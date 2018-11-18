嚴耕望的治史三書：錢穆先生與我的四十四封親筆信

文：嚴耕望

（錢穆）先生遷居臺北後，與我常有書信往來，我亦因事屢到臺北，長期一兩年，則每月晉謁一次，短期幾個月，晉謁次數更頻，縱然只有兩三天，也必到素書樓謁候。所以我們師生間的關係，並未因分在臺港兩地而疏遠。見面時談得多，但記錄甚少，而自一九六七年先生到臺北後七月三十一日第一封信，至一九八二年七月一日最後親筆信，共凡四十四封，最後兩信文字已不易辨識，故自後有事都由師母寫信。檢視這些親筆信件，參合我斷續的歲月錄，值得作一綜合敘說的，有下列各端：

其一，經營庭園

先生一向愛好大自然，喜歡遊山玩水，從他的《師友雜憶》與本文首段述賴院與沙田寓居時代的生活情形，已可充分瞭解。在賴院時，先生對於灌縣青城山自然環境非常嚮往，很遺憾的說，若果研究所設在灌縣，有多好！又嘆不曾登峨眉，歷劍閣，經三峽，引為大憾！及遷寓臺北新居後，在極有限度的條件下，極意布置園庭。所以在初期連續幾封信中，一則曰：「月來園中栽花果草木若干枝，雖多是低價易得之品，無足觀賞，然滿園生氣，欣欣向榮，亦足怡情。」再則曰：「所居小園，半年來栽培花木略成格局。」下述「古松四枝競挺蒼奇」，及其他大小花木品種數目甚詳，「盤桓顧盼，大可怡神」，愜意心情，躍然紙上。又一信談園中花木布置說：「此事亦有大學問，非急就所能愜意也。」足見先生於此頗用心思。

一九六九年春先生來港，回臺後來信云：「此次去港，獲過新居，最為愜懷。」蝸居極小，但高朗空闊，面對獅峰，稍顯峻拔凌虛，蒼翠有生意。先生蒞臨，自移小凳在騎樓觀賞甚久，正見天性酷愛自然景觀，故隨處流露此種心情。一九七○年偕師母遊溪頭，來信云：「投宿溪頭林場一宵，滿山杉檜清幽，疑非塵世，日昨歸來，猶自往來夢寐間也。」溪頭只是有原始寧謐氣氛，本非勝境，先生愛好大自然，身入其地，頓有超世脫俗之感，回味無窮！由於這種心境，所以在自己小環境庭院中，特意培植花木以資自賞。自一九七四年以後，我屢次到臺北，每去必晉謁，陪侍院中散步，先生一草一木歷歷指點，有悠然自得意。我觀小園，稍見高踞，草木栽培，疏鬆有致，令人感到自然閒適，這正是先生人生境界。去年曾參觀久已聞名的張大千摩耶精舍，谷底溪邊，夏日山洪暴發，有浸灌之虞；而舉目四顧，只丈尺計，群山環堵，如在釜底，地方局促，花木壅塞，全無藝術氣息，以視林語堂舊居，高坡曠遠、自然樸質之氣氛尚遠不如，何耶？殆由缺乏書卷氣，究難脫俗歟！

其二，誦賞詩篇

一九七二年九月三日先生來信，自謂「不吟詩，而好讀古人詩集」，以為是「晚年最好消遣。」先是上年十二月十七日先生信云，《朱子新學案》已出版，近始寄港，惠我一部。又告訴我說：「最近選宋明理學五家詩」「藉此玩誦，聊以忘憂。」大約我在覆信中提到也常讀杜詩作消遣，所以他在次年二月二十日信中說：

「弟乃性情中人，故能欣賞詩篇。古人論詩，必曰陶杜，陶乃閒適田園詩，而實具剛性，境界之高，頗難匹儔。杜有意為詩，陶則無意為詩。儻兩家合讀，必可增體悟。」

又於七月二十七日信中說：

「穆與弟性格微有不同。穆偏近剛進，弟似為柔退，故於陶杜各有愛好。高明柔克，沉潛剛克，正是各於自己偏處求補。曾文正特愛閒暇恬退詩，即是此故。」

此論兩人性情剛柔不同，愛好亦異，自是至理實情，但我實亦極服膺陶之境界，故以陶詩「歸園田居」自字，只是特愛近體詩，常於郊野海濱，高歌唱誦，以抒胸臆。所誦除杜詩外，亦愛右丞閒適律詩；陶詩古體，故不常賞玩。

其三，論治學蹊徑

在屢次惠示中，往往論及子史文藝及自己寫作事，就中有不少提醒我治學蹊徑。最要緊者，如一九七二年二月二十日信，主在論陶、杜、晦翁、陽明詩，亦及班、馬、溫公諸書云：

「專論文與史，班不必不如馬；若論義理，則所差遠甚……古人治學本無文史哲之分，如讀《通鑑》……溫公此書實已文史哲三者兼顧……東萊《古史》一見便是史，溫公《通鑑》，史中兼融文哲。弟試從此兩義參入，學問必可更上一層。」

此謂讀史治史應向高境界參透。明年二月二十三日信甚長，除談《國史大綱》校補事外，又談到一次講演題為「理學與藝術」，自謂頗有所會，因云：

「總之，學問貴會通。若只就畫論畫，就藝術論藝術，亦如就經論經，就文史論文史，凡所窺見，先自限在一隅，不能有通方之見。」

此項大格局、高境界的論點，對於治學，尤其人文學誠極重要。近代治學過分在狹小範圍內用功，以為可獲專精成就，其實往往緣木求魚，背道而馳，很難達到精深成果。我在《治史經驗談》中，曾鄭重強調，治史既要專精，也要博通。只能博通，固必流於膚淺；過於專注精深，實亦難以精深，且易出大毛病，而不自知。並且舉出若干例證。尤當糾正者，如佛教為中國中古史上之重要一環，有不少書籍。前人治世俗史，多忽視佛教書，對於當時史事自難得窺全貌；即治佛教以外之問題，亦遺失不少寶貴史料。至於治佛教史者，僅據佛教書談佛教史，侷限更大。不瞭解當時其他背景，以致佛教史上之重大問題往往不能得到真正的解決。我在〈佛藏中之世俗史料〉講文中，與論禪宗發展之背景，嘗強調此項意見，今重讀先生此番論議，實可視為治史者之座右銘。

其四，校訂《國史大綱》

一九七二年十一月十二日（疑為廿二日之譌寫）手書云：

「《國史大綱》，商務以字模不清，擬予再排。……穆……欲趁此機會將全書通讀一過，或有增改。意欲吾弟亦撥冗為穆閱一過，遇弟意認為當增刪改動處，逐條見告，穆當酌量采用。又……或欲穆一一增寫出處。其實書中似有交代；其未交代者，今欲一一補入，則頗費精神，不知弟意如何？」

我對於此書之校讀增補，自樂為之；但我又想起二十年前在賴家院初讀此書時，曾向先生所提出之建議。深感此書雖然極有創獲，但寫作草率，仍存講義形式，宜當加工，增補修飾，臻於完美。故在覆函中再提出此項意見，並願盡力協助。至於增補出處，承先生早年相告，係陳寅恪先生意見，但我並不以為然。蓋此書以通識擅勝，與考證之作大異。考據之作，重在實證，必須一字一句明其來歷。如無明顯具體證據，必當詳為辯解，為之證明；但不當議於通識著作。通識之作，尤其通史，重在綜合，重視章節布局，提出整體意見。就一個時代言，須綜觀全局，作扼要說明；就前後時代言，須原始要終，通變今古；不在一事一物之點滴考證。核實論之，一部通識性大著作，固然也要以考證功夫為基礎，缺乏考證功夫與經驗，即很難提出真正中肯之通識性論點；但不能要求其敘事論說之盡合乎考證標準。

即如司馬氏《資治通鑑》，不能不視為《史記》以後之第一標準大著作，但錯誤之處仍甚多。例如卷四十四東漢永平三年〈紀〉，列雲臺二十八將次序，因為誤讀《後漢書》列傳十二朱景王杜諸人傳末雲臺諸將之次第，而致大誤。此見《通鑑》作者之粗心，實所難諒，但仍不損《通鑑》崇高之地位。還有一層，有些大問題，只能憑作者的才智與深厚學力，提出簡要的慧解，很難在有限篇幅中原原本本加以證明；只有讓看書多、程度深的讀者，循此慧解的線索，自己體會，獲得瞭解。此等處，一點一滴的考證方法，幾難有用武之地，何能事事注明出處？我當時即略本此意，向先生陳述，認為《史綱》為書，敘事或略出處，不足掛懷。陳先生從考證法度指出此類小弱點，不足介意。若今日再逐句尋出處，費大事而就小功，殊不值得。與其在這些小處著墨，不如在大處加工，完成一部通體融會的通史讀本。

十二月十一日得先生七日的信，小字四紙約兩千字，多年來信中，此為最長，詳述對於此次校補之意見。認為大事增補，甚至改作，功夫很大，自覺已「少此精力」，又有種種其他考慮，而且時間亦有限，「不如一仍其舊，保留原寫時模樣，只就原書補原書，較省力。」至於增補出處，即採鄙見，不作考慮。明年一月十五日、二月二十三日，復有信談《史綱》校補事。先生原則確定後，我即遵從此項原則，將所發現脫誤處校出。上冊發現脫誤較多，並將史前部分稍作補充。因為抗戰以後，大陸各地發現史前考古資料極為豐富，中國史前史已完全改觀。此書既云增訂出版，不能全盤不理，故據當時已發現考古資料，稍作增補。下冊兩宋以下，非我所長，自難多有貢獻。

我此時再次通讀《史綱》一過，對於先生才識，益加驚佩。二月五日校畢全書，曾作一條日記說：

「此次校閱，比較仔細的看了一過，得益不少，益驚佩賓師思考敏銳，識力過人。早年我即欽服賓師境界之高，識力之卓，當上追史遷，非君實所能及。再讀此書，此信益堅。惜當時未能好好的寫，只將講義草草改就付印，不能算是真正的史著！（下文追憶三十年前賴院建議，前文已說過。）……然即此講義，已非近代學人所寫幾十部《通史》所能望其項背，誠以學力才識殊難兼及！」

今又十八年，我的看法，依舊未變。只惜自七七抗戰軍興，擾攘數十年，先生健壯的中年時代，一直不安，只成就一間新亞書院，造就不少青年，自己卻未能專注學術工作，致天賦奇才未能盡量發揮，繼史遷、君實成就通史大業。此實中國史學史上不可彌補之重大損失，不知何日再出奇才，思之慨然！

其五，談學術寫作

一九七二年十二月七日長信末段談到其《中國史學名著》出版事云：

「穆在此有『中國史學名著』一課，其課堂錄音由一臺大旁聽生錄下，據此略刪潤其文句，頃在校正清樣中，一月後可出版。此稿在文化學院《文藝復興》月刊先行刊載，乃頗為一輩人注意。大抵正式撰著極難望有讀者，只降格作隨筆性文字，則較易有人看。此誠大可嗟也！」

按此信前文談《史綱》，深感今時能讀者已不多；又一信談到《朱子新學案》，亦云難覓讀者。此兩書皆為先生才學所萃、不朽之作，而讀者不多。《中國史學名著》誠然有不少超卓新穎的寶貴意見，為一般史學史家所不逮；但究屬散論隨筆性文字，非嚴肅精審之論著，而讀者反多，故先生有此喟嗟！此點為真正學人一莫可奈何心情，我的經驗更有強烈的感受。記得我在史語所的前十年，在《集刊》已發表不少學術性論文，兼有專書出版，但似並無多少讀者。倒是在《大陸雜誌》與《國民基本知識叢書》等處所發表的不成熟、自己不重視的文章，卻反而讀者很多。

大約正式著作，矜謹嚴肅，讀來通常都較困難，不但理解不易，而且也較枯燥，程度弱的讀者，更煩厭生畏。作者若以非研究性的態度，用簡略文字表達，一般人始能較易接受。其實這種較低水準的不負絕對責任的述作，寫來實較容易，只是很難謹嚴縝密作準確的表達，在學術水準上勢必大打折扣，難入真正著作之林，不能期其有恆久的價值。但時代如此，亦莫可如何！只得在謹嚴著作之餘，用點時間寫些較輕鬆的文字，以遷就讀者，誘導他們漸入深境。所以學術著作固當「陽春白雪」，有高度水準，但「下里巴人」亦不能盡廢！

明年二月二十三日信談《史綱》校訂事，說到憚於改作云：

「一書既成，亦只有仍之。若要在體裁或內容有改進，此極費力，所以著書戒速成也。」

此類語，學術工作者應當視為一大警戒。關於此點，我在《治史經驗談》第七節〈論文撰寫與改訂〉中，已有頗詳之現身說法。一九八三年秋，我到史語所擔任特約職位，著手整理《唐代交通圖考》出版，對於原稿採綱目體不很滿意，想改為複合體，文章將會較佳，讀者亦較方便。但考慮到一百七十萬字的舊稿，若全盤改寫，花的功夫太大，時間也來不及；結果只好仍存原稿體式，此亦為論著改作不易之一例。

其六，激勵我堅守學術崗位

一九七三年，香港中文大學歷史系講座教授牟潤孫將於秋間退休，五月上旬登出徵聘廣告。有些朋友早就鼓勵我應徵此職，就中一位在他系擔任同樣職位者特邀我到他家晚餐，一再促我不要放棄，說：「你不做，一般人總以為你不如人。」我一直認為此一職位對於我有害無益，絕不作考慮；至於一般人的看法，不關緊要。不想十二日唐君毅先生約我午餐，也促我應徵。十四日又到我研究室來談此事，並說新亞梅貽寶校長與學校幾位高層人士曾商此事，認為此職是新亞員額，一致希望我能出任。唐先生語意懇切，我也很感動；但考慮我的才性與自己研究工作，始終不能同意。十七日並且寫了封長信，給梅唐兩位先生，說明我擔任此職對我個人有百害而無一利，對新亞也不能有所貢獻。他們的意見，一方面希望維持學術水準，一方面阻止大學當局任意用人，使新亞失去一個重要職位。

二十三日，梅校長復約我到校長室，唐先生亦在座，仍希望我重新考慮。認為講座教授已不一定要兼系主任，行政事務可由他人負責，我任此職只是象徵有個學術水準，不致影響我的研究工作。他們兩位先生於公於私都極具誠意，但我仍只能懇切感謝他們的美意，不能改變初衷。因為我想，居高位，人事關係定較複雜，社交應酬也必增多，增加許多麻煩；而且就我個人而言，只有犧牲，並無好處。就收入言，原有薪入已很夠用，再增加，亦無必要。至於一般人所看重的名位，我自信已不必任何高級職位頭銜來作裝飾了！這不是我過分自負，而是覺得，若有志事功，名位權力誠不可少；但就一個純學人而言，任何高級名位頭銜都是暫時的裝飾，不足重視；只有學術成就纔是恆久的貢獻；必須堅持。

後來唐君毅先生任新亞研究所所長，一定要我掛個教務長名義，不看任何公文。君毅先生不幸謝世，我有此名義，不能不暫時代理所長，但堅持不能正式久任，而推薦孫國棟兄繼之，也是基於同一考慮。而且我這個人，一向以道家自處，以儒家待人；但若做事，則心向法家，奉法有所作為。但又自知無應事之才，故只用所長，不用所短；既可保持生活閒適，穩步在學術上求長進；又可避免尸位素餐，於公無益，於己有害！

六月初，我寫信給先生，談到不應徵教授之故。當月五日先生來信說：

「昨得來緘，不勝欣喜。弟不欲應徵中大史系教授，亦未為非計。擔任此職，未必對中大能有貢獻，不如置身事外，可省自己精力，亦減無聊是非。大陸流亡海外學術界，二十餘年來，真能潛心學術，有著作問世者，幾乎無從屈指；唯老弟能澹泊自甘，寂寞自守，庶不使人有秦無人之嘆！此層所關不細，尚幸確守素志，繼續不懈，以慰夙望！」

先生知我最深，所以他的意見正是我的考慮。前次我希望先生為學術急流勇退，這次先生欣喜我為學術作出反常的決定，更顯得我們師生心神俱契。

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書籍介紹

本文摘錄自《自己的歷史課：嚴耕望的治史三書》，臺灣商務出版

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作者：嚴耕望

當代前輩學人晚年著述，往往寄寓心曲，有一「我」字存乎筆端。

余撰此書，只為讀史治史者提供一磚一瓦之用。

——嚴耕望

嚴耕望（1916～1996），歷史學家，專治中國中古政治制度和歷史地理。在二十世紀中國中古史領域中，繼呂思勉、陳垣和陳寅恪等大師之後，臺灣無疑是由嚴耕望領軍，接續前人之大業。余英時稱其集錢穆、陳寅恪、陳垣、呂思勉四大家之長於一身，並讚譽嚴耕望為「中國史學界的樸實楷模」。

最佳史學入門書

《治史三書》含括先生所作之《治史經驗談》、《治史答問》及《錢穆賓四先生與我》，這三本書總結了嚴耕望一生從師問學的歷程與研治史學的方法，是治史者重要的入門書。本書內容涉及歷史學研究的基本方法、具體規律、論題選擇、論著標準、論文體式、引用材料與注釋方式、論文撰寫與改訂，以及努力途徑與生活修養等諸多問題，語言質樸流暢，淺顯易懂，力求實用。

工作隨時努力，生活隨遇而安。

書中更可見其淡泊自甘、寂寞自守的傳統學人風範，在物慾橫流的時代，自甘邊緣，安貧樂道，從學術中尋求自足，非內心極度強大者絕難做到。

歷久彌新的史學價值

嚴耕望先生未留下自傳，但本書談及作者求學治史之歷程，可謂先生之學術自傳。在《治史三書》中，記述先生長達六十年的治史過程，史界的變遷以及與當代史家的互動紀錄，亦為重要的現代史料。還有先生對百餘部史料的點評更是後人重要的珍寶。凡此種種都讓《治史三書》不但未隨潮流隱沒，更添歷久彌新的史學價值。

嚴耕望先生治史格言

看人人所能看得到的書，說人人所未說過的話。

盡量少說否定話。

工作隨時努力，生活隨遇而安。

要「專精」，也要相當「博通」。

要看書，不要只抱個題目去翻材料。

引用史料要將上下文看清楚，不要斷章取義。

儘可能引用原始或接近原始史料，少用後期改編過的史料。

「無孔不入」、「有縫必彌」。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九