《超成功對話術》：別讓對話「走進雜草堆」，親朋好友會感激你的

文：瑟列斯特．赫莉（Celeste Headlee）

廢話無須多說

所謂化繁為簡，就是剔除沒有必要的枝微末節，讓必要的重點突顯出來。——漢斯．霍夫曼（Hans Hofmann），抽象表現主義藝術先驅

有人說話如老太婆的裹腳布，又臭又長，內容充斥著雜七雜八沒必要的細節，又離題講不相關的事，最後結尾又冷場。這類的對話案例很多，最經典的一個，莫過於馬克吐溫的一個故事。

他在1872年寫下經典著作《苦行記》，描述他行經美國西部的所見所聞。有次他來到一座城鎮，遇到一群人，大家都認識一個叫吉姆．布蘭的，說他有個精采的故事可以分享，錯過可惜。於是乎，他不耐煩地等了又等，好不容易終於等到布蘭，準備要聽這個「有關他爺爺的老山羊的精采故事」。如果各位看過這本書，應該就知道這一段拉哩拉雜，連續寫了將近1500個字。以下舉個片段：

爺爺從伊利諾州買了這隻山羊，是跟一個姓葉慈的男的買的，叫什麼比爾．葉慈的，你搞不好聽說過這個人。他老頭是個執事，浸信會的執事。比爾他這個人專偷牲畜，他啊，心存感激，要起個大早才能占到他的便宜。就是他搬到西部後，找葛林那家人跟我爺爺合作。賽斯．葛林算得上這群人當中最有出息的吧，他娶了威克森家的女兒，莎拉．威克森，她可漂亮的很，是老斯托達德那裡很有本錢的小姑娘，認識她的人都這麼說。

布蘭的故事從來沒有講完，因為他講到一半就睡著了——原來，他每次講這個故事都會這樣。馬克吐溫這才發現自己被大家整了。布蘭這個故事雖然是極端的例子，但大部分人也有類似的毛病，喜歡分享太多細節，講一大堆沒有必要的東西。就跟布蘭一樣，枝微末節講太多，不但糟蹋了好內容，也會讓聽的人打哈欠。

記者稱這樣的傾向是「走進雜草堆」，也就是報導太多細節，不是很沒意思，就是很難繼續聽下去。一旦「走進雜草堆」，故事就失焦了，等於偏離了大路，漫無目的地遊走在瑣碎細節的雜草叢裡。講重要的正事時，已經不容易保持對方的專注力了，更何況還繞出一堆無關緊要的姓名和日期，這樣對方就更難專心聽了。

因為工作的關係，我必須非常注意溝通方式，但我一直等到有心精進對話技巧的時候才注意到，原來我在對話中常常加入無謂的細節，尤其喜歡講許多沒必要的事實，讓人聽了有點煩。

各位或許也有同感。漫無目的的對話聽起來就像這樣：「我們2006年到義大利玩。咦，還是2007年啊？不對，應該是2005年，因為我那時候剛接下在波士頓的新工作。沒錯，就是這樣。問雪倫一定知道。」終於回到正題的時候，朋友早就已經放空，想著怎麼樣脫身去喝拿鐵。

商業心理學家馬克．高斯頓（Mark Goulston）指出，我們在對話時就只有40秒的說話時間，超過這個時間，就可能變成搶話王。前20秒是綠燈，對方喜歡你，也樂於聽你分享。接下來20秒是黃燈，對方開始興致缺缺，覺得你這個人很囉唆。過了40秒後，對話轉成紅燈，這時就應該要閉嘴了。

各位不妨想想40秒有多長，看一下時鐘或手錶，隨便講一件事情，講了40秒就得停止。你會發現，時間真的很短！如果在多餘的細節繞來繞去，就永遠講不到重點。

人為什麼會喋喋不休？最有可能的一個原因是：我們天生喜歡聊自己，而且大多數人都喜歡講話。但是有些人緊張的時候特別會講個不停；一焦躁，就好比打開話匣子的開關。有些人則是想要留下好印象，讓對方覺得自己在某個議題上很在行。有些人單純是因為從來不懂得怎麼聆聽，覺得沒有人說話很尷尬。

不管原因為何，細節講太多可能會扼殺一場好對話，就像布蘭雜七雜八牽扯出一堆細節，再好的內容也是枉然……，不過前提也是他要清醒把故事說完。

當然，講細節在某些情況很有必要。比方說，我們都希望政治人物能夠多加琢磨細節，再針對法案投票；出庭律師應該要研究並詳細表達法條細節。我們也都希望醫生或會計師能注意技術細節，最小的層面也不放過。但大多數人都不希望看到國會議員占據發言台，講到天荒地老；或者要動手術了，還得耐著性子聽醫生決定要使用哪支手術刀。我們希望議員或醫生跟同儕討論細節，但我們不想聽。生活對話如果塞滿細節，很快就會讓人喘不過氣。

對有些人來說，「雜草」其實是對話的舒適區。相信各位至少都有朋友和家人喜歡講流水帳，聊他從早到晚做的事，或列出一大串還沒做完的事情。你說：「最近好嗎？」對方回說：「今天忙得團團轉！早上起了個大早，準備好早餐。還得幫我家的狗特別準備，因為他最近消化不太好，要加一點藥粉進去。然後我就拿筆電去修理。上個禮拜我每次打開CD播放器，電腦就會當機。然後我又去……」接下來我就不講了，免得荼毒各位。一直看流水帳，很難不無聊吧？

除了你自己之外，通常不會有人在意這些事。如果一本書有200頁寫滿某個人的應做事項，你應該不會想買吧。對話也是一樣，我不想聽你講怎麼清貓砂盒、到自動提款機提錢、到雜貨店買生菜。這些細節連貓也不想聽哩！

這不是說，記錄每天的已做事項與待辦事項沒有好處。許多生產力專家都建議，應該養成每天記錄所做事項的習慣，這樣不但有成就感，心中也不必老是惦記著有哪些待辦事項，能把心思放在其他事情。可是我們有時不把已做事項寫下來，卻跟其他人講。

把每天的日常作息鉅細靡遺跟人分享，很難有好對話。對方聽你講待辦事項，還能說什麼呢？難不成要說「哇，你要做好多事啊」？這樣會給對方一個印象，看你做完這麼多事要為你鼓鼓掌，或者看你還有這麼多事沒完成，要同情你。再說，這樣已經超過高斯頓建議的40秒限制了。

請大家別誤會，我不是說完全不應該分享自己在意的事。跟對方大聊做了什麼事，又有什麼事還沒做，有時候很有幫助；對方願意聽我們，常常是出於關愛與支持。我有太多次一邊做自己的事，一邊聽兒子講某個桌遊的來龍去脈。聽兒子說話很重要，就算他每次都重複講每個人物的攻擊力，我也會聽下去。但會這麼做，是因為我是他媽媽，他是我最愛的人，而不是因為我覺得這樣的對話是精采的。

遇到朋友有需要時，傾聽他分享的瑣事也是無私的舉動。對方剛被診斷罹癌，可能需要跟人聊治療和後續病情的細節，需要把心中的擔憂都發洩出來，就算再瑣碎也值得講。有朋友最近喪失至親，可能會講到死者的生平與工作，悼念他的點點滴滴。在這樣的情況下，傾聽是愛的表現。

但如果朋友大聊她登記行照的過程，你就不必耐心聽了。他可能要抱怨等很久，電話中的同一首背景音樂總共聽了6次，但你大可不必聽。要聽也可以，但請她直接跳到重點。

分享每天做的雜事，會害我們走進對話的雜草堆裡。還有一個常見的錯誤是，講到某個話題時，把自己懂的全部一次說完。我常在廣播節目中目睹這樣的現象，尤其是來賓緊張的時候。聽我提起一個話題，來賓便開始滔滔不絕，把自己懂的相關細節全都說出來。我只好打斷對方，以免訪談失去焦點。

日常對話也是如此。聽到有人問我們有沒有養寵物，我們立刻聊起寵物的名字、年紀、品種、個性等等。聽到有人問我們有沒有電腦，我們就講起RAM有多大，shadow RAM又有多大。

大多數人都有這個毛病，但並不是故意要讓對方覺得無聊，應該不會有人聊天時想：「天哪，我要講到這個人無聊到死，恨不得今天沒有遇見我。」但事實是，除了你之外，大家對細節可能都沒有興趣。如果對話的目的是要與對方建立交集，彼此都能從中學到東西，瑣碎很容易產生反效果。

如果真的有重要訊息要分享，後果就更糟糕了。如果你想要給某人班機細節，只需要講航空公司是哪家、起飛時間、航班號碼就好。如果還穿插機票價格、轉機時間、哪裡最好停車，還有回程的航班號碼，可能就模糊重點了。

這麼比喻好了：你要某個人記住一個號碼，是會講100個不同的號碼，還是只講最重要的那個？如果向對方發了100顆乒乓球，要他打中其中特別的一顆，是難還是簡單？

害我們誤入對話雜草堆的，不只是交代待辦事項或講無聊的細節而已，我們有時會想要糾正別人，也是一個大毛病。想像有一個朋友說他滑雪發生意外，過程很驚險，事後被空運到最近的醫院，必須緊急照磁振造影，檢查肋骨有沒有骨折。你卻突然插話說：「其實啊，磁振造影是照不出肋骨的。磁振造影只會照出軟組織。你確定你照的不是X光嗎？」就這樣，你把對話帶進了雜草堆，甚至友情也會開始打折。

同樣的道理也適用於一般的日常對話。聽到對方文法有錯、誤用名詞，或者是唸錯字，有時難免想要糾正他，但請你克制住。

我甚至認為完全不要講「其實啊……」這種句子。我通常不會建議應該用或避免用哪些具體字詞，但這邊要破例。「其實啊……」跟「我沒有種族歧視，可是……」很像，說出口沒有好處。如果你真的怕不糾正對方會發生不好的事，那就換個方式講，或等到對方講完再說。如果你想糾正的內容只是小事，就沒必要打斷對方。對方在分享一段晚餐的經驗，你又何苦插嘴，糾正他只有法國才產香檳。

哪些訊息重要，哪些訊息無所謂，由你負責決定。要釐清輕重緩急，有時候很難，但有思考就代表已經跨出一大步了。我們常常連想都沒想，就一直丟出訊息。

以後如果又發現自己講太多私事，不妨觀察對方的表情，他是在看你身後的東西，還是在忍住打哈欠呢？

如果真是這樣，就代表他可能想逃之夭夭。別管你哪時買人生第一台車這種瑣事了，請說重點，保持對話通暢，你的親友、同事、咖啡館店員、收銀人員等等，會感激你的。

相關書摘 ▶《超成功對話術》：即使只是把手機擺在桌上，也會影響對話的品質

書籍介紹

本文摘錄自《超成功對話術》，天下文化出版

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作者：瑟列斯特．赫莉（Celeste Headlee）

譯者：連育德

因為溝通不良，你錯失多少機會？

你說出口的，或沒說出口的話，往往影響了你的人生。

好好說話，人生從此大不同。

真誠的對話，目的在於敞開心胸，而不是改變對方

對話是一門藝術，要讓人不無聊，要樂於小題大作，講到什麼事都覺得有趣，

要無中生有、樂無窮。

作者主持廣播節目十多年，累積了深厚的對話功力與經驗。她深刻體認溝通的重要性，良好的對話是工作與生活成功的關鍵因素。她在TED上分享「營造美好談話經驗的10個原則」，至今已超過一千萬點閱率，是當年最受歡迎的演講，本書即是由此熱門演講延伸而來。

作者提出的對話策略，包括：專注、真誠、傾聽能力、同理心、拋開成見……具體而有效，有助我們開展成功愉快的談話。

即便只掌握一、兩個訣竅，也足以成為對話大師！

不一心二用︰專心對話，不要想著自己想提的問題 不好為人師︰挖掘每個與你談話的人 善用開放問句︰多問如何、為何、何時、何人、何事 個人主見擺一邊：每個人都有值得學習之處 與對方同行︰專注當下，別恍神 不亂給意見︰謹言慎行 不讓自戀症上身︰不以自己的經驗類比他人的苦 說話不跳針︰重複說話，只會讓人聽不下去 廢話無須多說︰沒人在乎那些不重要的枝微末節 閉上嘴，傾聽︰嘴停不下來，就學不到東西 簡單扼要︰別怕冷場，思考，讓對話更有深度

Photo Credit: 天下文化出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航