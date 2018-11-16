《啟動失落的能量之源》：思考卓越前，先思考真理

文：華萊士・華特斯（Wallace D. Wattles）

思考卓越前先思考真理

除非你的思維足夠卓越，否則你永遠無法成為卓越之人。因此，最重要的就是思考。

唯有在內在世界思考著卓越的事物，你在外在世界才能做出卓越之事。除非你思考事實與真理，否則你就無法思考卓越的事。思考重大而卓越的事必須絕對真誠；要絕對真誠，就必須確認自己的動機、意圖是正確的。不論你的思考有多麼合乎邏輯或多麼出色，如果不夠真誠或不正確，就不可能造就卓越的表現。

首先同時也是最重要的步驟，就是探究人際關係的真理，了解應該如何對待別人及別人該如何對待你。這又會引領你回頭尋找正確觀點的議題。

我建議你要研究生物與社會演化的相關知識，請閱讀達爾文和米爾斯的作品。一邊讀，一邊思考，徹底地思考，直到你可以用正確的眼光看待世界的人事物為止。思考造物主在做什麼，直到你能看見祂在做什麼。

下一步，則是思考正確的個人心態。你的觀點會告訴你什麼才是正確心態——只要你能遵循指引正確心態的靈魂。只有向內在至高無上的心智奉獻自己，你才能得到真誠的思考。

你會發現，一旦自己的目標是自私的，或是你的動機及行為不夠誠實或心術不正，你的思維就不會正確，也不具任何力量。思考你做事的方式，思考所有的動機、目的與行為，直到確定它們是正確的。

如果你缺乏深刻且持續的思考，你就不可能理解自己跟造物主合一這個事實。

每個人都可以表面上接受這種說法，但是真正去感受它並徹底理解它，又是另外一回事了。走出內在與造物主接觸很容易想像，但要深入內在跟造物主會面，可就沒那麼容易想像了。不過，造物主就在那裡，在你的靈魂聖殿裡，你的確可以與祂面對面。這實在是件十分奇妙的事——你所需要的一切已存於你的內在，你不必考慮怎麼樣才有能力做想做的事，或成為想成為的人。你只要考慮如何以正確的方法運用已經擁有的力量，除了開始行動，你沒有其他選擇！

運用你對真理的覺察，你今天就能發現某些真理；實踐真理，你明天就會發現更多真理。

擺脫老舊、錯誤的觀念，你必須多加思考關於人類的價值——人類靈魂的偉大之處與價值。你必須停止注視人類的錯誤和過失，定睛於人類的成功和善良。

停止挑剔，學習發現優點，不要再把人類看成向地獄沉淪、迷失而衰敗的動物，必須視他們為往天堂上升的閃耀靈魂。你必須練習，才能運用意志力來做到這點，而這正是正確運用意志力的方法——決定你要思考什麼，以及該如何思考。

意志力的作用是引導思維。請好好思考人類善的、可愛的、動人的一面，並努力運用意志力，拒絕思考跟人類善良無關的事。

兩度被社會黨提名為美國總統候選人的德布斯，在這方面做得很成功，他很尊重別人，只要有人求助，他從不拒絕；他不說任何不客氣或批評的字眼；你與他見面時，只會感覺到他發自真誠且親切的關懷。不論是百萬富翁、骯髒的工人或辛勞疲憊的婦女，每個見到他的人，無不感受到他真誠、有如手足般的熱情與溫暖；就算是衣衫襤褸的小孩在街上跟他說話，也會感受到溫柔的關心。德布斯熱愛著人們，這使他成為運動領袖，成為百萬人心中敬愛的英雄，也因而讓他的名字永垂不朽。

如此關愛人類是偉大的，這只能經由思考才做得到，只有思維能讓一個人卓越。

「我們可以把思想家分成獨立思考與透過別人思考的人。後者通常遵循常規，前者則經常打破傳統。前者是雙重意義的『原創思想家』，也是發揮『自我中心者』這個詞最崇高意義的人。」——叔本華

「對每個人來說，最重要的是其思維。看起來再堅強剛毅的人，內心還是會服從某個原則，那就是他個人的觀念，他會依據這個觀念界定自己的言行。只有引領他接受一個取代既有觀念的新觀念，他才會改變。」——愛默生

「一切真正具有智慧的思想都經歷千百次的思考，但要讓它們真正成為我們的思想，我們必須一而再、再而三的思考，直到這些想法深植在我們的行為當中。」——歌德

「一個人的一切外在表現，都是其內在思想的完整展現。工作要有效率，就必須思考清楚；行為要高尚，就必須要有高尚的思維。」——查寧

「傑出而卓越的人了解，精神比物質力量更加強大，也知道支配世界的是思維。」——愛默生

「有些人一輩子都在學習，他們臨終時已經學到了一切，就是沒有學會思考。」——多梅爾格

「慣性思維會限制我們的生命。它影響生命的程度，比最親近的社會關係還大。即使是再推心置腹的朋友，也沒能像我們心中的思維那樣，規劃形塑出我們的生活。」 ——J.W.泰爾

「當神在這個星球創造了卓越的思想家，一切都變得岌岌可危。任何科學都將被徹底檢視，任何的文學美名或所謂的『永恆的名聲』都會被蔑視與譴責。」——愛默生

思考！思考！思考！

書籍介紹

本文摘錄自《啟動失落的能量之源：你能為自己和世界所做最好的事，就是完全發揮你的天賦！》，柿子文化出版

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作者：華萊士・華特斯（Wallace D. Wattles）

譯者：陳昭如

這是一本百年古書，

更是許多成功學導師祕而不宣的靈感根源！

世上沒有人是真正的普通人，

釋放真實自我和超凡天賦的能量之源，

誰都不必放棄對美好未來的期待！

如果可以更好，誰願意平庸？

如果可以富足，誰想要貧窮？

我們都夢想著自己能受人表揚、認可、獎勵——想變得更好、更傑出，是人的天性，事實上，人要能持續向上提升，才能得到幸福。

然而，不是每個人都覺得自己達成夢想或有成為理想中的自己。「新思維」開山鼻祖之一，華萊士．華特斯在《啟動失落的能量之源》與我們分享成長、卓越背後的關鍵法則，不論你是想在學業和事業中獲得成就、想在生活中受人尊重和肯定、想領導人們完成遠大的願景，或有更神聖、靈性上的目標，你可以努力的方向和方法，都在這部即將改變你生命的經典了！

生命的真相——

你和世界，都在邁向完美的路上！

當「能量之源」覺醒，

你將能——

探索生命真相，重新認識你與自己、社會、世界和宇宙的關係

釋放你真正的天賦和真實的自我

成為你想成為的那個人，成就你想做、甚至比你自己想像中更偉大的事

擁抱更深刻、更豐富、更充實的人生

活出無拘無束的自己，不再被他人情緒勒索，也不再被社會價值所綁架

了解平衡的樂於助人與有害的「利他主義」，二者之間的差別。

為什麼都這麼努力了，還無法改變人生？

獻給所有不滿現狀、不甘平庸、渴望進化的人，

一部不容錯過的百年靈性經典，

你即刻要擺脫現狀、脫穎而出！

Photo Credit: 柿子文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰