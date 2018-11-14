各方好友訴說眼中的劉櫂豪，肯定他為台東做的事

11月13日台東縣長候選人劉櫂豪舉行「我眼裡的櫂豪，為我們做的事」分享會，並於公布政績CF，影片主軸為劉櫂豪上任立委以來為台東爭取的重大建設，現場也邀請在不同階段認識的好朋友，遠從長濱來的稻農劉錚兄弟、劉櫂豪的小學老師楊鴻明、環保人士台東大學文化資源與休閒產業學系廖秋娥教授、退休校長羅鑾妹、生態工作者山豬呂縉宇、台東大學華語文學系教授、也是台東詩歌節策展人簡齊儒教授、及民生里里長候選人顏子馮，由這些來賓述說他們所看見的劉櫂豪，以及他為台東所做的努力，並且最後共同比出象徵愛心的手勢呼喊「我們一起挺櫂豪」口號。劉櫂豪表示，未來一定會建立一個令人印象深刻、讓人一來再來的台東。

劉櫂豪政績CF影片首先談到劉櫂豪在擔任立委時期每日台東台北兩地往返，及在交通、醫療、教育文化、農業、原民部落所做的努力，珍惜鄉親給予的機會，從不鬆懈。最後強調，劉櫂豪沒有顯赫的政治背景，過去十幾年來沒有一天忘記台東鄉親的期待，他會跟所有好朋友一起，站在台東這塊土地上，一步一步努力向前走，希望支持平凡價值訴求的鄉親可以站出來相挺。

劉櫂豪出席時首先感謝今日出席的來賓，表示看到這麼多好朋友的來臨，非常的感動。來賓當中有小學老師、有認識二十多年的老朋友、關心環保議題亦師亦友的教授、經常一起聊天的生態工作者、青年返鄉的農友，還有關心文化可以一起聊文學的朋友，這些都是好朋友，也是監督的力量，提醒劉櫂豪身為政治人物應該遵守的基本原則並且回應鄉親的期待。劉櫂豪表示，他當選縣長後一定會努力讓台東的基礎建設迎頭趕上，在台東傲人的軟實力上也會持續深耕努力，建立一個讓人印象深刻，流連忘返、想要一來再來的台東。

劉櫂豪的小學老師楊鴻明表示，身為櫂豪的小學老師感到非常於有榮焉，並表示劉櫂豪的操守、歷練都非常的好，在立法委員任內更為台東爭取到許多建設，相信他未來擔任縣長後也一定能夠一一落實政見。台東大學文化資源與休閒產業學系教授廖秋娥則表示，她長期從事環保運動，因為焚化爐議題而認識劉櫂豪，劉櫂豪不僅承諾不重啟，更公開表示、言行如一。她認為，台東應該要讓理解文化、環保、農業各面向，並且能夠規劃出未來發展好政策的劉櫂豪擔任縣長，所以她願意站出來支持。

劉櫂豪競選辦公室提供

退休校長羅鑾妹表示，某次在晚間舉辦畢業典禮時，時任副縣長的劉櫂豪竟然出現，讓她非常感動。她也經常在最早班火車遇到劉櫂豪，劉櫂豪向她提到，擔任立委時期他每天往返立法院與台東，因為他必須在立法院為台東鄉親爭取更多權益與建設，也必須每天回到台東了解鄉親心聲。羅鑾妹強調，劉櫂豪擔任立委這幾年來認真為台東爭取了很多建設，所以站出來支持他。

稻農劉錚表示，一開始注意劉櫂豪是在政論節目上，對他的專業論述印象很深刻，因為他一直找不到讓長濱稻米走出去的方法。有天劉櫂豪在長濱開了座談會，發現劉櫂豪的理想、思想確實都是在關心台東，所以決定支持他。

台東大學華語文學系教授簡齊儒表示，劉櫂豪每次都背熟了一首詩前來參加詩歌節，了解到劉櫂豪是一個愛閱讀的人，並對劉櫂豪提出要在台東設立專放紀錄片的電影院的證件相當感動感動。簡齊儒更改編了瘂弦的「如歌的行板」為「劉櫂豪帶全台東人的台東夢之實現之必要」，來祝福劉櫂豪能當選縣長，她認為一個愛好文學、並了解台東的人當選縣長會是很棒的事。



生態工作者山豬呂縉宇表示，劉櫂豪曾經一同參與他主辦的騎腳踏車活動，向他及朋友介紹關於台東市中華會館與同樂街的歷史，讓他理解到劉櫂豪是了解這片土地、對土地有情感，並且能夠落實文化立縣的人。更重要的是，劉櫂豪每次來找他的時候都是自己來訪，甚至主動跟前來打工換宿的年輕朋友聊天、聽他們的想法，非常的親民與踏實。他強調，他不關心政治，但是政治就是每天影響著人們，所以今天站出來支持劉櫂豪。

劉櫂豪為台東做的事：政績篇

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