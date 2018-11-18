嚴耕望的治史三書：研究歷史，從哲學、中文、社會科學入手如何？

文：嚴耕望

研究歷史不要從哲學入手

問：研究歷史，從哲學入手如何？

答：近來青年喜歡談哲學，中文大學歷史系學生有不少以哲學系為輔系，你此一問大約也是因為有這個現象而發。據我的看法，哲學理論對於史學研究誠然有時有提高境界的作用；不過從哲學入手來講史學，多半以主觀的意念為出發點，很少能努力詳徵史料，實事求證，只抓住概念推衍發揮，很少能腳踏實地的做工作。這樣工作，所寫論文可能很動聽，有吸引力，但總不免有浮而不實的毛病，不堪踏實的史學工作者一擊。不說遠的，只就主修哲學而以歷史為輔系的學生而言，他們的答題方式，總是大而化之，不能針對問題踏實作答，好的尚能抓住概念想像發揮，差的更似是而非，東扯西拉，不知所云。這樣做歷史研究工作，就很難深入，鑽研出真正的成果來。

現在也有些成名的哲學家寫歷史，就不免有這些毛病，空洞無內容，只是他自己的哲學，不是歷史。當然若想研究哲學史自當別論；研究學術思想史，先對於哲學有較深入的認識，也比較有幫助。例如湯用彤先生研究中國佛教史，蕭公權先生研究中國政治思想史，就是好的例證。不過也因為湯先生為人極踏實，極沉潛，蕭先生稟性也相類似，而且兼學政治學，所以他們兩人有那般真實的成就，只見有哲學根柢的好處，不見從哲學入手的毛病，此外似乎就很少有。而且他們兩位也只限於研究與思想史有關的領域，若是泛及史學領域的全部，恐怕就未必能那般出色。

研究中國史不必要從中文入手

問：研究中國歷史，先從中文方面入手，或者先進中文系，打好中文基礎如何？

答：中國語文為治中國史的一項基本條件，因為治史必須有看得懂古書的能力，又要有寫作表達的能力，所以研究歷史的人必須要有適當的中文程度，這是毫無疑問的。但專從中文入手，卻有毛病。因為走上來先搞中文的人，做學問的態度往往趨於過分保守，乃至株守，發不開。我在中學大學時代就看到不少例子。使我印象最深刻的例子是在《經驗談》第九篇第六節中所提到的那位好友。他以中文見長來讀歷史系，在大學中也特嗜中文系的課。他文章寫得好，治史也很努力，但終於不能有所發展。

目前很多大學的中國語文學系，講學的態度有些保守的傾向，青年們讀中文系，若就從中文這條路子一直發展下去，自可有其成就；但若中途轉到歷史園地中來，他的史學基礎既很薄弱，對於與史學有關的各種社會科學更無一點概念。在那樣情形下，做史學研究工作，勢必遭遇到很大的局限。他最有希望的一條大路可能是在學術史方面求發展，其次也可能長於史籍校訂工作，因為一般言之，這方面的工作者要有較深厚的中文修養。不過他仍要在史學本身補下極大功夫。否則研究學術史固然不會能有輝煌成就；就是史籍校訂，雖屬小道，但若只憑中文造詣深厚，也不能得到較好的成果，我最近就看到一個極好例證。至於史學其他方面，因為他對於歷史上關涉國計民生的政治、經濟、民族、宗教、社會、風習各方面的問題，多不免有些隔膜或不大關切，自更難貫穿歷史各方面，做一個有規模的大工作。

實際上，歷史學是一項人文學、社會科學的綜合性學科，包羅萬象，任何歷史現象都當寄予關懷，甚至天文曆數動植礦等純自然科學也當留意，所以研究歷史就當從史學本身入手，庶免有先天性的先入為主的性向。若先從別的某一學科入手，勢必走上來就無意中執著在某一方面，他的著眼點關懷面不免先有局限，方法上意識上也不免有所偏向。因此研究史學不但不要從中文哲學入手，就是從政治學、經濟學、社會學等社會科學入手，也有同樣毛病，倒不如從史學本身入門，而廣泛留意各方面，吸取各種知識，雖然對於各方面所知者淺，但對於史學研究助益則大。至少可以使你能胸襟寬宏，關懷廣闊，無所執蔽。

所以我認為研究中國歷史還是要以史學本科為基礎，中文固然重要，但中國歷史的重要史書、基本史料，大都是文學名著，如《左傳》、四史、《通鑑》之類自不待言，即如《晉書》、南北朝各史、舊新《唐書》，文章雖不都是第一流，但都有相當水準，而且裡面收有很多當時第一流的文章，久讀之後，自能增強你的中文程度。

我在中學時代，中文程度極差，大學讀書時雖也選修了中文系的「文字學」、「聲韻學」、「訓詁學」及「中國文學史」、「詩選」等課，但基本功夫仍下在史學名著《史記》、《漢書》等方面。後來更少在中文方面下功夫，但看書能力與寫作能力也就與時俱增。這都是從史書中無意中學到的，不曾特意要學好中文。在這期間，雖也將《全唐文》、《全唐詩》都從頭到尾看一遍，但那只是找史料，不是從文學觀點去研讀；專從文章觀點去讀的書，除了第一、二篇所提的《飲冰室文集》與《史記論文》等之外，恐怕只有《古文辭類纂》與《續纂》，自然也只是選讀。所以我認為對於史學有興趣的青年，在學校中只要選修中文系的文字、聲韻、訓詁之類的課即可，其餘的，只要能認真的讀史書，自能無意中兼有收穫，不必要先搞好中文，以中文為基礎來研究歷史。

再說若要從語文方面入手，倒不如先對外文下點功夫。主要的是英文與日文。先有了相當的英文閱讀能力，讀些外國的史學名著，可能在方法上有些幫助；先有了相當的日文閱讀能力，將來治中國史時，可以充分利用日本學人研究中國史的成果，對於自己的研究工作幫助尤大。可惜我對於這兩種語文都未曾事先下過一番功夫，一走上中國史的專門研究之路，就為興趣所牽，不能旁顧外國語文，這在研究工作上也吃虧不少。

社會科學理論只是歷史研究的輔助工具，不能以運用理論為主導方法

問：現在新的風氣，要運用社會科學的理論來研究歷史，你對於這個問題有何看法？

答：這一點我在《治史經驗談》的第一篇中已談過，大意是贊同運用各種社會科學方法與理論作為治史工作的輔助。但各種社會科學理論在史學上的運用也各有局限，不能恃為萬應靈丹；而且社會科學種類繁多，對於史學的研究可說都可能有相當輔助作用；但這樣繁多的學科，一個人事實上不可能都能通解。現在我再想更進一層談幾句。

史學研究是要有辯證發展的基本觀念，運用歸納法求得新結論；演繹法只可用作輔助方法，不能濫用為基本方法。大陸上一些左派史學家抱著社會主義、唯物史觀，或者說馬列主義、毛澤東思想，作為治史的萬應靈丹；實際上只是依據馬列毛未經深入研究而主觀擬定的結論與概念，來加以演繹推展，應用到歷史事件上去。每一論題大體都先有了一個結論或者意念，這個結論或意念是由他們奉為神聖的主義思想所推演出來的，然後拿這個結論或意念作為標準，在史書中搜錄與此標準相合的史料，來證成其說。中國史書極多，史料豐富，拿一個任何主觀的標準去搜查材料，幾乎都可以找到若干選樣的史料來證成其主觀意念，何況有時還將史料加以割裂與曲解。

唯物論強調物質生活是人類歷史演進的基本因素，政治與意識形態是上層建築。我本來是非常同意這種看法的，所以特別注意經濟史，我計畫中的「唐代人文地理」也以經濟地理所占分量最重。但要像他們那樣研究歷史，實際上等於沒有做工作。因為研究工作就是要找出新的結論，新的概念，既然結論概念都已有了，何須再要研究？這種工作要說有意義，那只是用來鞏固什麼主義思想的權威性，好來麻醉社會人群，以利這些主義思想的傳承者的政治統治。所以這些所謂史學工作者，只是響應當政者「學術為政治服務」這一個相當坦率的口號，而趨附權貴，不是真正的史學家。所幸近幾年來，大陸上的史學工作者，「念經」的文章已漸見減少，轉而再走踏實之路，有可看的文章了，這是個好現象。

從另一方面來說，若是大力宣揚運用社會科學方法與理論來治歷史，也有偏差。我的意見，運用社會科學方法與理論研究歷史本是條很好的途徑，可以採取；但過分強調，毛病也很大。我看到好些論文，什麼理論、什麼模式，不一而足。模式理論有時誠然可以用來幫助理解問題，分析問題；但過分強調，盲目的遵行，研究問題也不免先有了一個概念，甚至有了一個想像中的結論，然後再選樣式的找材料，加以證明；也就是找一些合乎模式的材料，再把模式套上去，這與運用馬列主義、毛澤東思想來研究歷史有什麼兩樣？

這種風氣之所以流行，我想除了運用這類理論模式研究歷史，有時誠然可以有助於問題的解決之外，可能還有兩個原因。其一，這是西方史學研究的新動向。青年人留學海外，驚為新奇，不免趨新嚮往，回國以後，更恃為法寶，以此自矜。其二，抓住一種理論模式來研究問題，工作上要簡單容易得多。因為先有一個架子，再找一些材料往上敷砌，就不難。而傳統治史方法是要空盪盪的毫無一點預先構想，完全憑些散沙般毫無定向的零碎材料，自己搭起一個架子，自成一個體系。更明白的說，要從史料搜羅，史事研究中，建立自己的一套看法，也可說一番理論；而不遵行某一種已定的理論為指導原則，來推演史事研究。換言之，要求理論出於史事研究，不能讓史事研究為某一種既定的理論所奴役。這種研究方式自然要吃力得多。避難趨易是人類的天性，所以社會科學方法治史一經引進國內，就成為史學界的新動向。

但一九七九年我在耶魯大學，以此項問題請教余英時兄。據他說，這一學派在西方史學界仍只是一個小支流，人數並不很多；而正統的史學家仍居主流。他們的工作仍是著重在史料，根據史料實事求是的研究事實真相，並不標立理論，遵用模式。大約西方正統史學，學起來比較困難，而講理論模式的方法，比較容易吸取，應用到中國史研究上也比較容易寫成論文，所以大家樂於吸取這一類方法，成為一時新風尚。

最近幾天，我偶翻過去生活日錄，看到一九七四年七月在一次嚴肅的會議席上發言，也談到此一問題，認為運用社會科學理論解釋歷史，是一項好的進展，但我希望這是歷史研究方法的一項「發展」，而不是「交替」（替換）。所謂「發展」是在傳統方法上再加上社會科學理論的解釋，「交替」是放棄傳統方法，而過分重視從社會科學理論去作解釋。我現在仍堅持此項意見，應不可易。若是鄙棄傳統方法，而以理論解釋來替代，我擔心可能愈來愈走上空疏虛浮一途，重蹈明末王學末流的覆轍，束書高閣，游談無根。所以總結起來說，我對於社會科學方法，不但絕不排斥，無寧說非常贊成；只是絕不贊成奉為法寶，在史學研究上到處濫用。

相關書摘 ►嚴耕望的治史三書：錢穆先生與我的四十四封親筆信

書籍介紹

本文摘錄自《自己的歷史課：嚴耕望的治史三書》，臺灣商務出版

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作者：嚴耕望

當代前輩學人晚年著述，往往寄寓心曲，有一「我」字存乎筆端。

余撰此書，只為讀史治史者提供一磚一瓦之用。

——嚴耕望

嚴耕望（1916～1996），歷史學家，專治中國中古政治制度和歷史地理。在二十世紀中國中古史領域中，繼呂思勉、陳垣和陳寅恪等大師之後，臺灣無疑是由嚴耕望領軍，接續前人之大業。余英時稱其集錢穆、陳寅恪、陳垣、呂思勉四大家之長於一身，並讚譽嚴耕望為「中國史學界的樸實楷模」。

最佳史學入門書

《治史三書》含括先生所作之《治史經驗談》、《治史答問》及《錢穆賓四先生與我》，這三本書總結了嚴耕望一生從師問學的歷程與研治史學的方法，是治史者重要的入門書。本書內容涉及歷史學研究的基本方法、具體規律、論題選擇、論著標準、論文體式、引用材料與注釋方式、論文撰寫與改訂，以及努力途徑與生活修養等諸多問題，語言質樸流暢，淺顯易懂，力求實用。

工作隨時努力，生活隨遇而安。

書中更可見其淡泊自甘、寂寞自守的傳統學人風範，在物慾橫流的時代，自甘邊緣，安貧樂道，從學術中尋求自足，非內心極度強大者絕難做到。

歷久彌新的史學價值

嚴耕望先生未留下自傳，但本書談及作者求學治史之歷程，可謂先生之學術自傳。在《治史三書》中，記述先生長達六十年的治史過程，史界的變遷以及與當代史家的互動紀錄，亦為重要的現代史料。還有先生對百餘部史料的點評更是後人重要的珍寶。凡此種種都讓《治史三書》不但未隨潮流隱沒，更添歷久彌新的史學價值。

嚴耕望先生治史格言

看人人所能看得到的書，說人人所未說過的話。

盡量少說否定話。

工作隨時努力，生活隨遇而安。

要「專精」，也要相當「博通」。

要看書，不要只抱個題目去翻材料。

引用史料要將上下文看清楚，不要斷章取義。

儘可能引用原始或接近原始史料，少用後期改編過的史料。

「無孔不入」、「有縫必彌」。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九