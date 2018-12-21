人為什麼要吃苦（下）：如何把「壞的吃苦」變成「好的吃苦」？

►人為什麼要吃苦（上）：吃苦難道是舒適生活的必經之路？

一念天堂，一念地獄

在艾瑞利的疼痛實驗裡，其實還發生了一個小插曲。

在參與實驗的人之中，有兩個受試者與其他外傷患者不同，他們一個患的是癌症，另一個患的是嚴重的腸道病，更不幸的是，他們都是晚期患者。

當時艾瑞利寫告示時並沒有明確參與者的條件，而這兩個沒負過傷的人來應徵實驗時，艾瑞利又不忍心拒絕他們的熱情，於是就讓他們參加了實驗。但是，艾瑞利沒有把他們的材料列入研究範圍。

研究結束後，艾瑞利又看了一下他們的資料，發現裡面有些內容非常引人注意。他們對疼痛的忍受能力不但比重傷組低（他們的手臂在熱水中停留的時間更短），而且比輕傷組的人也低。

同樣是受苦之人的兩位患者，為什麼沒有建立起和重傷者相似的疼痛門檻和耐量呢？

艾瑞利事後猜想，這可能是因為主觀感知的不同──重傷者在經歷痛苦時，儘管難受，但他們清楚知道痛苦只是一陣子的，痛苦過後的痊癒能讓他們像正常人一樣生活。

他們甚至能能將痛苦與痊癒關聯起來，當醫生塗抹藥膏在傷口時會很痛，但這些疼痛是為了更快痊癒。這種正面關聯讓他們克服了某些對疼痛的天生恐懼。

從另一方面看，癌症和腸道病的長期病患無法建立疼痛與康復希望之間的關聯，相反，他們更可能把疼痛與病情加重或者死亡聯繫起來。缺少了正面的關聯，疼痛對他們來說就變得更可怕了。

除了身體的創傷之外，其實心理創傷也是如此。

不是每個人都會在遭受嚴重的心理創傷後變得更堅強的，如果心理受創者在事件發生後很長一段時間依然無法復原過來，而且常因心理陰影而陷入負面情緒以至於影響生活，會被診斷為創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD，又稱創傷後遺症）。

創傷後壓力症候群患者的心理韌性也會變得比較脆弱，對刺激源更敏感，常有很大的情緒波動。心理醫生有很長的一段時間對創傷後壓力症候群束手無策（傳統的用藥和心理治療的效果都不佳），至到積極心理學之父馬汀．塞利格曼（Martin E.P. Seligman）的研究帶來了新的治療手段。

塞利格曼指出，創傷後壓力症候群能在恰當的處置後，變成創傷後成長（亦即變得更堅強），促進創傷後成長有5個要素：

認識到創傷後信念的崩塌是正常反應。 減少焦慮和強迫性的想法。 講出創傷經歷。 描述創傷後積極的改變。 總結因創傷而產生的更加堅強、更加無懼挑戰的人生原則和立場。

再簡單一點的說，就是接受並願意討論已經發生的事情，並從創傷事件中找出積極的意義。這與艾瑞利的推斷不謀而合：把痛苦和正面的想法聯繫起來，才能幫助我們變得堅強。

反之，如果吃苦只能與負面的想法聯繫起來，那麼吃苦就只會消磨一個人的韌性。

孟子說：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」

但若細想，如果我們害怕痛苦、逃避吃苦、拒絕痛苦，那麼就算苦心志，勞筋骨，餓體膚，這些苦也只會讓我們對痛苦更敏感，而未必會帶來成長。

這也有助於解釋我們前面所說的舒適的悖論：你越是想把吃苦從生活中去除，你越是容易感到痛苦。

吃苦的樂趣

理解了上述知識點後，再回看吃苦這件事，我們知道吃苦可以分成「好的吃苦」和「壞的吃苦」──前者能帶來心智或肉體的韌性、成長，後者卻只會造成破壞；前者能讓我們更少的感受不適，後者則會讓我們感到更多的不適。

那麼，接下來要談的，自然就是以下這一問題：如何利用「好的吃苦」改善生活品質，以及如何避免「壞的吃苦」降低生活品質？

答案是：主觀的轉化，亦即把「壞的吃苦」變成「好的吃苦」。

轉化分成兩種，第一種是事後轉化──上面已經提到過，如果遭遇了壞事，那麼就試著在發生的壞事裡找到讓自己成長的養分，在失敗中找到能幫助成長的教訓。這很好理解，就不多敘述。

第二種是事前轉化──而這就要說到哲學家喬治．葛吉夫（George Gurdjieff）的教導：「被逼的受苦」是沒有價值的，而「刻意受苦」的卻有巨大的價值。

舉個例子，小明肚子餓了，但他沒有錢去買麵包，他因此而挨餓，這是種「被逼的受苦」。

但如果小明不是沒有能力去買麵包，而是出於選擇而不買麵包──他刻意的挨餓是為了斷食修行，這就是一種「刻意的吃苦」。

雖然兩種情況都是挨餓，但「被逼的受苦」無法帶來心智／意志上的成長，它是沒有價值的，也不會讓人在事後感到滿足；而後者的「刻意吃苦」卻具有價值，往往能帶來回報。

不過，「被逼的受苦」會在一種情況變得有價值──那就是採用我們上面提到的事後轉化的方式，你在你曾經受過的苦裡找到積極的意義和養分。

而如果你一開始就有意識的「刻意吃苦」，如果吃苦是你自己的選擇，那麼苦中就會帶甜，甚至吃苦會帶來樂趣。這是事前轉化。

那麼，我們可以在生活中的哪些方面刻意吃苦呢？

三種好的吃苦

在我看來，好的吃苦有三種：第一種好的吃苦是「簡樸」。

我認為簡樸只有一個要素，那就是控制物慾。想買的東西但不需要買的，就不買；想吃的食物但不必吃貴的，那就選便宜的；能簡單一些，就簡單一些。

這倒不是說你不該有任何物質享受，物質享受當然還是可以有的，但簡樸要求你保持「沒有也行」的姿態：不會因為沒有物質享受而感到抓狂，不會因為得不到某些物質而耿耿於懷。

不是讓自己顯得寒酸，也不是因為環境所逼而沒有追求、講究，而是在物慾的引誘出現時，你能夠選擇簡樸。

第二種好的吃苦是「勤奮」。勤奮不是做好分內事，準時上下班──那只是公司和社會要求的最低限度的努力，算不上是勤奮。勤奮也不是別人要求你做什麼你就做什麼，不是什麼都爭著做，不是不讓自己休息的把自己累垮，不是埋頭苦幹。這些都是看似勤奮的行為，但依然算不上是勤奮。

那什麼是勤奮呢？我認為村上村樹的一句話最能帶出勤奮的含義：「今天不想跑步，所以才去跑步。」

勤奮僅僅是一種對抗惰性的態度，這就是勤奮的全部。

第三種好的吃苦是「勇敢」。

真正的勇敢不是做別人不敢做的事，而是做自己不敢做的事。舉例而言，攀崖客們的危險活動對你來說看似是勇敢，但對他們來說，那可能只是稀鬆平常。當然，如果攀崖的地方實在嚴峻，那麼他們也會感到害怕、恐懼，而當他們試著克服恐懼，甚至刻意挑戰自己的恐懼時，他們就成了勇敢。

換言之，有些行為在外人的眼裡看似勇敢，但對當事人來說其實只是平常。反之亦然，有些行為在外人的眼裡看似平常，但其實是勇敢。

我們常說要跳出舒適圈才能獲得進步，這的確沒錯，但很多人以為只要「打破現狀」就已經是跳出舒適圈了，其實不然。

在我看來，所謂跳出舒適圈，不是單純的換個環境、換個習慣而已。

真正的跳出舒適圈，是找到讓你感到恐懼事情，找到讓你覺得不適的事情。然後，你臉帶笑容的把它吞下。

《不理性的力量》還提到了另一個值得一提的實驗：

心理學家利夫．納爾遜和湯姆．梅伊韋斯做了一系列實驗，他們請來了兩組參與者，躺在只有在高級商店才能預訂到的高級按摩椅上，享受3分鐘的按摩。

第一組是3分鐘不間斷的按摩。第二組先按摩80秒鐘，間隔20秒鐘，然後再繼續按摩──總的按摩時間是2分40秒──比不間斷那一組的時間少20秒鐘。按摩結束後要求所有參與者對整個按摩過程作出評價。

你猜哪一組的參與者給出的評價更高？

但結果最終表明，那些接受中間帶有間隔、時間較短按摩的參與者不僅對整個按摩評價更高，而且表示將來願意出兩倍的價錢享受一次同樣帶間隔的按摩。

我知道，這一結果很反直覺，但生活就是這樣子：要讓生活舒適，你要做的不是逃避不適，也不是試圖維持永久的舒適。而是認清吃苦是生活中不可或缺的一部分。

然後你有意識的吃苦。

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航