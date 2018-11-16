姿勢不正確，新手媽媽擠奶擠到「媽媽手」

一位28歲生第一胎的新手媽媽，因乳量不足，自己成天雙手擠奶集乳哺育新生兒，不到一週就覺得左右手的大拇指底部逐漸使不上力，甚至雙手手腕關節外側痛到無法擰毛巾拿奶瓶，就診後確診罹患「媽媽手」。

擠奶手部擺位不當 拇指過度使用易導致媽媽手

收治該名婦女的澄清醫院中港院區復健部主任趙明哲表示，經詢問病史，發現其在懷孕末期有肢體水腫情形，若懷孕末期有肢體水腫，容易導致孕婦肌腱腫脹或周邊神經壓迫，再加上產後擠乳的姿勢不正確，便容易患上 「媽媽手」。

媽媽手正式醫學名稱為「橈骨莖突狹窄性肌腱滑膜囊炎」，其位置在大拇指底部、靠近手腕的外側邊，由於手腕不當施力導致伸拇短肌與外展拇長肌肌腱及滑膜發炎腫脹，而造成疼痛。

Photo Credit：健康醫療網 新手媽媽在抱嬰兒時，盡量讓手掌、手腕成一直線，與五指平均分攤嬰兒的重量，可避免嬰兒重量只由虎口及大拇指承受；哺育母乳時，不要過度使用拇指，或是持續同一姿勢太久。

媽媽手非女性專利 超音波導引肌腱注射可治療

趙明哲主任說，該名婦人的「媽媽手」，經過超音波導引肌腱注射藥物，很快就獲得緩解，搭配物理治療師執行超音波等儀器治療與運動指導，與職能治療師製作護木穿戴、教導省力的擠乳育兒方法，接受2週的復健治療後，已恢復腕關節的正常功能。

新手媽媽的擠奶集乳，可以請先生協助，若需自己擠乳，使用同側手肘時應盡量貼近腰部，讓手腕關節接近直立方向，拇指才能省力外展，比較不會因擠乳而罹患「媽媽手」。此外，媽媽手好發族群不單只有女性而已，通常會與職業傷害及不適當的手部工具使用有關。

趙明哲主任建議，新手媽媽在抱嬰兒時，盡量讓手掌、手腕成一直線，與五指平均分攤嬰兒的重量，可避免嬰兒重量只由虎口及大拇指承受。哺育母乳時，不要過度使用拇指，或是持續同一姿勢太久。最重要的是，一旦發覺手腕外側持續疼痛，休息亦未改善，應及早尋求復健專科醫師診療，避免服用過多藥物影響哺乳，並預防嚴重到需要開刀治療。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航