章緣短篇小說〈生魚〉：這怪魚，這強盜，這天殺的中國侵略者

文：章緣

生魚

日正當中，克羅夫頓塘心映著藍天白雲，亮晃晃像面鏡子，塘邊紫色狗尾花、綠灌木和野蘆葦裡一片靜悄，整個早上在其中穿梭吱喳不休的鳥雀和野鴨，不知道哪裡去了，只有幾棵彎腰的柳樹，垂下枝子釣起一陣漣漪。

所有釣客都走了，最後一個收拾好釣具的，是頭戴遮陽帽、穿背心短褲的吉米，露出來的肉都被曬紅了，紅油油肥嘟嘟像烤熟的熱狗。他揹起兩根釣竿，費力提起一個水桶。水桶看來很沉，不時晃動，彷彿有什麼物事在裡頭撞擊，力道還真不小。吉米慢慢走出池塘的黃泥路，來到外頭馬路上，拐進了路邊一家中餐外賣店。

每個美國小鎮，都會有一間學校、一間郵局，還有一家中餐館，俗語這樣說。這是美國小鎮典型的中餐外賣店，現在店裡沒半個人影，櫃檯後牆上一排彩色中菜圖片，宮保雞丁、什錦炒飯、芥藍牛肉，都是美國人常吃愛吃的美式中菜。吉米看看店裡的時鐘，十一點半，還不到忙碌的時候。

「嘿，查理！」他扯開嗓子叫，把水桶往地下一放，裡頭的物事潑灑濺出水來。一個瘦高的華人應聲出現在櫃檯後，看著四十來歲，斯斯文文地，鼻梁上架著副黑框眼鏡，跟身上繫著的油圍裙不搭調。他堆著一臉的笑問候來人：「吉米，你好嗎？」

「好，就是肚子餓。」吉米是老主顧了，每週六一定來釣魚，釣完了就來買外賣。「今天給我甜酸肉和春捲。」

查理朝後頭用中文喊了幾句，廚房裡是他的太太梅。

「麥可呢？今天溜班了？」

麥可是查理的獨生子，週末都在櫃檯負責接電話點菜，十五、六歲，笑起來露出兩顆虎牙，顯得稚氣，身量也小，吉米總覺得他是個小毛頭。但是他做起事來倒很麻利，收錢找錢，全用心算，不多說話，像他老爸。這些華人話都不多。

查理的笑容僵了一下，「哦，他，出去了。」

「年輕人，都是愛玩的。你有個好孩子，你知道，願意在店裡幫忙……」

平日最喜歡麥可長麥可短的查理，今天卻很快轉了話題，「今天釣到什麼？」

「對，你一定得看看！」吉米踢踢腳邊的桶子，口沫橫飛，「我在這裡釣了二十年，從來沒看過這種怪東西，恐怕有兩呎長吧，你瞧牠那股猛勁，好像要從桶子裡跳出來。你沒看到，我把牠拉上岸往地上甩，離岸好幾呎，牠扭呀扭的，差點就扭回水裡去。我說，好，你神氣，曬曬太陽，看你還神不神氣。結果，曬了一個多小時，丟回水桶去，牠還是照樣活蹦亂跳，把我水桶裡一隻鱸魚給吃了半截！你看看，這魚真怪，真醜，頭像蛇一樣，嘴巴這麼大，像要把我一口吃下去，你看！」

查理從櫃檯後走出來，往水桶裡一瞧，不禁喜上眉梢，「這是生魚啊！」生魚兩個字是用中文說的。

「什麼？」吉米露出狐疑的表情。

「這是我家鄉常見的魚，養在水田和溝渠裡，」查理露出他鄉遇故知的喜悅，「這是很好的魚，非常之好，很補身體。」

「是嗎？」吉米看看查理，又看看魚，後者黑溜溜地在桶裡衝來衝去，他想到那黏不溜丟的魚身，這是好魚？中國人什麼噁心的東西都吃。

「開刀或產後，拿這魚煲湯，加點西洋菜、紅棗和杏仁，傷口很快就會復元。」查理看著桶裡生魚額上一個八字斑紋，更證明了這是貨真價實從廣東來的生魚，「怎麼在克羅夫頓塘會有生魚？」

「是啊，牠是怎麼從中國跑來的？二十年來，我沒看過……」

甜酸肉和春捲好了，熱騰騰包好了擺在桌上，梅苦笑對吉米點個頭，進去了。查理想，老婆還在發愁，卻不知踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，昨天還在煩惱兒子的傷口復元，今天就有生魚送上門。

「吉米，這條魚賣給我吧？」

「你要？」

「我知道怎麼處理。」言外之意是，你帶回去要怎麼弄？

「我本來想，這魚長得怪，可能我小孫子會有興趣養。」

「二十塊錢，賣給我，這頓午飯我請了。」查理從冰箱裡拿了罐可樂，放在吉米桌前。

吉米看看魚，真醜怪的魚，再看看查理，後者臉上有種少見的熱切。他灌下一大口冰可樂，點了頭。

晚上打烊後，查理和梅圍看水桶裡的生魚，臉上泛著滿足的笑。水桶裡活力充沛的黑魚一扭一扭，兒子的刀傷也一吋一吋合攏來。

「這魚又大又肥，等麥可出院就煲它一大鍋，薑絲和火腿！」梅說。

「就是吃牠的活，不用殺，把牠摔昏了，連內臟一起，煲紅棗更好。」查理暢快地拍一下大腿，「老天有眼，要不去哪裡找生魚，最近的華埠魚市，要開上四小時車，還不見得有！」

「老天要是有眼，麥可也不會……」看到查理臉上一黯，梅忍住不講了。再埋怨有什麼用，只是徒增傷心。好好一個兒子，昨天在學校被兩個惡少圍攻，對方打不過就亮刀子，在他後背刺了一刀。當年來到這個小鎮落腳，舉目不見黑髮黃膚，就擔心兒子有一天會被這些金毛的欺負，特別週日送他去學跆拳道，想到這裡，梅說：「早知道就不讓他學功夫了，以為自己能打，不懂得跑。」

「不會功夫，人家就不欺負你嗎？那幾個金毛的，本來就看他不順眼，這不是第一次了。」查理記得麥可六年級時，有一次放學晚了一個多小時，一進門鼻青眼腫，衣服上全是泥巴，說是在克羅夫頓塘跟人單挑，被他訓了一頓，委屈地哭了。是他先找碴的！麥可不服氣地抗議。

叫你別理他們，聽到沒有？

他罵我，叫我清客……

愛怎麼叫隨他們，我們管不了，不必要為了這樣就打架，打架就是不對。

你不懂！麥可氣呼呼地，有兩天不跟他說話。

他真的不懂嗎？是兒子不懂，不懂做老子的為了維持這個店，這個家，忍受了多少。他什麼都吞下了，裝瞎裝聾，咬牙撐了好幾個月，總算讓遠近的人接受了他的中餐外賣店，也接受了他的家人。薄利多銷，四塊美金有飯有菜有湯，還送春捲和飲料，生意開始轉好，好到忙不過來，麥可下課都得在店裡幫忙，他還在想法子把老家侄子辦來美國。對街本來有間家庭式餐館，賣咖啡、三明治和炸雞，客人都跑到他店來，過了一年關門，臨走時，店主對他罵的是什麼？

「算了，」他像對妻子說，也像對自己說。

梅好像沒聽見一般，蹲在水桶前，看著魚發呆。水桶的空間不夠牠伸展，扭來扭去，顯得急躁不安。

「放到浴缸裡養吧！」他說。

愛乾淨的梅這次沒異議了，只要魚活得好，保持住活力和精力，然後把這活力和精力注入寶貝兒子的血肉裡。

早上十點不到，就聽到有人在外頭大喊。查理放下手邊正在挑揀的青菜，出來一看，是吉米。吉米一張圓臉漲得通紅，雙手比畫著像中了樂透。

「查理，那隻魚呢？」

「魚？」

「是呀，昨天那隻大魚。」

「吃掉了。」他本能地撒了個謊。

「吃掉了？」吉米瞪著他，那喜悅立刻變成愁怨了，「真的吃掉了？」

「怎麼了？」難道是後悔了，這可是銀貨兩訖的。

「怎麼了？你沒看到昨天的晚間新聞，今天的晨間新聞，還有報紙！」吉米像洩了氣的皮球，往椅子上一癱。

查理連忙送上一罐可樂，瞧他一頭一臉的汗，「發生了什麼事？」

吉米一五一十地說，昨天自然資源廳的人發布消息，有人在克羅夫頓塘釣到怪魚，送去驗明正身，發現是來自中國的生魚，據說這種外來魚非常凶悍，會吃盡池塘裡其他魚類和青蛙，最可怕的是，上了岸能呼吸，離了水可以活上三天，還能用長長的鰭走路，遷移到另一個水域去，簡直是科學怪魚。有關單位憂慮這種魚會破壞克羅夫頓池塘的生態，現在池塘四周都圍起來，不准閒人靠近。池塘邊的柳樹上，還貼了一張通緝告示，有科學怪魚的照片，底下大字寫著：你見過牠嗎？

這怪魚，這強盜，這天殺的異國侵略者。

「報上照片看來，百分之百就是我釣的那種魚，新聞說，任何釣過這種魚的人都要去報告，我就想趕快來告訴你。」吉米雙臂揮舞著，「外面馬路上停了一長排車，還有不少人扛著攝影機，一定是電視台的記者來採訪。你想想看，我們如果捧出了那條魚，他們不高興死才怪！」吉米長嘆一口氣。

小鎮一向無事，現在生魚新聞上了各報頭條，全國報紙、電視和電台也爭相報導，把這籍籍無名小鎮，推到了鎂光燈下，這場熱鬧真是千載難逢。吉米不甘心再問一句：「你真的吃掉了？有沒有剩的？」

「什麼都不剩，抱歉。」

送走吉米，查理連忙到廚房囑咐梅，千萬別走漏風聲。

梅說：「神經，把生魚說得那麼可怕，沒看過大蛇拉屎！」

查理搖搖頭，「橘過了淮河就變成枳，生魚來到這裡就變成科學怪魚，管不了別人怎麼說。」

他轉到浴室去。那尾生魚潛在浴缸底，一動也不動。他順手拿了水勺擊一下水面，生魚還是不動。沒事吧？一定要吃活的才有療效啊！他作勢往生魚頭上擊下，生魚潑啦一聲躍出水面，濺得查理一頭臉水，還來不及反應，只見生魚直線下墜衝進了浴缸旁的馬桶。

「找死啊？」查理在袖子上抹了臉，魚頭已經鑽進了排水口，留下一截身子在外頭拚命扭動。牠以為那裡是什麼，是河口，是生路？查理顧不得許多，伸手就去拉，魚身滑不溜丟，愈抓牠就愈往裡頭鑽。他連忙抓過一條毛巾，包住了魚身，用力扯出來，緊緊抓在手裡。裹在毛巾裡的生魚，露出一截蛇般的頭，寬厚的魚唇，幾顆利牙，像個扭動啼哭的畸形嬰。查理頭皮發麻，連忙丟回水裡。

「安分點吧，等麥可明天出院！」

生魚在缸裡無聲梭游。

中午，外賣店擠滿了人，一半以上是外地人。有些是看到新聞，遠道而來想一睹科學怪魚的真面目，有的是報紙和電台的記者，在這裡歇歇腳，順便找點故事。少了麥可，查理一個人要給顧客點菜、打包、買單，不時還得到廚房作二手，恨不能有三頭六臂，雖然對外頭的熱鬧好奇，一直抽不出空去打探，只能豎起耳朵。顧客七嘴八舌討論中，不時迸出「中國」、「華人」、「華埠」的字眼，聽得他膽顫心驚。

有人說自然資源廳已經在池塘裡撈出了一百多條小生魚，看來這種中國魚已經占領了這個美國小鎮的一角，據地為王了。有人說在有關單位的明查暗訪下，當年放生魚到克羅夫頓塘的人出面了，是個華人！此人兩年前受友人之託從紐約市華埠買來一公一母兩尾生魚，友人變卦不要，魚就養在水族箱裡，過了一段時日，生魚長得太大，水族箱再也容不下，此人把魚放生在克羅夫頓塘。隨意放生是違法的，但是兩年追訴期限已過……

查理聽得渾身不自在。在異鄉討生活，個人就代表全體，一個華人出了名，所有華人臉上都有光，一個華人出了事，所有華人背脊都發涼。那個放生的人是誰？他在心裡把小鎮寥寥幾戶華人過一遍，有誰會老遠去紐約買魚？

他站在櫃檯後，感到擠在店裡的外地客和媒體，眼睛不時往他這裡瞟。一個從沒見過的男士，高大體面，胸前掛著新聞記者牌，一臉微笑走上前。

「你好，我是《前鋒日報》的傑瑞，你是查理吧？在這裡開店多久了？生意很好？」這個傑瑞嘻嘻哈哈跟他聊了幾句，話鋒一轉，問起生魚的事。聽說中國人愛吃這種科學怪魚？店裡賣不賣？味道如何？說是對身體有特別功效？

查理捺住性子，一句句老實地回答，但是談到功效，他有所保留。別落了口實，教他們把中國人看成迷信、奇怪的民族。「也沒什麼稀奇，跟美國人愛吃的鮭魚一樣，魚的營養好。」

「但是活吃生魚，又是怎麼一回事，是做成生魚片？」

查理搖搖頭，不知說出活宰活烹的方法，會不會被看成野蠻不文明？

看查理支支吾吾，傑瑞神色一正，追問：「你，買過生魚嗎？」

「生魚當然買過，」查理怏怏地說，「對不起，我還有客人要招呼。」

傑瑞卻不罷休，藍灰色的眼睛瞪住他，像瞪著即將到手的獵物，從齒縫裡一字字吐出來：「是誰把生魚放生的？」

查理吃了一驚，只見店裡的顧客，一雙雙眼睛都瞪著他，其中有多少懷疑、不屑，還有一些他看不懂的情緒。他看不懂這些藍色、綠色的眼珠子，就像他們看不懂他的緊張和不安，是無辜而非掩蓋。那些正在不斷捕食吞噬美國本土魚蝦青蛙的生魚，跟他有關係嗎？

他略帶氣憤地說：「我怎麼會知道！」

傑瑞微笑，「查理，很高興能跟你談話，請給我一客芥藍牛肉。」

晚上查理和梅提早打烊，一起到醫院接麥可回家。坐在輪椅裡推出醫院的麥可，臉容蒼白，眉頭鎖成一條鞭，嘴抿成一根線，對母親的絮絮問候，只是含含糊糊在喉嚨裡咕噥幾聲。扶著兒子小心上了車，查理默默往家的方向開去。

梅看著手抓前座椅背，避免受傷的後背靠到椅背的兒子，有說不出的心疼。「乖兒子，忍耐點，回家媽媽給你煲魚湯，活蹦亂跳的生魚哦，吃下去傷口很快就會長好……」

「我不要吃什麼魚湯。」麥可跟一般美國孩子沒兩樣，嫌魚湯有腥味。

「這魚可不是普通魚！」一直沉默開車的查理試圖緩和氣氛，「牠現在是我們鎮上的通緝犯！」

「你是說，電視新聞說的科學怪魚？」

「如假包換！」查理很得意。

梅笑著強調：「這種魚對刀傷最好了……」

麥可截斷她：「不，我絕不吃這種魚！」

「麥可，你聽媽媽說……」

「我什麼都不想聽，我不要吃這種笨蛋中國魚！」

「你是什麼意思！」查理厲聲喝斥。兒子講到「中國」二字，語調裡那種激憤刺了他一下。

「好了，好了，兒子才剛出院。」梅抹起眼角了，父子兩人遂不再說話。

回到餐館，梅把兒子安頓好，熄了燈，走到樓下，看到查理聚精會神在看電視。她坐到他身邊，只見電視上正在播報生魚入侵的新聞。

自然資源廳的官員神情凝重表示，估計池塘裡至少有上千條生魚，兩年內，兩條生魚繁衍成上千條，這種遷移入侵，嚴重影響美國本土生態。雨季就要來了，萬一池水上漲漫淹，可能會有生魚播遷到僅隔七十五碼外的小帕突河，即使池水不淹，以生魚能在旱地移動的本領，也有可能會進入河道。一旦進入河道，以其繁衍之迅速，掠食之凶猛，河流生態勢必完全改變，而且無從逆轉。目前生魚活動範圍只在這四畝大小的池塘裡，還有希望一網打盡……

她搖搖頭。這些人在說什麼，說的是生魚嗎？生魚不就是餐桌上的一道鮮味嗎，有這麼嚴重？

新聞繼續說，有關單位決定要痛下殺手，毒殺池塘裡所有魚蝦，先殺水草，讓池魚缺氧，再用殺蟲劑毒魚，務求剷除所有生魚……主播在結束報導前，不忘幽華人一默，「要解決生魚問題，也許應該到華埠請教生魚專家。」新聞畫面從克羅夫頓塘轉到一個華人魚市，透明水缸裡幾隻肥黑大魚游來游去，一個特寫，只見魚唇一開一合，似乎在說話。

查理緊盯畫面，生魚吐出一個個氣泡，叫著：冤，冤，冤……

「喂，喂！」梅推著眼神發直的查理，「新聞播完，該睡了。」

他頹然關掉電視。

「那麼明天，魚湯……」梅徵詢先生的意見。

「明天再說吧。」

查理早上從市場批菜回來，門前馬路上已經沸沸揚揚。池塘的入口處，擺了個攤位，賣的是印有生魚圖案的恤衫、帽子，店主看著眼熟，一想，不就是幾年前對面那家快餐店的老闆，頭髮都禿了，但是那隻鷹勾鼻還是透著冷酷。

你清客、你傅滿洲、我操異類外來者！

查理把腦裡迴盪的辱罵聲甩掉，轉身回店。

早上十點，有人到店裡找他，是昨天那個新聞記者。

「早，查理！有些事想請教。」傑瑞的語氣很熱絡，「有位叫吉米的，是你的老顧客吧，他說兩天前賣了一條生魚給你，有沒有這回事？」

查理暗叫一聲苦，不情願地點頭。

「這條魚呢？」

「吃掉了。」他強調，「買的那天就吃掉了，這種魚要活吃，我們沒有魚缸可以養。」

「是，是，」傑瑞抹抹汗，從冰箱裡拿了罐啤酒，「這種天氣真要人命，是不是，天氣一熱，青少年打鬥的事就多。」

「我不懂你在說什麼？」

「聽著，我沒有惡意，只是要找點故事，你知道，現在生魚的故事大家最愛看。我碰巧打聽到，你的兒子剛出院，好像是刀傷，有此一說，華人用生魚來療傷，所以我就有了一些聯想，希望能得到證明。」

「別把我們扯進去！」查理提高聲調，「我們不想在你們的故事裡！」

「你知道，有關單位要求擁有生魚的人都要去報告，」傑瑞淡淡笑著，「這條生魚是不是你兒子吃了？」

「我拒絕回答你任何問題，你沒有權利盤問我，請你立刻離開！」查理心跳加速，眼皮急跳。不能上報，千萬不能上報。上了報，麥可被歧視殺傷的事曝光，他們吃生魚進補更要被獵奇的美國大眾當作茶餘飯後趣談，像談生魚一樣。

傑瑞從口袋掏出兩塊錢放在櫃檯上，一句「零錢免找」，大踏步出店去了。

宰了牠嗎？梅幽幽的聲氣。

宰了牠！夜長夢多，全鎮的人都在找牠，最安全的地方就是我們的肚子。快，快去！

水聲潑啦，梅的驚叫聲，潑啦，潑啦。怎麼還有嬰兒的哭啼？一轉身，梅已經端了一個湯鍋放他面前，有點怨恨地瞅著他。

煮好了？

好了，快吃吧！

怎麼是我吃？

不是你要吃的嗎？梅把鍋蓋一掀，一個大魚頭對著他，鼓凸凸的圓眼睛，大嘴還在一開一合。梅？魚還活著！

不是要吃活的嗎？活的最補！

查理翻身坐起，一時不知身在何處。天剛微亮，梅的鼾聲徐緩。他定了定神，趿了拖鞋去上廁所。一進廁所先開燈，往浴缸裡看，生魚好端端在那兒，從這頭游到那頭。

「作孽啊！」查理深深嘆息。為什麼你們要到這裡來寄生？寄人籬下就該安分，怎麼又惹得人要把你們趕盡殺絕？天地之大，難道就沒有你們容身之處？

他撒了一泡尿，生魚聽到水聲，游得更快速了。餓了三天還這麼有精神。查理想到小時候跟堂兄弟在田溝裡撈生魚的情景。生魚住在水田溝渠裡，乾季水涸了，牠就一扭一扭，扭過泥巴地，扭到另一個水渠裡。生魚生魚，你哪是什麼窮凶惡極的科學怪魚，不過是因為生長的環境困難，特別能吃苦耐勞罷了。家鄉人都愛你的生猛韌性，母親用薑絲煲出來的生魚湯，又是多麼鮮美啊！

我不要吃什麼笨蛋中國魚！麥可忿忿的聲音在耳邊迴繞。爸，他們叫我清客！

查理伸手把浴缸塞子拔了，水嘩嘩很快流掉，生魚驚恐地在即將乾涸的缸裡扭擺。他到廚房裡拿了大垃圾袋，快手快腳把生魚套住，緊緊抓住袋口。

從後門走出來，天際幾抹紅曦，圓圓紅日已經在雲邊蓄勢待發。路上寂無一人。沒有看熱鬧的人，沒有記者，沒有商販，更沒有捕魚毒魚者。他很快穿越馬路，拐進黃泥小路。幾天沒過來，克羅夫頓塘四周圍起黃布條，禁絕進入。他隔著黃布條看，池上不時冒出氣泡，有一千多條生魚在裡頭呢！牠們忙著覓食、交配、產卵，渾然不覺死期將至。

查理邁開步伐往另一頭走，不遠處就是小帕突河。那裡，應該容得下一條生魚吧？

——2002年創作，發表於2003年3月號《聯合文學》；入選《聯合文學20年短篇小說選》。

書籍介紹

本文摘錄自《更衣室女人的告解：章緣20年短篇精選》，聯合文學出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：章緣

最能夠細緻描寫當代台人在不同旅外情境下的作為與心理的作家，非章緣莫屬。

她的小說平淡和緩的敘述下隱藏著處處機鋒，言外盡是餘波……

但在精簡的情節結構、精確的人物對話與細膩精準的心理轉折中，

猝不及防間就刺入了要害，直搗人性和社會性的禁區。——范銘如／推薦

精選集的挑選標準是對我有特殊意義、尤其是創作時元氣淋漓一氣呵成的作品，是我最希望讀者讀到的短篇。依創作的時間順序編排，從一九九五年寫成的〈更衣室的女人〉以降，直到二○一三年的〈告解〉共二十篇，這些小說從不同的人生階段蔓生而出，兀自散發舊時清香，既是我私密的札記，也是有心人可以共賞的花園。它是作者的回顧，也是宣言——是時候該認識走出更衣室的章緣了。

從一切新鮮的青春歲月，到探向餘生的半百韶年，章緣走過紐約、北京與上海，等同異鄉華人追求經濟輝煌的時空，然光亮背後即是暗影，其中細瑣，是壯志凌霄，也是蕭索悲凉。

時間縱跨二十年，背景先是在美的華人社會，再是中國台商生活圈，於是新舊經濟體的消長、異文化的衝擊、階級與性別的歧視難解、地理變遷歷史情仇等，都是現實日常。作者平淡穩當的述說口吻，卻暗藏機鋒、處處伏筆，不到最後無以窺知全貌的小說筆意，皆引人入勝。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰