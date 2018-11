《向上管理・向下管理》：破解常見的六大「自我推銷」迷思

文:蘿貝塔・勤斯基・瑪圖森(Roberta Chinsky Matuson)

破解常見的自我推銷迷思

你愈早從以下六個自我推銷迷思中破繭而出,就愈快能引人注目:

迷思一:你的工作成果就能證明一切

如果只需要出色的工作成果就能讓你受人注目的話,為什麼有這麼多的偉大藝術家,要在死後才能為人所知?你的成果就只是作品而已,除非有人注意到,否則什麼都不是。如果你希望還在世時就成名,那你就必須主動引人注意。我們會在本章中討論如何去做。

迷思二:你不用自吹自擂,因為別人會替你做這件事

我認識很多人,仍在等待某人讚揚他們幾個月前完成的工作;有時候,甚至是幾年前的成果。我懷疑,他們在碼頭上苦苦等候的船,永遠不會有靠岸一天。你必須主導你自己的公關宣傳活動。《吹噓!展現自己而不搞砸的藝術》(暫譯,原書名Brag! The Art of Tooting Your Own Horn Without Blowing It)一書作者佩姬.克勞絲(Peggy Klaus)寫道:

「沒有人會像你一樣真心考量你的利益,沒有人會像你能做到的一樣,到處宣傳你的事蹟,讓其他人對你深感興趣。此外,當你的直屬主管以正面的態度和別人談及你的成就,十之八九都是因為其中牽涉到他們自己的利益。不幸的是,這一類稱讚通常都是用來替他們自己臉上貼金,程度遠遠超過於你。」

我對克勞絲的話感到心有戚戚焉。一直以來,我都是自己替自己宣傳,從來不曾仰賴其他人代替我做這件事。我可能無法把每一個字說到盡善盡美,但是,當我傳達訊息時,絕對能修正再修正。

迷思三:只有在績效考核時才適合稱讚自己

許多人都只有在績效考評時,才彙整自己達成的成果。原因可能是,因為這一整年似乎都沒有什麼值得一提的卓越事蹟。這裏的關鍵字是似乎,因為實際上的情況很可能是你達成一個又一個目標,正不斷大步向前邁進。可惜的是,明白這件事的,只有你一人(或者再加上一位你的摯愛)。

切記,多數的裁員都不會剛好發生在績效考核時;如果主管所知你的最後一件豐功偉業,發生在九個月之前,在你有機會提報成就之前,你很可能就已經被開除了。一年到頭都要自我推銷,絕對是必要之事,這樣的話,才能保證你一整年都是「職場倖存者」之一。

迷思四:自誇這件事不符合淑女禮儀

受制於性別,女性相信自誇這件事不夠端莊。因此,多年來,當她們的男性同仁和任何願意傾聽的人,分享自身的成功故事時,女士總是默默退到一旁。到現在,女性必須像男性一樣面臨同樣程度的競爭,因此,必須按照同樣的規則競賽,而其中就包括要讓組織裏的人,了解妳對公司來說是多麼寶貴的資產。

迷思五:溫良恭儉讓,是寶貴的人格特質

孩提時代,我們學到溫良恭儉讓很重要。我們接受的教誨,是不要誇耀家中的財務狀況,或者避免因為在體育競賽中得到獎盃或獎牌而沾沾自喜。孩提時代或許沒有關係,但是,等你長大成人後,這種特質能帶你向前邁進嗎?在多數情況下,答案是否定的。為什麼?那是因為,當你秉持溫良恭儉讓的人生原則時,別人正在到處敲鑼打鼓宣揚自己最近的成就。接著,可以想像你從畫面逐漸淡出、成為背景,而他們踏上舞臺,成為聚光燈焦點。

迷思六:如果你自誇,大家就會不喜歡你

我最近和一位同事從紐約一起同車回家,在這趟長達三個半小時的車程中,我了解很多關於她的事,讓我比一起上路之前更加喜歡她。她在職涯中完成了許多成就,但之前從未和我或是她的潛在客戶分享過這些事。她承擔了風險,嘗試我們當中少有人有勇氣嘗試去做的事;而且,她也用許多有趣的小故事佐證。如果她沒有在這次開車回家的路上吹響號角,我可能永遠也不會發掘到她個性中的這個面向。

想一想,那些你從不曾與他人分享的成就。如果你讓他們看到你保留多年的部分,其他人會怎麼看你?他們會不會認為你是一位願意承擔風險的人?他們會不會更敬重你?你可不可能因此成為海外任務的熱門人選?想一想,你光是讓大家知道你為何如此獨特,將會因此開啟多少機會。

職場中自賣自誇常見的三大錯誤

1. 時機不對

當你的同事遭到調職,前往大家心目中最乏人問津的地點履新時,千萬不要誇耀你剛剛接下的海外派任美差。你不知道以後的事會怎樣,以也許這個人有一天會變成你的直屬上司,或者他會選擇報復你。

2. 對優先順序不夠敏感

要等到你的主管放輕鬆時才開始自誇,這樣你才能獲得他完全的注意力。若你在主管花掉一個周末完成一個大型專案之後,向他更新你最新的狀態,這是一大錯誤;他全部的心思可能都放在要回家好好睡一覺,但你卻堅持要利用這段時間吹捧你的績效;你覺得這樣的場面最後的結果如何?我猜一定不怎麼樣。

3. 太多瑣碎小事,太少重點大事

不要鉅細靡遺告訴主管你做的每一件事;把你的自誇留給真正豐碩的成果。如果你給的資訊過多,你的主管最後將會選擇聽而不聞,他會找理由把這段對話丟出他的記憶。

做一個能引起他人興趣的人

我常聽到人們說,要他們自我推薦絕對沒有問題,但前提是他們要有值得推薦之處。我們多數人都有很多能拿來誇耀的事,但我們需要一點協助,把這些東西放在我們心上。

你可以問問自己以下七個問題,讓你朝向正確的方向思考。請參考本章最後的「自誇度問卷」,那裏列出了更多問題,有助於刺激你自我推銷。

自我推銷前,必須自問的七個問題

在你的人生中,你做過哪三件事讓你感到驕傲無比?(提示:你是否曾經遨遊四海?你有沒有擔任過志工?你是否自食其力完成高等教育?你有沒有申請過專利?你有沒有比多數同事更早就達到職涯發展的里程碑?你有沒有讓別人的生活大為不同?) 有哪些是你已經達成、但是還沒有和他人分享過的成就? 若要你證明你對組織有何價值,你會提出哪三件和你自己有關的事?你的同事們會把哪三件事歸功於你? 過去你曾經做過(或是你目前正在做)哪些足以顯現才華的專案? 你在職場上及職場外得過哪些獎項? 你有哪些抱負?(提示:你是不是想去念研究所?你是不是想要加入當地的劇團?你是不是想要學習一種外語?) 你認為自己最強大的資產是什麼?你要如何繼續精進你的技能?

書籍介紹

本文摘錄自《向上管理・向下管理:埋頭苦幹沒人理,出人頭地有策略,承上啟下、左右逢源的職場聖典》,經濟新潮社出版

作者:蘿貝塔・勤斯基・瑪圖森(Roberta Chinsky Matuson)

譯者:吳書榆

本書為《上下管理,讓你更成功!:懂部屬想什麼、老闆要什麼,勝出!》全新修訂版

一本書,教你會做事也要會做人,

努力工作,也要有策略,

才能受到重用、快速升遷!

有一天,你突然當上主管;為了這一天的來臨,你做好萬全準備了嗎?

作者蘿貝塔・勤斯基・瑪圖森(Roberta Chinsky Matuson),二十四歲就獲得拔擢成為主管,至今她擁有超過二十五年的管理經驗。為了協助新手主管早日上手,作者將自己從當主管第一天的管理經驗寫成本書。

本書分為〈向上管理〉與〈向下管理〉兩篇,第一篇〈向上管理〉引用彼得・杜拉克(Peter Drucker)的名言:

「你不需要喜歡或欽佩你的主管,你也不需要痛恨他。但是,你必須要管理他,好讓他變成你達成目標、追求成就與獲得個人成功的資源」。

只要有工作就會有主管或老闆,為了得到資源、交出成果,就必須學習如何向上管理。像是如何了解主管的管理風格?如何應付各種類型的主管?又該如何要求加薪?

作者強調,向上管理並不是逢迎諂媚,而是協助主管與老闆達成目標,運用影響力讓主管與老闆都挺你。

第二篇〈向下管理〉協助新手主管定義自己的新角色,熟悉選才、育才與留才的訣竅;進一步了解如何以主管的身分,建立你與部屬之間的關係和職責;包括:新官上任後應有的心態、建立信任的方法、管理問題員工的訣竅;此外,還包括如何管理年紀足以當你父母的年長部屬?如何以圓融的方式進行裁員?

本書以「尊重」為出發點,強調不論對主管或部屬,永遠都用尊重的心態來看待對方,進而處理階級與關係變化,通過辦公室政治的考驗與人性的試煉。

