超載、疲憊、成癮、愛心被消耗的問題。

以簡單但有效的策略，免於吸收他人的壓力與身體症狀，避開自戀狂等能量吸血鬼。

找到能帶來成就感與滿足感、適合自己的工作。

與人建立親密關係，不再感到情緒上無法負荷。

協助共感孩子成長的教養法。

喚醒共感人的直覺天賦，強化你與所有生命的精神面連結。

這本自救指南，適合所有不被旁人理解、被說「太敏感」的人士，而且一生適用。生命充滿磨難，但不代表就該封閉自己的心，我們可以探索帶來深度與悲憫心的敏感天賦。這個世界迫切需要共感人提供的療癒力量，你可以走進這個世界，帶著所有人一起前進。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航