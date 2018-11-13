《我的嗝嗝老師》與《人生起跑線》——教育仍能促進社會流動嗎？

近年，有越來越多印度電影在香港上映，除了「印度劉德華」Aamir Khan的作品「三個傻瓜」、「隱藏的大明星」之外，今年更有其他印度電影，包括於8月尾上映的《人生起跑線》（Hindi Medium）和11月上映的《我的嗝嗝老師》（Hichki）。兩齣電影都探討印度的教育問題，非常有意義，由於當中與香港有不少相似之處，所以香港觀眾也會看得有共鳴。我們可以思考一個問題：「今時今日，究竟教育仍然能夠促進社會流動嗎？」

先談談新上映的《我的嗝嗝老師》，有點像印度版的《3年B組金八先生》、《麻辣教師GTO》，講述一名非常熱血的女教師怎樣教好14名頑皮的中學生，不過這名教師不是暴走族，而是一位「病人」。女主角Naina夢想是成為一位教師，但先天患有妥瑞症（Tourette Syndrome），經常不由自主地抽搐及打嗝，幾經辛苦，她終於獲得一間名校的教席，但她要面對14個全校最頑劣的中學生。

起初，電影並未有交代這14名中學生的背景，觀眾可能純粹以為他們只是頑皮，但很快電影就告訴觀眾，他們是來自貧民窟的學生，基層家長都沒有時間或者不懂教好學生。而Naina由於天生患有會不斷打嗝的妥瑞症，成長路上經歷了大量別人的歧視，所以她的內心極之強大，被學生瘋狂戲弄也不怕。另外，由於Naina在童年時經歷過某些事情，導致她立志要成為教師，這個人物背景設定得十分自然和合理。

在寶萊塢配樂襯托之下，電影節奏輕鬆明快。劇情方面，就像典型的熱血教師片，雖然沒有太大驚喜，但拍得非常催淚感人，女主角用上非一般的教學方法教導學生，內容充滿正能量，裡頭更有不少觀眾集體拿出紙巾抹眼淚的劇情位。

《我的嗝嗝老師》劇照

電影涉及到名校貴族化、種姓制度、教育機會不平等、階級世襲等等的問題，但相比起《人生起跑線》，《我的嗝嗝老師》的角度較為微觀，集中講述教師、教學手法，不論來自哪個階層，只要找到合適教學方法，肯給予窮學生機會，他們都能夠一展所長。

「沒有壞學生，只有壞教師」更成為戲中金句，學生只是白紙一張，學生有問題，教師也有很大責任。女主角Naina可以成為教師的模範，提醒教師的天職是「教好」學生，而不是教「好學生」。

教育原來有階級之分

同樣在今年於香港上映《人生起跑線》其實是一齣2017年的印度電影，它是印度首週票房冠軍，全年票房十大之一，在中國上映4天就破億，超出印度票房一倍。

《人生起跑線》劇照 《人生起跑線》劇照

故事講述一個暴發戶中產家庭用盡一切方法替小朋友求學位，除了報讀補習班、賄賂之外，更搬到貧民窟扮窮人，欺騙使用名校留給窮人的配額。

香港和中國用上《起跑線》當譯名，台灣則用了《人生起跑線》，其實通通都扭曲了原來的片名「Hindi Medium」，解作「印地語言」。電影除了想探討教育機會不平等問題之外，更想揭露出語言將印度分化成兩個階級的問題。印度現時主要官方語言是印地語，而第二官方語言是英語，由於以前被英國殖民統治過的關係，會說英語的都是上流階層，所以戲中的暴發戶夫妻放棄說印地語，改為說英文，又強迫女兒讀英文學校。

悲劇與喜劇、現實與荒誕，只是一線之差，《我的嗝嗝老師》走寫實路線，而《人生起跑線》則是一齣充滿戲劇性、誇張的黑色喜劇，但裡頭也有大量寫實元素。如果只能二選一的話，我較為喜歡《人生起跑線》，因為它在喜劇與悲劇之間的分野拿捏得相當好，讓人發笑的同時，也感到痛苦可悲，感染力強。戲中的宏觀教育問題和社會問題非常寫實，亦跟香港的情況很接近。教育貴族化 、階級世襲化是全球資本主義社會正在面臨的共同問題， 而印度更有獨特的種姓制度、語言分隔問題，令問題變得更複雜。希望將來有更多類似的電影，繼續引起社會的關注。

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：歐嘉俊