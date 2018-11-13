羅興亞難民危機──緬甸佛教界隱藏的黑暗面

文：張嫣︱圖：香港電台

緬甸軍政府於2010年釋放前後被軟禁了15年的翁山蘇姬，隨後宣佈交出部份權力。2015年，緬甸舉行多年來首次大選，由翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟取得執政權，結束軍政府長達半世紀的獨裁統治。

自翁山蘇姬以緬甸國務資政身份執政以來，受盡萬民擁戴。翁山蘇姬團隊滿腔熱忱推動憲法改革，落實改善民生措施。國際社會解除制裁後，緬甸民選政府釋放大量政治犯，流亡海外的緬甸人亦都相繼回國，各地資金亦相繼湧入，仰光這大城市亦逐漸改頭換面。

投身建制，翁山蘇姬與軍方的政治角力並沒有因為其「凌駕總統之上」的超然地位而變得容易。評論指緬甸軍方仍掌控內政、國防及邊境等重要事務運作，有說軍方更控制當地龐大商業利益，千絲萬縷。

國際社會對緬甸解除制裁後，緬甸民選政府釋放大量政治犯，流亡海外的緬甸人亦相繼回國，各地資金湧入，仰光這大城市逐漸改頭換面，始見五光十色。

民選政府執政後，緬甸人權得到改善，有同性戀者表示社會較包容，現時藝術、娛樂、宗教儀式等範疇的工作，都接受同志參與。

正當民主女神光環裡附上帶領國家進步的使命，近日西方領袖及媒體紛紛指控翁山蘇姬對羅興亞人問題袖手旁觀、助紂為虐，要求收回她的諾貝爾和平獎，光環掉了大半。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

緬甸被英國統治百多年，當時英國罷免信奉佛教的緬甸國王。經歷長期抗爭，緬甸終在1948年成功爭取獨立。可惜獨立十多年後，軍方成功奪權，並強力鼓吹「真正的緬甸人必須為佛教徒」，自此迫害信奉基督教的欽族人與及信奉伊斯蘭教的羅興亞人。軍方利用佛教鞏固勢力，展開為期數十年的殘暴獨裁管治。軍政府徹底摧毀緬甸經濟民生、為求鎮壓異己更囚禁異見人士、實施嚴厲監控，令緬甸與外界近乎完全隔絕。

經歷長期抗爭，緬甸終在1948年成功爭取獨立。可惜十多年後，軍方成功奪權，自此迫害信奉基督教的欽族人與及信奉伊斯蘭教的羅興亞人。軍方利用佛教鞏固勢力，展開為期數十年的殘暴獨裁管治。

2007年，數以萬計的僧侶穿起番紅花顏色的架裟示威，反對軍方政權，抗議不斷惡化的貧窮問題，媒體稱之為「番紅花革命」。當時軍方武力鎮壓示威，數以千計僧侶被囚禁、虐待、甚至被殺。僧侶備受緬甸人尊崇，僧侶反抗軍政府，令獨裁政權承受巨大改革政制的壓力。

緬甸人大多信奉佛教，一向尊崇僧侶。在2007年的「番紅花革命」，數以萬計的僧侶參與示威，反對軍方政權，抗議不斷惡化的貧窮問題。僧侶反抗軍政府，令獨裁政權承受巨大改革政制的壓力。

佛教一直宣揚和平，然而隨著部份僧侶立場變得激進，暴露緬甸佛教界別隱藏的暗黑一面。分會遍佈全國的「緬甸種族佛教保護聯合會」主張致力保護種族和佛教徒，活躍於聯合會的僧侶直言伊斯蘭教徒的數目正在淹沒其他宗教，並相信伊斯蘭教徒是危險和暴力的。

若開邦發生連串由佛教徒和伊斯蘭教徒引發的騷亂，佛教徒和佛寺學生難免受到當地媒體煽動性的報導影響，矛頭直指羅興亞人，令信奉伊斯蘭教的羅興亞人成為民眾仇視的對象。

分會遍佈全國的「緬甸種族佛教保護聯合會」主張致力保護種族和佛教徒，活躍於聯合會的僧侶和佛寺學生直言相信伊斯蘭教徒是危險和暴力的。

冰封三尺絕非一日之寒，羅興亞人早於多個世紀前已經定居緬甸，卻一直被大部份緬甸人視為非法入境者。多年來，羅興亞人都在被專家們形容為猶如種族隔離制度下生活。而近年，羅興亞人被剝奪投票權，連使用國家醫療和教育設施均受限制，更被禁止於村落附近自由出入。長年鎮壓運動下，羅興亞人成為全球最受迫害的民族之一。

2017年，一群羅興亞武裝分子向緬甸警方發動連串襲擊，結果緬甸軍方大舉血腥鎮壓居於若開邦的羅興亞人，燒毀無數村莊，不論男女老少，無一幸免，造成幾千人死亡。羅興亞人面對緬甸軍方各種折磨：包括屠殺、強姦，近七十萬羅興亞伊斯蘭教徒於一個月內被驅逐離開所屬的聚居地，湧入孟加拉，稱得上近代史上最大規模的難民潮之一，聯合國直言是種族清洗，甚至有人形容為種族大屠殺。

大遷徙拆散成千上萬家庭，亦將民族和宗教進一步撕裂，國際媒體甚表關注，眼光注視於諾貝爾和平獎得主的緬甸領袖翁山蘇姬，可是翁山蘇姬一直未就譴責軍方所為表態，令外界一度指摘她對羅興亞人惡劣的人權狀況視而不見。

緬甸軍方大舉血腥鎮壓居於若開邦的羅興亞人，燒毀無數村莊，受害人不論男女老少，無一倖免，造成幾千人死亡。

數十萬羅興亞伊斯蘭教徒於一個月內被驅逐離開聚居地，湧入孟加拉，稱得上近代史上最大規模的難民潮之一，聯合國直言是種族清洗，甚至有人形容為種族大屠殺。

矛盾升級，令部分羅興亞人決意投身武裝分離活動。羅興亞武裝份子表示，來自沙烏地阿拉伯及巴基斯坦的武裝組織對羅興亞人受到的殘暴對待深感不忿，就協助他們作武裝訓練，參加發動聖戰。與此同時，緬甸政府聲稱歡迎羅興亞人回國，卻繼續在官方媒體散播抹黑伊斯蘭教的言論，緬甸的反羅興亞人情緒似是覆水難收。還看世人眼中的民主女神要不拒絕向軍方妥協，不然低頭掉下來的豈止光環，更是千萬人的和平希望。

節目簡介：

香港電台外購電視節目《型男型旅－羅興亞人》由型男探險家兼BBC節目主持人Simon Reeve主持，一連兩集節目將於11月19日起，逢星期一晚上9時30分在港台電視31、31A播映。港台網站tv.rthk.hk及流動程式 RTHK Screen 將同步直播及提供網上重溫。

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責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：王陽翎