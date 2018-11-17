出不去的門、回不了的家：什麼樣的居住模式能讓年長者安養天年？

文：楊子敬

同住一個屋簷下的好意，孩子懂嗎？

街坊鄰居都知道，開中藥行的劉阿伯，近年真是滿滿的幸福感。

先是兒子娶媳婦，再是嫁女兒，眼前長孫也要足歲，整日在店鋪玩耍，逗得劉阿伯嘴角眉梢全是笑意。與客人招呼，劉阿伯的視線總離不開金孫。偶爾下午，妻子推著嬰兒車，帶孫子散步。劉阿伯千叮萬囑，一會兒嫌外套太薄，一會兒擔心馬路上車多危險。有時候，乾脆自己也跟出門，把店交給兒子看顧。

劉阿伯的兒子倒是一直想搬出去，他認為中藥市場不停萎縮，要在同業中脫穎而出，就必須有所創新。如果能夠在鬧區租下一間透天厝，一樓開業，二樓家居，小倆口齊心經營一間有特色的中藥行，多理想。

但是劉阿伯始終反對，認為兒子口中描繪的店鋪裝潢、藥材包裝，還有促銷活動等，全都是花招。藥材的貨真價實，才是永續經營的不二法門。父子為了這件事，不知爭執多少回。

畢竟，劉阿伯深知自立門戶的困難，擔心小倆口邊顧生意，邊顧小孩，難免蠟燭兩頭燒。因此劉阿伯左思右想，自己與太太兩人身體還算硬朗，三代同住一個屋簷下的好處多多。一方面，由他們照顧金孫，兒子不必疑慮托嬰中心是否安全，肩頭更不須負擔育兒、房租或房貸的經濟壓力；另一方面，奮鬥一生的家業，順勢一步步放給兒子。這豈不是雙贏？

劉阿伯是這麼想的。可是，這幾天他竟然也有些動搖。

原來是劉阿伯熟識的佛寺住持，在得知他與兒子的衝突後說：「哎呀，你不給自己煩惱，別人就不可能給你煩惱，都是因為你的內心放不下。其實孩子有他自己的人生，你這樣能綁住他多久？」

劉阿伯這才醒悟兒子想要創業的念頭，宛若他年輕時，一心為家人，也為自己爭口氣。這一路走來的甘苦，現在回想起來，不就是人生必經過程？硬要將兒孫留在身邊，即便是好意，恐怕兒孫也不一定領情吧。

「怎麼樣才能皆大歡喜呢？」劉阿伯站在中藥行櫃檯，望著手中的戥子，陷入沉思……

對於某些家庭而言，三代同堂可降低育兒成本，而祖父母的親力親為，更有著保母或托嬰中心無法取代的優勢。三代同堂似乎是一個多贏的方案。

在三代同堂的生活中，年長的父母得以保持活力、延緩老化，促進親子與代間關係；兒女得以舒緩經濟壓力、托育疑慮；孫輩則能有熟悉的照護者與穩定的環境。

根據行政院主計總處統計，在不婚、不生的社會潮流下，單人及夫婦家庭戶數均呈現增加趨勢，但由夫妻與子女組成的「核心家庭」戶數卻裹足不前，占比大幅下降。其中有一個值得觀察的現象，從2001年至2016年，台灣的三代同堂家庭占比僅略從15.48%下降至13.83%，戶數從104萬戶微幅增加到117萬戶。由此可見，三代同堂在台灣社會的家庭組織型態中，仍然是許多人的選項之一。

要建構一個合適三代同堂的居住環境其實不難，也確實有很多優點。

以劉阿伯的故事來說，因為三代同堂，胼手胝足開創的中藥家業可以傳承，成年的孩子也能得到家庭的支援，凝聚力量，大展鴻圖，連幼兒都有長輩幫忙帶。

台灣社會近年也出現專為三代同堂設計的合併住宅，除了鄰近學校，也顧及到年長者的日常照護服務，而且社區清潔、保全與設備維護均統籌管理。透過這種居住模式，三代同堂的基礎相對穩固。

三代同堂當然也有其困難之處，例如怎麼營造世代和諧的生活，就是一項極為困難的挑戰！

如同劉阿伯的家庭，第二代對事業有自己的經營理念與規劃，如果未能給予尊重，父子關係恐怕產生裂痕。而且在同個屋簷下，兩代教養觀念差異、婆媳相處、私人空間的需求，以及侍奉長輩起居等，也都可能慢慢浮顯問題，甚至變成引發衝突的導火線。

一般而言，成年人在組織家庭後，多半將生活重心放在教養孩子身上。當孩子羽翼漸豐，展翅高飛，為人父母者「空巢期」的失落難免。如何與成年子女保持適當距離，尊重彼此獨立的人格與生命，也是父母要修的一門功課。

而劉阿伯最該煩惱的，或許不是兒子想自立門戶，而是屆齡退休的「老倆口」該怎麼「樂退」？怎麼規劃自己的老年生活？假設子女不在身邊、身體不再硬朗，什麼樣的居住模式可以讓他們過得無憂無慮，安養天年？

年長者是不是也該為自己的未來，多考慮一些？

出不去的門？回不了的家？

許爸爸出生於日據時代，父親早逝、家境清貧，因此沒念什麼書，隻身北上後也只能找到鐵工廠黑手的工作。因緣際會認識從小被賣到台北當養女的太太，結婚後兩人努力打拚，一心一意只為擁有一個自己的家，讓四個心愛的子女不要像自己小時候一樣四處漂泊。

他們努力存錢，終於在老社區買了一間三十多坪的公寓四樓，雖然常常要拿著重物爬上爬下，卻一點也不覺得辛苦，因為這可是夫妻倆朝思暮想、胼手胝足所建立的甜蜜家庭啊！

為了償還貸款，兩人另外租屋開了家小雜貨店，太太個性能幹，除了照顧兒女，也幫忙店裡生意，更常利用標會、起會籌措資金，確保一家生活無虞。所謂關關難過關關過，一家人的日子總算是過得安穩。

4個孩子一天天長大，家裡空間漸感不足，但夫婦倆實在無力再換大一點的房子。後來3個女兒陸續出嫁，兩老與獨子的一家3口，居住空間還算差強人意。數年前，政府開始努力推行老舊社區都更計畫，好幾個建商頻頻到社區遊說，但都因為許爸爸捨不得這充滿回憶的家而不了了之。

有一天早晨，許爸爸一如往常在妻子的陪伴下，到附近公園運動。回家路上，許爸爸竟突然無法控制腳步，倒在人行道上撞得鼻青臉腫，就醫後經醫生診斷為早期帕金森氏症。從此因為樓梯的限制，除了必須回診時，由兒子協助攙扶下樓，其他時候基於安全考量，只能過著幾乎足不出戶的生活。

一年前，許爸爸在家中突然昏倒，許媽媽慌張地打電話叫救護車送醫急救。子女接到消息都趕到醫院守候，還好最後化險為夷，許爸爸醒了過來。雖然從這場中風撿回一命，卻也加重了帕金森氏症的病情。

因為在病房臥床，雖然醫師建議可以試著下床走動，但許爸爸已經沒有站起來的力氣了。一家人聚在病房外討論，都認為以許爸爸目前的情況，家大概暫時是回不去了，可能要先住在養護中心，等身體狀況好轉，再接他回家。

當子女告訴大病初癒的許爸爸，他聽著聽著眼淚不由自主地從臉龐流下……

根據內政部統計，2017年6月，台北市超過40年屋齡的老房子占比接近3成，全國屋齡的中位數是27.9年。早期建造的老公寓，多數沒有電梯設計，也未考慮無障礙的需求，對於高齡或失能的族群來說，狹窄陡峭的樓梯成了難以跨越的圍牆，充滿回憶的家就成了關住自己的空間。

其實沒有任何一個住所可以滿足一生中各種不同狀況的需求，它可能隨著工作的地點而改變，也可能視家中的人口數而調整，更需要配合身體健康的狀況去考量。很現實的是，台灣的房價高，多數人一生只買得起一間房子；然而，一生只有能力買一間房子就代表一生只能住一間房子嗎？

案例故事中的許爸爸因為房子買得不容易，一生最美好的回憶也都匯聚於此，情感面讓他難以接受都更。另外，也因為不了解或沒有預想到老化可能發生的狀況，而未能客觀考量到目前的住所是否真的是適合的晚年居所。又於每個人老化所產生的狀況各異，人們大多抱著僥倖的心態，認為最糟糕的狀況不一定會發生在自己身上，船到橋頭自然直，到時候再說。

基於風險控管的理由，未來規劃應該要考量到最壞的情況。通常到了退休年齡，子女大多離巢，適合重新思考未來居住需求。例如，顧及年老時行動上的需求，是否都更值得進一步理解？又或者賣掉老公寓，換成坪數較低的電梯大樓會是一個不錯的選項……

隨著年齡漸長，對於新環境的適應能力通常不如以往，更應該及早準備。將老時就開始多了解老年變化的種種可能性與不同需求，及早制定因應之道，如同我們在出社會工作前，不也花了多年時間學習，接受各種必要的訓練嗎？

退休準備教育、老年準備教育在台灣仍未被重視，這是現在大學可以努力的方向。對於老年，大多數長者都在摸石子過河，運氣好的話只是摔到水裡一身濕，若是運氣不好被大水沖走，盼了大半輩子的美好退休生活化作雲煙，豈不遺憾！

為什麼要搬到共居的住所？

照片中的兩人手牽著手，滿臉笑容，陳先生意氣風發，陳太太眼神洋溢著幸福……

夫妻倆其實是苦過來的，中年創業，和幾個志同道合的「操盤」高手合資成立一家證券公司，經過激烈的競爭，終於在證券市場占有一席之地。陳先生從陳理專變成了陳老闆，除了積極把證券業務拓展到海外，也擴大投資房地產，雖然生意非常繁忙，但夫妻攜手同心，那份踏實的感覺就是他們對幸福的最佳詮釋。

經過多年的努力，兩人事業版圖遍及海內外，居住在天母的獨棟別墅，出入有名車代步，司機、管家齊全，夫唱婦隨的工作與生活，讓身旁的親友羨慕不已。無奈好景不常，陳先生65歲那年，因身體不適到醫院檢查，發現竟是癌症末期，沒多久就離開人世。

孩子們為了接起父親留下的事業，在海外忙碌奔波。失去另一半的陳太太始終找不到振作起來的理由，她索性退休，把國內事務交給公司老臣全權處理，一個人成天待在偌大的別墅裡。雖然家裡有大庭院、游泳池、高級音響，也有傭人伺候、司機接送……，但她感到無比落寞，600坪空間帶給她的不是享受，而是更多的感傷與恐懼。

陳太太逐漸失去活力，最愛以歌會友的她，連原本每週固定報到的卡拉OK也不再去了，整天在家中，誰也不想見。從前她喜歡坐在二樓陽台，觀賞著庭園裡生意盎然的花草樹木，現在就算是百花爭豔，也無法吸引她的目光。偶然看到擺在床頭那張與先生一同出遊的甜美合照，她的眼淚就不聽使喚地奪眶而出。

孩子們很擔心媽媽的狀況，平日工作繁重，一有空檔必定回家陪伴，或者邀約媽媽一起出遊。然而對陳太太來說，這些都像沙漠中偶然出現的綠洲，沒辦法為她枯竭的生命注入活水，她始終活在喪偶的痛苦之中。

眼看媽媽的狀況並沒有隨著時間得到療癒，孩子們開始讓媽媽到身心科就診，希望藉由醫療方式來緩解憂傷，也請家中傭人特別留意陳太太是否定時用藥。但畢竟藥物只能治標，不能治本，唯有設法調適心境，才可能真正好轉。

醫師建議子女輪流多陪伴媽媽，一起外出參與社交活動，結交新朋友，重建社交圈，讓媽媽找到新的生活樂趣。要參加什麼活動？怎麼安排？幾個孩子七嘴八舌地討論，卻始終有心無力，找不到一個好方法。眼看著媽媽一步一步地封閉自己，子女們莫不憂心忡忡。

多數人的人生歷程都是從一個人到兩個人，再從兩個人到很多人，但最後終歸孤獨。子女離巢、喪偶是許多人難以承受之重，如何把自己一個人的生活規劃好，絕對是人生重要的課題。

當人生從多數回歸單數時，不僅需要家庭的支持，也需要社會人際的支援。近年來，國內外對於年長者的共居模式開始有許多討論。在《在下流時代，也要做幸福老人》一書，作者日本趨勢預測家三浦展透過調查報告的研究成果，把日本的老人依可支配的資產分為「上流老人」跟「下流老人」，再分析兩種生活類型截然不同的年長者對於老後生活的幸福感受。

調查發現，「上流老人」容易因為家庭不睦、缺乏子女陪伴而感到不幸。他指出，如果只是因為社會風氣鼓吹「沒存個幾千萬怎麼養老？」而將心力都花在賺錢、累積財富上，反而忽略與家人親友相處的時光，更容易在老後失去家庭的支持，變成「上流卻不幸的老人」。相反的，無論資產多寡，若常與家人朋友相聚，即便不富裕也能感到幸福，所以作者在書中特別提出了「利用共享生活創造老後幸福」的概念。

根據統計指出，因為高齡化、少子化、晚婚、離婚率高……，相關社會因素影響，台灣的核心家庭（由父母及子女兩代組成的家庭）比重正逐年下降，與鄰國日本的趨勢一致。原本承載著至少四口之家生活的屋子，正逐漸顯得冷清，變成僅剩老夫妻相依為命，甚至是一人獨居的狀況。

先不談因為年長而日漸升高的生活風險，如果生活離群索居，失去人際互動的機會，日子過得單調乏味且孤單冷清，心理便會逐漸產生孤寂感。近年也有許多醫學研究證實：孤寂感是影響身心健康的可怕殺手。

以故事中的陳太太為例，儘管衣食無虞，甚至是相當富裕，但是先生驟然離世的打擊，讓陳太太喪失了對生命的熱情，甚至引發身心失調的症狀。根據中高齡共居住宅的案例，當住戶發生喪偶的人生巨變時，因為共居特有的共享生活機制與人際互動關係，比較能夠緩和生命重大事件的衝擊。例如身旁的共居同伴也曾經歷喪偶，能夠深具同理心地了解那份悲傷，並基於自身經驗給予適當陪伴，相互支持。透過共居環境所產生的準備教育，有更多機會看到他人如何面對生命歷程，從類似的生命處境中學習到經驗與智慧。

特別設計規劃給中高齡者居住的社區，為了兼顧傳統與創新的家庭價值，拆解一般住家的空間概念，重新合宜分配，例如樓上可以是一個個中高齡小家庭，但到了樓下公共空間，就變成共居、共享的大家庭。社區內最好還有24小時365天專業服務的團隊，隨時可執行各種管理服務任務，讓中高齡住戶舒適自在。

從房間坐電梯到一樓大廳看報紙，就有一群「老同伴」在互相打招呼寒暄；有興趣的話還可以跟「老同學」們一起參加課程，學習以前沒機會接觸的事物；自己一個人吃飯太孤單？那就到餐廳吧！幾百人的大家庭，餐廳可熱鬧得很，一起嫌今天的菜餚不夠美味，也是一種人生樂趣，不是嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《董事長說故事：共居、共餐、共學、共樂的老後人生》，商周出版出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：楊子敬

人一生只會老一次，也需要學習。

本書寫給——

對於老後人生規劃感到茫然的年長者；

不知如何陪伴父母面對這段人生旅程的子女；

思考如何開創更合宜照護模式的銀髮產業。

書籍特色

以實際問題為導向，透過案例故事，引導讀者想像與思考，面對老年生活情境，可以有哪些更好的選擇與做法。

協助年長者認識「老」這件事，自主掌握，規劃燦爛的銀髮生活。

讓年輕人懂得如何從旁協助長者，並認識自己未來人生必經之路。

銀髮產業可共同激盪，有更多的創新服務與照護方案。

公開「潤福」經營中高齡住宅二十多年的專業經驗，針對台灣快速高齡化的社會，分享獨到見解，提出具體因應之道。

日子再差，也不能離開住了大半輩子的居所？

家產不要花，盡量留給下一代？

到養老機構沒面子，會被外人笑說子孫不孝？

退休養老，就代表什麼事都不能做，也做不來了？

………

邁入「高齡社會」，如何調整觀念與做法，

擺脫「下流老人」的命運，成為活躍、正向老化的世代！

2018年，台灣正式邁入「高齡社會」；預計2025年，將成為聯合國定義的「超高齡社會」。迎向這個趨勢，個人、家庭與群體必須以新的觀念、態度與做法，創造更健康、和諧、有價值的社會。

「潤福」楊子敬董事長，以自己88歲的經驗，更將二十多年來在中高齡社區日夜服務年長者的專業，整理成書。透過一篇篇關於老後的人生故事，他邀請讀者一起想像年老的情境，並思考問題，例如：我們真的知道「老」是怎麼一回事嗎？安全自在的老後生活空間，在哪裡？是否做好熟齡的財務規劃？如何儲存身心健康的本錢？接受長照，還是自己來罩？退休後，就不能繼續服務社會？也難以維繫人際關係嗎？老了以後為什麼還學才藝？如何一圓年輕時的夢想，享受豐富燦爛的銀髮人生？

不可能只靠政府或社會福利，每個人必須及早體認、自立支援與規劃，才可能擁有健康、有保障的老年。書中內容融入「潤福」的具體專業做法，值得參考學習。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航