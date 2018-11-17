《舉重若輕》的鄭明析牧師：那值得讚美的，始終來自於故事

文：藤原進三

那值得讚美的，始終來自於故事

這是一本值得讚美的書，書中充滿了值得讚美的故事。

故事，訴說生命。故事，也訴說神。

神和生命，難道不是同義詞嗎？神的話語，裝訂成冊的，其實不是一本規定，而是故事。

一切都是故事，我們人的一生，不就是在不斷地製造故事，但，也在讓故事型塑我們嗎？每一個人口中說出的言語，本就源自於自己所編織的故事。

一切的故事都有其根源，故事從那裡來，也將回歸到那裡去。人們不停地創造故事，卻也不停地脫離故事。然後終究會發現，最後還是回到故事之中，或者，根本不曾走出故事之外。而當我們開始得以訴說故事的那一刻起，事實上，是我們開始「成為」故事。於是，「能夠創造自身故事」，就是我們生而為人難得的自由。

難怪詩人穆麗爾．魯凱澤（Muriel Rukeyser）會這麼說：「宇宙的組成是故事，不是原子。」

因為這世界的運作，倚靠的是各種各樣描寫談論它的方式，也就是那千奇萬端的，講述他的故事。

一個故事的組成部分，可能跟另一故事的成分內容大相逕庭甚至彼此矛盾，但是，它們卻可以同時都是「真實的」。

這，就是故事的奇異與魅力。

難怪哲學家亞斯培（Karl Jaspers）會這麼說：「今天所發生的事，也許有天就會創建一個世界（一個故事），並將它確立下來。」

經由故事，我們看待世界，也看待自己。個人生命故事的塑造，不就是在揭示過往記憶與意義的過程中，對「思考的自我」所進行的回顧嗎？故事把意義揭示出來，因此，所有的哀傷苦痛記憶才變得可以承受，否則，我們所經歷的，就只是令人無法忍受的、一連串發生的事情而已。故事體現了想像和真實的重疊，發生在我們身上的事情，於是乎變成了「命運」。所有人們的故事，幾乎都是「命運的軼事」，有時重重複複叨叨絮絮，有時壯烈激懷光芒萬丈，各以其面貌風格，訴說著自我最終如何於此生的遭遇做出評判。

難怪政治社會學家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）會這麼說：「所有哀傷是可以承擔得來的，只要你將它放進一個故事，講一個有關它的故事。」

故事，讓我們得以重獲新生。但，它的型態，都是迷離奇幻的。故事像一座由無數文字、影像和靈魂所構築的迷宮，沒有開頭，也沒有結束，只有進入其中的入口。一則故事，就是敘事者和傾聽者之間的對話。所以，說故事的人，往往和故事本身一樣重要。敘事說書人為有透過枷鎖苦難，才能讓自己傳達的訊息更有說服力。而那，幾乎都是驚心動魄的犧牲：坐過牢的有密爾頓、王爾德、司馬遷，被迫害的有馬丁路德、蘇格拉底、曼德拉。當然，最清楚這一切的就是耶穌了。

人們說著故事，讓聆聽者了解他。人們也經由對自我故事的穿透，來了解自己。要認識自己，最關鍵的正是踏出那承認自我也是一個故事的第一步。每個人的自我故事，都是心靈思惟複雜機制的產出。每一個人，都在終其一生中不斷地製造、更新、重寫自己的故事。每一個人的腦中，都有一個說故事的人，每當人們自問「我是誰」的時候，其實都在希望得到一個故事作為答案。即使是自認為「沒有故事」的人，都很容易把沒有故事變成了一個故事。

是什麼樣的狀況，會剝奪去一個人身上的故事呢？

是什麼樣的處境，會讓一個人放棄擁有自己的故事呢？

是徹底的絕望？極度的悲傷？還是永無止盡的悔恨、失落、煎熬、屈辱……？

應該都不是吧！這些，不恰好都是故事的構成要素。這些，不正好都是我們需要故事且得以訴說獨特故事的原點成因嗎？

抹除故事是困難的，甚至比創造故事更加地困難。會造成一個人的生命故事自我滅失，我能夠想像得到的唯一理由，是那很難想像的人性墮落與淪喪。當人性消失時，故事也就瓦解渙散了。當人性不被在乎時，故事也就不被訴說聆聽了。

難怪猶太裔義大利作家，奧許維茲集中營的倖存者普利摩．李維（Primo Levi）會這麼說：「（人性）滅頂者沒有故事，他們唯一的一條路，就是寬廣的沉淪之路。」

幸好，我總是看見，泯滅人性是困難的，至少和揚昇人性一樣的困難。所以，等著讓我們去說、去聽、去理解、感動的故事，還有很多、很多。

就如同新約中的耶穌，不只是一位很會說故事的人（神），祂本身就是一位很會創造故事的人（神），使得四福音書成為極其精采動人且又意義非凡的故事。《舉重若輕》這本書所訴說的鄭明析牧師，也是一位很會說故事的老師，更是一位以親身生命歷程創造了許多驚奇故事的老師。使得本書中的每一則故事，平時而精采動人，簡明而又意義非凡。

對於這樣的書，這樣的故事，這樣說著故事創造故事的鄭老師，因為知道，要把自己的故事講得好，是一件多麼不容易的生命課題，我心中浮現的，才會是如此全然衷心的讚美。

2018.10.27

書籍介紹

《舉重若輕：從年幼時開始做大事》，明人出版

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作者：加菲梅格

繪者：鄭樹中

雖然年輕，但是他智慧無窮，

擁有遠勝同輩的自信，以及面對現實與未來的無畏

辛苦就是支付，是為了將來支付的代價。

年輕人的家鄉位於偏僻的山谷裡，因為生活很辛苦，從小就不斷思考人生的問題。為了脫離這讓人快要窒息的山谷，他日夜尋找 神……

看到他度過這麼辛苦的修道生活，人們勸他不要再犯傻。許多人說要幫助年輕人脫離乞丐般的生活，讓他不再挨餓。有的要年輕人跟著他去種田；有的要年輕人去學做生意……

終究，年輕人沒有追隨這些人的好意，而是堅持走自己該走的路……

多年之後，不再年輕的年輕人，回憶起過去那些舉重若輕的故事而娓娓道來。

正是，從年幼時開始做大事。

Photo Credit: 明人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九