《勞動事件法》三讀後，未來會有什麼不同？

為了提供更加公平的訴訟環境，我國立法院於2018年11月9日三讀通過《勞動事件法》。未來若碰到勞資糾紛，可以用更加專業、平等的方式進行司法訴訟。新法將於一年之後施行上路。《勞動事件法》共增訂了53條，這53條中有哪些重點呢？

※由於最新通過條文尚未公布於眾，以下提及條文皆為司法院經過行政院通過擬訂的草案內容。

重點一：確定設立勞動專業法庭

是否要設立專業法庭，在先前的立法院審查過程中，曾因考量到各地環境以及案件量不同而保留。但從新聞中，我們可以看到新法規定「各級法院均應設置勞動專業法庭，勞動調解委員會並加入勞資事務專家與法官共同進行調解」。

第四條

為處理勞動事件，各級法院應設立勞動專業法庭（以下簡稱勞動法庭）。但法官員額較少之法院，得僅設專股以勞動法庭名義辦理之。

前項勞動法庭法官，應優先遴選具有勞動法相關學識、經驗者任之。

勞動法庭或專股之設置方式，與各該法院民事庭之事務分配，其法官之遴選資格、方式、任期，以及其他有關事項，由司法院定之。

重點二：勞工可以選擇管轄法院

《勞動事件法》特別將雇主與勞工提告的管轄權做出區隔，考量到勞工在經濟上較為弱勢，為了讓勞工可以更便利起訴或應訴，也讓法院可以更方便調查證據，所以採取競合管轄的立法模式。除了一般民事訴訟「以原就被」的管轄原則外，多了勞務提供地這個選項。

當有多數法院對同一事件有管轄權，依民事訴訟法原則，由原告任選一法院進行訴訟。但為了保障較弱勢的勞工，即便勞工不是原告，仍可聲請移送至勞工選定的具有管轄權的法院。例如雇主告勞工，共有A地、B地、C地法院有管轄權，若雇主選擇A法院，但勞工想選B法院，則勞工可以聲請移送至B法院。但需要注意的是，為了訴訟經濟考量若法院駁回移送聲請，是不能聲明不服的。

另外，若勞工與雇主有管轄合意，但合意管轄的情形明顯對勞工不公平時，勞工為原告時可以自己選擇有管轄權的法院；勞工為被告時，仍然可以聲請移送。

原告 法定管轄 合意管轄 勞工 被告住所、居所、主營業所、主事務所所在地或原告之勞務提供地法院管轄 顯失公平，勞工得逕向其他有管轄權之法院 起 訴 雇主 被告住所、居所、現在或最後之勞務提供地法院管轄。 勞工可以聲請將該訴訟事件移送於其所選定有管轄權之法院。 顯失公平，勞工得聲請移送。

重點三：訴訟費用之減免

未避免勞工因為經濟弱勢無法負擔訴訟費用，制定暫免徵收部分裁判費，降低訴訟門檻。另外為了避免濫訴，所以仍須徵收部分訴訟費用。而針對工會為勞工提起訴訟部分，也有暫免徵收部分訴訟費。另外工會提起訴訟具有公益性質時（依《勞動事件法》第40條提起訴訟時），免徵收裁判費。若勞工因職業災害涉訟，也可以向法院聲請訴訟救助。

勞工提起之訴訟類型 減免額度 確認僱傭關係；給付工資、退休金；資遣費涉訟 暫免徵收裁判費二分之一 強制執行 其執行標的金額超過新臺幣五十萬元者，該超過部分暫免徵收執行費

重點四：調解前置

勞動事件除了「經其他法定調解機關調解未成立者」、「係提起反訴者」、「送達於他造之通知書，應為公示送達或於外國為送達者」這三種狀況外，於起訴前，應經法院行勞動調解程序。若當事人真直接向法院提起訴訟，視為調解聲請。

司法改革是蔡英文政府主要政見之一，但在司法改革國是會議後，雖然有很多委員會開始運作，也有很多法案在討論，但都尚未有具體的結果。這次《勞動事件法》三讀通過，被譽為「最有感的司法改革」，目前也有許多還在立法院內跑程序，例如金字塔型訴訟的修正、防逃機制的修正、限制出境法制化的修正等等。

期許未來的台灣司法，能夠更專業，更公平，讓更多有需要的人，可以接近使用司法資源，解決紛爭！

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航