侯友宜是「正義神探」？回顧徐自強冤獄案刑求爭議

徐自強冤獄案被認為與國民黨新北市長候選人侯友宜有關，侯友宜卻在受訪時表示，他當時在北市刑警大隊，只支援辦案，未負責偵訊，連徐自強長什麼模樣，看都沒看過、問也沒問過，怎麼會說我去刑求他？

然而，我們認為侯友宜的說詞是避重就輕。

1995年，黃春樹遭綁架撕票案，案後該案的兩個主要嫌疑人：黃春棋、陳憶隆很快就落網，卻疑似在警詢時遭到刑求，並做出不實供述誣陷徐自強，進而讓徐自強蒙冤21年。

而當時的台北市刑警大隊長的侯友宜，曾公開表示「這個案件是我辦的」（影片2：07起），過去更在受訪時指出（見連結文末）：「我舉商人黃春樹被綁架撕票案，打公用電話嫌犯被逮捕後，先說屍體埋在大園，我直覺他說謊，跟他說你不說實話就走著瞧，後來吐實，帶我們到汐止挖出來，很慘，殺了好幾刀，澆汽油燒了之後再埋起來。」

「你不說實話就走著瞧」這句話到底是什麼意思？

對照黃春棋的供述，答案似已呼之欲出：

「（警訊為何坦承在一個月前與陳憶隆、徐自強一同將黃春樹綁走？）我受不了他們刑求我。」

「（你對今天借提有何意見？）希望以後借提警方訊問時有律師或家人在場，警方借提時把我眼睛矇住，吊起來灌水，還捏我奶頭，用不知何物夾我手指。」

另外一名共同被告陳憶隆也表示：

「在警訊時，我是被矇住雙眼，我沒有看到他們怎麼寫，後來才知道他們把我們整個都寫有作案，其實與我講的不符」

「警訊中我根本未說什麼話，警方是依黃春棋口供所作，警察還要我背內容過程」

「警察要我們配合否則會借提出去」。

法院最後認定兩人遭到刑求，過去指稱徐自強參與犯案的供述不可信，因此改判徐自強無罪。（參考：判決新聞稿）

大家一定會質疑的是：檢警訊問被告，不是都會有錄音錄影嗎？

但是徐自強案的最後通聯記錄、偵訊錄音錄影、作案車輛的指紋記錄等等紀錄，北市刑警大隊都以「納莉風災淹水」為由，告訴法院這些資料不見了。

最後只留下有刑求疑慮的筆錄，而沒有物證，法院僅憑黃春棋和陳憶隆的供述，便認定徐自強參與犯案，讓徐自強蒙冤21年。

刑求最可怕的地方在於，透過暴力取得的自白，總是讓只求解脫痛苦的受訊問人，迎合訊問者主觀杜撰想像的情節回答問題。而「虛構的真實」，正是嚴重不正義的開端！

因此侯友宜沒有見過徐自強不是重點，重點是當時警察有刑求才讓徐自強被扯進來，當時對指揮辦案有高度權限的侯友宜，如今以「神探」、「拚正義」操作選舉形象，應協助大眾釐清辦案過程，正面面對社會大眾的質疑。

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電影《徐自強的練習題》短版

本文經法律白話文運動 PLM授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

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