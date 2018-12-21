人為什麼要吃苦（上）：吃苦難道是舒適生活的必經之路？

我們都知道吃苦的重要性。因為沒有痛苦，就沒有成長（No pain, no gain）；吃得苦中苦，方為人上人。這些道理耳熟能詳。

我們也知道，儘管不少人會強迫自己吃苦（如從事不喜歡的工作），但吃苦只是暫時性的手段，他們的真實目標是追求成功或生活的舒適。

那麼問題來了，如果舒適是目標，那麼為什麼不乾脆一開始就跳過吃苦並舒適的過日子？如果生存沒有壓力、吃苦不是必需的，那吃苦有什麼意義？

這一篇我們就來談談，有關「吃苦」和「舒適」之間的矛盾──這是個多數現代人終究會遇到的矛盾，以及更重要的：為什麼適當的吃苦是舒適生活的必備？

我們先從下面這個悖論談起。

舒適的悖論

一種普遍的願望是，如果工作賺夠了錢，以後就能持久的舒適，不再需要吃苦了。這是許多人共有的典型「先苦後甜」的願望。

雖然人們很難真的「賺到足夠的錢」，但我們假設小明辦到這點好了，小明因為有了足夠的金錢，因而過著人人羨慕的舒適生活。

而這就是「舒適的悖論」發生的時候。

當小明舒適久了，會發生兩件事情：

小明會慢慢適應新環境帶來的這份舒適感，而在時間推移下，舒適感慢慢變成了無聊、厭倦感。於是，小明再次變得不滿於現狀，要去尋找更舒適的生活方式。 他會對「不舒適」變得越來越敏感，以前不會讓他感到不舒適的事情，現在卻成了不舒適的根源。例如，以前的小明對飲食不太講究，但現在的他卻無法忍受把廉價食品放入嘴裡；以前的小明可以在沒空調的大熱天入眠，但現在的他卻無法待在沒有空調的房間超過一小時。

結果是，小明永遠也不可能會獲得「持久的舒適」。

另一方面，小強和小明的情況剛好相反。小強原本是個中等收入家庭的孩子，但忽然一夜之間，因為父親的生意失敗，結果成了窮苦人家的孩子，更不幸的是，他還得了重病。

這當然讓小強的日常倍感不適，他一度覺得自己是世上最不幸的人，他認為自己的不幸、不適會一直持續下去。

而這就是「舒適的悖論」發生的第二種情況。

當小強不舒適久了，會發生兩件事情：

小強會慢慢的適應不舒適──原本的不舒適感在時間推移後，會慢慢變成習以為常，不舒適不再困擾小強了。 他會對「舒適」變得越來越敏感，以前不會讓他感到舒適的事情，現在卻成了舒適的根源。例如，他的病情有時會忽然好轉，而在這身體活力十足的幾天裡，他會單純的因為身體的活力而感到舒適。他也會因為收到一些小禮物而感到滿足。

舒適會帶來不舒適，不舒適會帶來舒適。

這就是舒適的悖論。

舒適的悖論告訴我們，如果你要讓生活變得舒適的話，那麼盲目追求持續的舒適，會反倒讓自己對「不適」變得敏感。

它還告訴我們另一個反直覺，甚至看似有點自相矛盾的的建議──如果你要讓生活變得舒適的話，那就讓自己多一些不適，用本文的主體來說，就是讓自己吃苦。

有趣的是，這一建議竟得到了心理學研究的支持。

苦中苦

先看一項實驗，出自行為經濟學家丹．艾瑞利（Dan Ariely）在《怪誕行為學2》（台版《不理性的力量》）一書：

受過重傷的人，似乎在餘生都會比一般人更能忍受疼痛。 為了驗證這一點，我們找了一家專門為在戰爭中負傷的軍人服務的鄉村俱樂部，在那裡設立了一個小型實驗室。我們在鄉村俱樂部周圍貼了告示：「誠招志願者參加簡短、有趣的實驗研究。」 參與者都不同程度地受過傷，他們急切地來到小實驗室，迎接他們的是一個配有加熱裝置的水池，裡面是熱水，還有支溫度計。 我們已經把水加熱到攝氏48度，並請他們先伸進一隻手臂。參與者的手一放進熱水，我們馬上按下計時器並且對他們說，如果發燙的感覺上升到疼痛（我們稱之為「疼痛門檻」）馬上告訴我們。 然後，我們讓參與者繼續把手臂放在水中，直到他們覺得忍受不住了（這叫做「疼痛耐量」）就把手臂拿出來。做完一隻換另外一隻。一旦參與者結束了實驗，我們就向他們提出一些問題：受傷的時間與經過，第一次住院期間的疼痛情況（平均來看，這些人的受傷時間在參加我們實驗之前的15年），還有最近幾個星期的情況。 這樣做挺費時間，不過我們還是設法收集了大約40個參與者的資料。下一步，我們想弄清參與者受傷的經歷是否可以提高他們忍受疼痛的能力。如果想這樣做，我們就需要找另外一組人作為參照，對不同組的「疼痛門檻」和「疼痛耐量」進行對比。 我們原想徵召一些根本沒有受過傷的人──學生或者購物中心的顧客。但仔細考慮以後，與這些人比較，可能牽涉進許多別的因素。學生們比參與者年輕太多，到購物中心隨機找來的人在個人經歷、受傷與否、生活等方面千差萬別，不具備可比性。我們決定採取另一種方法。 我們把40份參與者的醫療檔案拿到我和弗倫克教授曾經住過很長時間的那家康復醫院，找到一個醫生、兩個護士，還有一個理療師。我們請這些專業醫學人士把這些人分成兩組──輕傷組和重傷組。 這樣分開之後，我和弗倫克教授就有了兩組人，除了受傷程度不同，相對來說他們在其他方面有很多共同點（參與者們都參過軍，受過傷，住過院，都是同一個老兵鄉村俱樂部的成員等）。對這兩組人進行對比，我們希望弄清楚參與者們當年受傷程度是否影響到多年以後他們對於疼痛的感受。 重傷組由諾姆這樣一些人組成，諾姆在軍隊裡擔任拆卸地雷的工作。很不幸，在一次工作過程中，地雷在手中爆炸，好幾塊地雷碎片穿透他的身體，使他失掉了一條腿，一隻眼睛失明。 輕傷組的人中有耶胡達，他在執勤時摔斷了胳膊。他接受了手術，加了個鈦合金託盤修復肘關節，除此之外，他身體各方面都很健康。 輕傷組的參與者報告說，他們的手臂放進熱水後大約4.5秒鐘就會感到疼痛（疼痛門檻），而重傷組的人大約10秒鐘才感到疼痛。 更有意思的是，輕傷組的人把手臂放進熱水中大約27秒鐘拿出來（疼痛耐量），而重傷組的人把手臂放進熱水中可以持續58秒鐘。特別引起我注意的是，為了防止參與者燙傷，我們設置了一個最長時限，不允許他們的手臂在水中超過60秒鐘。 我們事先沒有把這個60秒規則告訴參與者，不過一旦他們到達60秒時限，我們就要求他們將手臂拿出來。在輕傷組，我們的這條規則派不上用場；在重傷組，除了一個人以外，剩下的參與者都需要我們提醒，才會將手臂從熱水中拿出來。 我們發現這一感知痛苦的實驗，似乎牽涉到更普遍意義上的適應問題。儘管實驗的參與者是許多年前受的傷，但他們忍受疼痛的方式和能力似乎都發生了全面變化，而且這種變化一直持續很長時間。

換個角度來延伸這一研究結論：

吃過大苦的人，會更難被痛苦影響，無論是生理還是心理上的。

這其實並不是我們第一次談到類似的結論，我們曾在《持續的幸福》一書的解讀文提到過：

雖然研究結論都指出，吃過苦的人會更容易感受幸福、更堅強──但當然，我不是說為了提升幸福感就要特意去經歷上述那種可怕的事情，那樣做太不理性了、太本末倒置了。上述例子只是想說明受苦的作用。

我們一開始就說，吃苦只是手段，它能鍛煉我們讓我們堅強，而我們無需特意體驗到「極苦」才能達到這點。

事實上，只要學會用某種思維方式來看待吃苦，就能提高你吃苦的耐量。

►人為什麼要吃苦（下）：如何把「壞的吃苦」變成「好的吃苦」？

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航