《超成功對話術》：即使只是把手機擺在桌上，也會影響對話的品質

文：瑟列斯特．赫莉（Celeste Headlee）

溝通不等於對話

溝通最怕的是，自以為有溝也有通。我們說得太多，傾聽得太少。——威廉．懷特（William Whyte），社會學家

幾年前，我兒子上學上得很痛苦。他被同學霸凌，每天早上害怕上學，變得不肯參與課堂活動，連功課也不寫了。老師寫信給我，說他的成績每況愈下。

接下來幾週，我和老師互通了好幾封信，我知道她是為我兒子好，也相信她多少能體諒我當母親求好心切的心情，但我們就是磁場不對。她叫不動我兒子寫作業，可能也以為我在幫他找藉口。而我一心覺得，我需要她幫助我兒子度過難關，她卻看不到事情的真相。於是乎，我兒子這段期間在學校過得很辛苦。

最後，我打電話給校長，要求跟他及這位老師見面。我承認，把她的大老闆扯進來只會火上加油，或許不是最好的解決方法。會議一開始氣氛就很僵，沒多久就吵了起來。我知道，如果想要幫兒子，就必須打動這位老師的心。

於是我刻意把身體轉向她，視線不集中在校長身上。我伸出手，碰了一下她放在桌上的左手，說：「我有時候比較難溝通，很對不起。我很擔心兒子，他這輩子就只有這一次四年級。如果我剛才說話太衝，我很抱歉，我只是希望他這一年在學校過得快樂，實在不忍心看他這麼難過。」

這時，她的臉色緩和了下來，原本緊緊抿著嘴的線條也消失了——如果是透過電子郵件，絕對看不到這樣的變化。她說：「瑟列絲特，請不必擔心，我是站在孩子這一邊的，會為他加油打氣。我會盡全力幫助他的學業。他是很棒的小孩，我真的很喜歡他。」

從那一刻起，這位老師變成我兒子的最佳啦啦隊。我跟其他家長一樣，這幾年跟小孩的老師談過好幾次，就屬那一次的印象最深刻，因為效果太戲劇化了。我們已經私下寫信溝通了好幾個星期，卻一直找不到交集。

她當時心中在想什麼？我不知道，我能確定的是，我之前只把她看成是兒子的老師而已，沒有想過她是一個年輕的女老師，每天忙著搞定一班小鬼頭，工作時間長達16個小時。以前的我，從來不會把她看成是滿腹熱血的老師，工作賺錢要付清攻讀教育學位的貸款，教小朋友的薪資卻又不高，只覺得她在阻礙我兒子的進步。

區區一次對話，就讓我們兩個更了解彼此。

過去10年來，科技產品的使用量出現爆發性成長。2000年，每個月的簡訊發送量約140億則，2010年達1880億則，到了2014年，又增加到5610億則。短短14年，簡訊量成長了5470億則，幅度令人咋舌。電子郵件也是同樣的情況，2011年，每個月的郵件發送量約1050億封，2020年預計高達2469億封。

可別以為這是先進國家才有的問題。數據顯示，爆量使用科技產品的現象全球皆然，不分已開發或開發中國家。皮尤研究（Pew Research）2012年調查21個國家後發現，75%的手機人口都拿手機傳送簡訊。肯亞與印尼這兩個相對貧窮的國家，也在簡訊最氾濫的國家中榜上有名。我們過度仰賴科技，溝通方式也跟著轉變。

這對我們的對話能力有何影響？老實說，我們還沒有完整的答案。以簡訊的影響來說，相關的研究日新月異。此外，相關並不代表因果。智慧型手機革命以來的社會行為出現轉變，雖然可以察覺得到，卻很難證明哪個是原因、哪個是結果。

儘管如此，有明顯的跡象顯示，隨著科技產品、社群媒體與簡訊成為顯學，有效溝通的幾個關鍵因素愈來愈薄弱。

其中一個便是同理心。2010年，密西根大學的研究團隊彙編72份長達三十幾年的調查報告，結果發現，大學生的同理心程度下滑40%，跌幅大部分發生在2000年以後。「在網路上輕易就能交到『朋友』，因此不想理會他人問題時，也更容易置之不理。」研究報告的一位作者指出：「這樣的行為可能延續到現實生活。」

這個發展很令人憂心。簡單來說，同理心是可以對別人感同身受，知道對方的情緒狀態，想像對方的體驗。不只是知道同事在難過而已，而是想像他的遭遇與感受，易地而處。

為了同理，我們必須要與對方建立起交集，必須自問：「如果事情發生在我身上，我能接受嗎？」「如果有人撞壞我家郵箱，我作何感想？」例如，我可能就要自問：「每天要管24個四年級學生，是什麼感覺？」

同理心是人類的關鍵能力，就連6個月大的小嬰兒，也會表現出同理的行為。社會學家皮納．巴圖爾（Pinar Batur）、喬．費金（Joe Feagin）與赫南．維拉（Hernán Vera）在著作《白人種族歧視》（White Racism；暫譯）中指出：「同理心是人類社交生活的重要一環，讓我們知道小孩哭是不舒服或肚子餓，高興會微笑，痛苦會哀嘆，讓我們能夠聚在一起，彼此溝通。」

說同理心是實質溝通的重要因素，相信沒有人會反對，但現代人溝通的方式已經大不如前，不容易建立起同理心。最近有一項社群媒體使用行為的研究指出，近半數的網路友誼屬於「非互惠型」。也就是說，我們自以為是「朋友」的人，有一半並不把我們當朋友。有個受測者提供一份緊急聯絡人名單，但研究人員聯絡這些人時，只有半數表示願意幫忙。

有些專家說，人性天生樂觀，所以我們會以為有些人際關係比實際更深刻。另外有些專家則認為，我們對人際關係的心態變得很功利，因為大量累積「朋友」成了我們的社交目標，甚至是工作需求。朋友的英文friend，現在已經變成動詞，我們也會說有些人是我們的「推特朋友」，換句話說，我們每次只能透過140個字（推特英文字數限制）來認識這些人。

任教於瓦瑟學院（Vassar College）英文系的羅納德．夏波（Ronald Sharp）教授，與畢生的談心對象伊朵拉．韋帝（Eudora Welty）合著有《諾頓友誼學》（The Norton Book of Friendship；暫譯）一書，他在2016年接受《紐約時報》訪談時，也提到友誼的定義已經不可同日而語。「把朋友當成是一種投資或商品，等於是犯了友誼的大忌，」夏波說：「重點不是對方能幫你做什麼，而是對方是誰，你們兩個人又會如何相處。兩人花時間相處，又什麼事也不做，某種程度已經成為失傳的藝術了。大家變得汲汲營營，只想靠傳個簡訊、發個推特，把人際關係的效率最大化，卻忘了友誼的真諦。」

正如夏波所說，人與人之間要建立實質的交集，必須花時間經營。對話，是人類獨有的能力，內容錯綜複雜，有時雜亂無章。正因為如此，好的對話還有一個重要因素：專注。

電腦在千分之一秒就能傳遞訊息，人類沒辦法、也不應該追求這樣的效率。在對話的過程中，很多時候是離了題，或是隨便一句話，透露了這個人的真性情。朋友跟你說到雜貨店買東西的事，內容很普通，可能花了5分鐘才說完，但正是說話時有停頓、有微笑，偶爾還大笑出聲，讓整個內容更難忘。如果你沒辦法專心聽這麼久，就注意不到這些小地方了。

現在有很多人確實都看不見細節，因為一般人的注意力只有8秒左右，跟金魚差不多。即使是工作，我們一次做一件事的專注力也在降低。又是電子郵件、又是電話、又是簡訊、社群網站，工作個3分鐘就被打斷。

網路可能是專注力降低的元兇之一，智慧型手機與平板裝置興起後，網路更是無所不在，導致我們的專注力退化得更嚴重。根據研究顯示，光是把這些科技產品擺在一旁，就足以影響面對面的人際溝通。

英國研究人員曾經安排陌生人兩兩坐在室內，請他們聊天，其中一組的房間裡，兩人附近的桌上放了一支手機，另一組房間則沒有手機。對話結束後，研究人員問受測者對對方有何看法，結果發現：有手機房間的受測者對於兩人關係的評價，低於無手機房間的受測者，而且「還認為信任感較低，覺得對方比較沒有同理心。

研究人員的結論是：即使只是手機擺在一旁，也會影響對話的品質，以及雙方交集的程度。沒想到，光是把手機放在桌上，就有這麼大的影響！

回想一下，跟朋友或同事吃午餐時，你是否也常常隨手把手機放在桌上？你克制著不拿起來看，自以為很貼心，但其實，這樣還是讓你跟對方的交集打了折扣。

就算把手機放在口袋裡，專心聽對方說話超過8秒鐘，發揮同理心跟對方搏感情，科技產品還會造成另一個問題：我們連對話都沒有意願了。

根據「皮尤研究」2014年的研究顯示，受測者如果發現自己的意見並非社群媒體的主流，會比較不願意當面分享。會有這樣的發展實在諷刺，畢竟，社群媒體剛開始冒出時，各界還廣泛認為這樣的平台有包容性，讓不同的見解能找到舞台。然而實際上，大家卻害怕在網路上被打臉，結果平白放棄了精采對話的機會。

請大家別誤會了，我不是反對科技產品，平板啦、手機、筆電、電子書閱讀器，這些我都有。我還有一個三星的智慧型手錶，對著手腕就能跟兒子講話或寫信給他，彷彿是科幻片的警探迪克崔西（Dick Tracy）一樣。見他沒有馬上回，我就手指滑一滑，再寄一次到他的手機或平板。

科技產品讓我們能夠溝通無界線，是件好事，而且快快傳個電子郵件或簡訊，也不像開口說話一樣麻煩又有風險。但是，麻煩往往才是最棒的一點。年輕小伙子表達愛意支支吾吾，小女生講著第一天上課的情況，高興得上氣不接下氣，不都是因為對話很複雜嗎？螢幕的文字呈現不出這些細微之處。把想法打成文字，再仔細編輯一番，雖然讓我們覺得握有一點掌控權，可惜的是，往往因此錯失溝通時最重要的一部分：訊息背後的情感。

寫這本書時，我用記事本（很老派吧！）記錄我每天有幾次面對面交談。我本來猜每天會有三到四次的實質對話，怎知用心記錄下來才發現，我大多數時候只有一、兩次實質對話，有時甚至沒有。我錯估了次數，可能是因為我整天都在跟人溝通，可是卻很少真正的對話。

我不是科學家，但透過科學方法記錄下來，可以發現我的人際關係與對話已經被科技產品所影響。這個生活小實驗人人可做，記下我們與人當面對話了幾次，又傳了幾次簡訊或電子郵件。此外，不管是在雜貨店排隊跟人聊天，或跟親友吃午餐，我們也可以多一點自覺，體察自己同理與建立實質交集的能力。

不用說，與其吸收理論，不如實際做看看，這樣更能夠了解自己。因此，請各位看完這本書後，務必跟其他人好好對話。光說不練，是學不會騎腳踏車的。騎車是一種主動的技能，需要練習，對話也是如此，用想的絕對不夠。

相關書摘 ▶《超成功對話術》：別讓對話「走進雜草堆」，親朋好友會感激你的

書籍介紹

本文摘錄自《超成功對話術》，天下文化出版

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作者：瑟列斯特．赫莉（Celeste Headlee）

譯者：連育德

因為溝通不良，你錯失多少機會？

你說出口的，或沒說出口的話，往往影響了你的人生。

好好說話，人生從此大不同。

真誠的對話，目的在於敞開心胸，而不是改變對方

對話是一門藝術，要讓人不無聊，要樂於小題大作，講到什麼事都覺得有趣，

要無中生有、樂無窮。

作者主持廣播節目十多年，累積了深厚的對話功力與經驗。她深刻體認溝通的重要性，良好的對話是工作與生活成功的關鍵因素。她在TED上分享「營造美好談話經驗的10個原則」，至今已超過一千萬點閱率，是當年最受歡迎的演講，本書即是由此熱門演講延伸而來。

作者提出的對話策略，包括：專注、真誠、傾聽能力、同理心、拋開成見……具體而有效，有助我們開展成功愉快的談話。

即便只掌握一、兩個訣竅，也足以成為對話大師！

不一心二用︰專心對話，不要想著自己想提的問題 不好為人師︰挖掘每個與你談話的人 善用開放問句︰多問如何、為何、何時、何人、何事 個人主見擺一邊：每個人都有值得學習之處 與對方同行︰專注當下，別恍神 不亂給意見︰謹言慎行 不讓自戀症上身︰不以自己的經驗類比他人的苦 說話不跳針︰重複說話，只會讓人聽不下去 廢話無須多說︰沒人在乎那些不重要的枝微末節 閉上嘴，傾聽︰嘴停不下來，就學不到東西 簡單扼要︰別怕冷場，思考，讓對話更有深度

Photo Credit: 天下文化出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航