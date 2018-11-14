不滿中選會修正公報內容，「愛家公投」發起人要求收回900萬份公投公報

年底公民投票即將登場，中選會已將公民投票公報送至各戶，其中包括了公投案主文、理由書及政府機關的意見書。不過其中「愛家公投」發起團體不滿中選會修改並重行公告行政院對該公投案的意見書，要求中選會停止執行，並回收已印製完畢的900萬份公報。中選會表示，將依法委任律師提出抗告。

《中央社》報導，國民黨立委賴士葆、下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩、下一代幸福聯盟公民行動總召游信義、安定力量主席孫繼正等人，昨（13）日在立法院召開「高等法院裁定，中選會應停止違法公投公告」記者會。

曾獻瑩表示，公投法規定政府機關意見書應於投票28天前公告，中選會卻知法犯法，原本在10月24日已公告行政院意見書，但卻又於11月2日修改後再重行公告。

曾獻瑩說，已向高等行政法院聲請假處分並收到假處分裁定書，認定中選會於2日重行公告愛家公投的行政院意見書違法，呼籲中選會停止執行，全部回收更正已印製900萬份公報，並向全民道歉。

根據中選會最新的公投公告，行政院對第12案公投意見書內容如下： 一、憲法保障同性間得以結婚之權利，已經司法院釋字第 748號解釋確認，不會因這次公投結果而有所變更。 二、司法院釋字第 748號解釋亦責成相關機關應於 2年內完成相關法律修正或制定，其僅須使同性之間能與異性之間享有平等之結婚權利，並未限定須修正民法或以其他法律另定之。 三、基於以上，本案若獲通過，政府將尊重依法所進行公投結果，並依司法院釋字第 748 號解釋意旨，進行同性婚姻相關法規修正工作並送立法院議決。

下一代幸福聯盟曾獻瑩受訪表示，中選會修正後的行政院意見書，完全扭曲愛家3公投提案原意。

他指出，以公投第12案為例，中選會公告的行政院意見書載明：「本案若獲通過⋯⋯進行同性婚姻相關法規修正工作並送立法院議決。」但下一代幸福聯盟認為，該公投案的目的，是要以民法婚姻規定之外的其他形式，類似國際普遍採用的伴侶法、同性共同生活專法等方式另立專法，而非強推「同性婚姻」。行政院的意見書第3點指出的「同性婚姻相關法規修正」，顯然錯誤解讀提案目的，誤導民眾。

（摘錄）中選會原於24日公告版本，第12案的行政院意見書 本件公民投票案如經通過之可能影響： 本件公民投票案如經通過，立法者僅得以本案主張之立法原則 （民法婚姻規定以外之其他形式）修制相關法律，且法律 提案內容亦應符合司法院釋字第 748 號解釋所揭示「達成婚姻自由之平等保護」之意旨。

下一代幸福聯盟表示，已收到高等行政法院的假處分裁定書，重申中選會重行公告行政院意見書一事違法，必須即刻停止執行。總召游信義強調，900萬份公投公報必須回收、銷毀、重新編排印刷及運送，估計重印費用達1億5000萬元。

法院裁准中選會不得刊登這一版本的公報，理由是什麼？

《自由時報》報導，下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩不滿中選會發布的公告，向台北高等行政法院提訟，並聲請撤銷原處分。合議庭認為，若把公告放上選舉公報、將無法真實反應民意，造成的損害也將無法回復，日前已裁定停止執行原處分，且命不得刊登，可抗告。

《聯合報》報導，依北高行合議庭調查，中選會在10月24日公告，把行政院意見書登載在公告第5頁至7頁，字數約1000字，在收受行政院10月29日的函後，在11月2日重行公告政院意見書。

合議庭也認為，11月2日的重行公告，未滿《公投法》規定選舉前28天公告的規定，裁定公投公報要以10月24日公告的內容為準，而非11月2日重行公告的內容。

合議庭表示，因公投在即，把政院意見書登載於選舉公報，投票結果將無法真正反映民意，相關損害難以回復又無法用金錢估價賠償，為避免將來延伸出耗費社會資源的不必要爭訟，因此裁准停止執行的聲請。

合議庭也說，雖曾獻瑩本訴日後可能勝訴確定，但公投在即，若將原處分登載於選舉公報，投票結果將無法真實反應民意，對立法院未來落實同性結合權益保障法院、也將造成無法符合公投民意難以回復之影響，其損害同時無法用金錢估價後賠償，為避免將來延伸耗費社會資源的不必要爭訟，裁准聲請。

而不只「愛家公投」不滿中選會多加入行政院的意見書，國民黨團也質疑中選會對「反核食」公投加入行政院的意見書，明顯告訴大家要讓日本核災食品進口，政府會嚴格把關，質疑中選會違反行政中立。國民黨立委賴士葆表示，中選會公告內容加了3個但書就是行政院反對這項公投案，行政院的意見怎麼可以偷偷摸摸放上去。該公投案領銜人國民黨副主席郝龍斌則表示，愛家公投也出現類似情狀況，愛家公投已經向法院申請假處分，且法院判決已出爐，要求中選會收回重印。

Photo credit: 關鍵評論網 楊之瑜攝

中選會：文字修正以前也有先例，將提抗告

針對「愛家公投」與「反核食」公投指控行政院重新修正文字，中選會主委陳英鈐昨日說明，反核食10月24日已經公告，中選會已完成法定義務，而10月29日行政院來文對於行政院意見有幾點文字修正，基本上內容、立場一樣，依照過去全國性公投第6案也有發布修正公告的前例，加上當時公投公報還沒有刊印，因此中選會於11月2日援例公告前開修正意見書。

中選會也發布新聞稿，表示公投公報同時印製提案主文與理由書，以及政府機關的意見書，兩面俱呈，全體人民可以依其自由意志形成贊成或反對公投主文意見，投下神聖一票。相關提案人若對政府機關的意見不表贊同，可藉由電視發表會跟全國民眾做適當說明，以爭取民眾支持。

《自由時報》報導，至於愛家公投的抗議，陳英鈐則坦言幸福盟的確有去申請法院裁定，但是高等行政法院在做停止執行裁定前並未徵詢意見，中選會毫不知情，「7日作成裁定，我們9日才收到裁定，會依法提起抗告」，且收到裁定書時，大部分選委會已經印製完成公投公報，也已經發送到各區公所。

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核稿編輯：楊士範