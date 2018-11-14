台中機場廢棄箱查到非洲豬瘟香腸，防檢局警告：若進台灣損失至少2千億

中國境內爆發非洲豬瘟疫情，為防範疫情入侵台灣，農委會防檢局於機場與港口加強檢查旅客隨身行李，而在台中清泉崗機場農產品棄置箱中發現的香腸中，被驗出非洲豬瘟病毒，這是繼10月底首次在金門水頭碼頭攔截後再次驗出的案例。

農委會動植物防疫檢疫局昨（13）日發布新聞稿，指出中國今年8月初爆發非洲豬瘟疫情，目前已擴及17省/市/區，達65案例，疫情有持續蔓延的趨勢。為防範該病傳入，政府各相關部門定期自機場、港口等地方，針對入境航班旅客之隨身行李及大型行李加強檢查，並將收集到的中國豬肉製品進行消毒採樣，送至畜衛所檢測。

而繼10月31日首次在金門小三通水頭碼頭的中國香腸中驗出非洲豬瘟病毒後，又有再次驗出的案例。防檢局指出，一件來自台中清泉崗機場旅客農產品棄置箱的中國豬肉香腸，於11月6日寄達畜衛所，經即時聚合酵素連鎖反應等方式檢測，再經定序反應確認，基因片段序列與目前中國流行的非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

防檢局自8月27日至11月11日，已檢驗肉製品343件及地毯樣品715件。農委會副主委黃金城指出，明知道肉製品不能入境，還是有旅客心存僥倖，攜帶後在入關前才要丟棄，實在無法理解這種心態。不過農委會認為，棄置箱的位置尚未入關，因此非洲豬瘟還不能算是正式進入台灣。

防檢局主秘鄭純彬指出，這次驗出非洲豬瘟病毒的中國香腸沒有外包裝，疑似為自家私製，而在金門水頭碼頭第1起驗出非洲豬瘟的香腸，也是旅客在入境之前丟到棄置箱，經防檢局挑出後，送到畜衛所檢驗。該製品是中國「雙匯香脆腸」豬肉香腸製品，雙匯是中國最大肉品加工廠，在8月3日中國爆發第1例非洲豬瘟後，雙匯的肉品就被檢驗出含有非洲豬瘟病毒。

防檢局表示，針對旅客違規攜帶中國豬肉產品者，雖已依法裁罰最高額罰鍰新台幣1萬5千元，仍難達真正嚇阻的效果，防檢局已著手修法，將提高罰款額度最高至30萬元，修正草案業由行政院於11月12日函送立法院審議，未來修法通過後，違規旅客將面臨比現在更高額度的罰款。

豬界的「伊波拉病毒」，非洲豬瘟多危險？

非洲豬瘟的病毒，於1921年時在非洲肯亞被發現，中國是亞洲第1個發生非洲豬瘟疫情的國家，包含目前在歐洲與非洲也都還有非洲豬瘟疫情的地區，中國損失最為慘重，根據世界動物衛生組織的統計，目前已經有超過4萬頭豬隻死亡或遭到撲殺，是目前全世界撲殺總數的99%。

防檢局昨日也於臉書指出，21年前的口蹄疫，造成台灣1700億的經濟損失，而比口蹄疫還要可怕的非洲豬瘟，豬隻若染上致死率100%，且目前沒有任何疫苗可以預防，若非洲豬瘟進到臺灣，初估將損失至少2千億，並將連帶影響肉品供需。

致死率高：非洲豬瘟急性型致死率達100%，雖然不會傳染人類，但無疫苗可預防，只能靠撲殺、掩埋或化製處理病死豬，防堵病毒擴散，對產業造成嚴重威脅。

存活期間長：病毒可以存活很久，在冷藏肉中100天、冷凍肉中1000天、豬舍中1個月。

傳播速度快：病毒特性為感染快速，豬隻若直接接觸病豬或汙染物、食用病豬製成的廚餘、或是被帶病毒的節肢動物叮咬，都可能感染，會出現皮膚潮紅及廣泛性內臟器官出血症狀。

台灣應對：中國屬口蹄疫疫區，豬肉不能進口到台灣，會加強邊境查緝火腿等肉品走私，並全面禁止陸客參觀畜牧場、觀光牧場，養豬業者自中國返台時，需消毒及隔離一周，而養豬戶也被要求，要將廚餘蒸煮至90度、1小時後，才能餵豬。

蝦皮：禁販售中國豬肉製品，違者將停權

《蘋果日報》報導，網購平台蝦皮購物也配合政府祭出最新規定，13日宣布「全站禁止販售中國豬肉製品」，下午也同步在網站及App公告全平台賣家，要求賣家主動於晚間9時前主動下架相關商品，之後若經查獲，將立即將帳戶停權。

蝦皮購物表示，近期接獲用戶檢舉，仍有不肖賣家規避被禁止的關鍵字品項名稱、持續上架中國豬肉製品，因此提醒賣家，販售來自疫區豬肉產品是違法行為，同時呼籲消費者切勿在平台上購買中國豬肉製品。

而為了控制疫情，防檢局也公布相關罰則。不論是旅客夾帶、業者隱匿疫情與走私活豬都有相關罰則。

旅客攜帶生肉，最高罰1萬5000元

旅客攜帶未煮熟肉類產品，最高罰1萬5000元

旅客攜帶肉類產品，罰3000到1萬5000元

養豬業者沒主動通報疫情，罰5萬到100萬元，且撲殺動物不補償。

走私活豬，處7年以下徒刑，併科300萬元

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核稿編輯：楊士範