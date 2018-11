《英文寫作聖經》：每個段落以「主題句」開頭，結尾須與開頭呼應

文:威廉.史壯克(William Strunk Jr.)

規則9:每個段落以一句主題句(topic sentence)開頭,結尾須與開頭呼應。

本原則的目的同樣是幫助讀者閱讀,這種寫作方式能讓讀者在開始閱讀每個段落時,就掌握該段落的目的,且直到段落結束時都銘記在心。因此,在闡釋或議論時最常使用的段落結構為:

主題句在首句或前幾句出現; 接下來的句子解釋、建立或發展主題句的敘述; 末句強調主題句的想法,或陳述一些重要結論。

請避免以離題的敘述,或無關緊要的細節作為段落的結尾。

若文章的篇幅較長,寫作時可能必須說明某個段落與前述內容的關聯,或該段落在通篇文章中的功能。有時只須在主題句中加入一個詞語,如:again(同樣地)、therefore(因此)、for the same reason(由於同樣的原因),有時則須在主題句前加上一或數句有引導或連接功能的句子。若需要多個句子才能與主題句順利銜接,則建議將這幾個句子獨立為一個段落。

如上所述,同學在寫作時可以運用數種方式連結段落中的本文與主題句。你也可以用不同的句式重述主題句、定義句中的詞彙、反駁與主題句相反的事實、提供通例或特例、說明句子的隱含意義或其可能導致的結果,來讓主題句要表達的意義更加明確。在寫作較長的段落時,同學可能會用到以上數種方法。

範例1:蘇格蘭小說家史蒂文森的經典散文〈徒步旅行〉

❶主題句。

Now, to be properly enjoyed, a walking tour should be gone upon alone.

若要好好享受徒步旅行,你應該自己一個人去。

❷否定相反的做法以闡明主旨。

If you go in a company, or even in pairs, it is no longer a walking tour in anything but name; it is something else and more in the nature of a picnic.

如果是一群人去,或就算只有兩個人,也只會是趟有名無實的徒步旅行;比起徒步旅行,這更像是去野餐。

❸以簡短的方式重述主題句,並提出三個原因支持;其中,第三個原因(「你必須擁有自己的步調」)是用反駁與主題句相反的事實的方式,來闡明意見。

A walking tour should be gone upon alone, because freedom is of the essence; because you should be able to stop and go on, and follow this way or that, as the freak takes you; and because you must have your own pace, and neither trot alongside a champion walker, nor mince in time with a girl.

徒步旅行應該自己一個人去,因為自由是其中的精髓;因為如此一來,你便能隨時走走停停,或隨興改變路徑;因為你必須擁有自己的步調,而不是在一位快走冠軍旁小跑步,或因為一位女孩而停駐許久。

❹用兩種方式敘述第四個原因。

And you must be open to all impressions and let your thoughts take colour from what you see.

你也應該敞開心胸接受任何映入眼簾的印象,並讓所見之物為你的想法增色。

❺用另一種方式敘述同一個原因。

You should be as a pipe for any wind to play upon.

你該像把笛子,不管什麼風吹來,都能奏出美妙樂音。

❻引述英國散文家Hazli的話說明同一個原因。

“I cannot see the wit,” says Hazlitt, “of walking and talking at the same time. When I am in the country, I wish to vegetate like the country,” which is the gist of all that can be said upon the matter.

海茲利特說道:「我看不出邊散步邊講話的好處。當我走在鄉間時,我只想像植物般悠然生長。」這段話說得實在中肯。

❼將Hazli的話換句話說。

There should be no cackle of voices at your elbow, to jar on the meditative silence of the morning.

你身邊不該有呶呶不休的人聲,破壞早晨冥想般的寧靜。

❽以豐富、生動的用詞再次重述第四個原因,形成強而有力的結論。

And so long as a man is reasoning he cannot surrender himself to that fine intoxication that comes of much motion in the open air, that begins in a sort of dazzle and sluggishness of the brain, and ends in a peace that passes comprehension.

而且當一個人用理性思考時,他便無法美好地沉醉在自然之中,這種沉醉來自空氣中的律動,源於大腦的微醺與慵懶,並在一種難以名狀的平靜之中落幕。

範例2 愛爾蘭政治理論家李克〈歷史的政治價值〉

❶主題句。

It was chiefly in the eighteenth century that a very different conception of history grew up.

在18世紀,一種十分不同的史觀逐漸興起。

❷解釋主題句的意義;定義歷史的新概念。

Historians then came to believe that their task was not so much to paint a picture as to solve a problem; to explain or illustrate the successive phases of national growth, prosperity, and adversity.

史學家開始相信他們的任務並非描摹過去,而是解決問題,並為國家成長、繁榮或消亡的每個階段舉例說明、詳加解釋。

❸擴展前述的定義。

The history of morals, of industry, of intellect, and of art; the changes that take place in manners or beliefs; the dominant ideas that prevailed in successive periods; the rise, fall, and modification of political constitutions; in a word, all the conditions of national well-being became the subject of their works.

道德、產業、知識和藝術的歷史;禮儀或信仰上的改變;每個時期的主流思想;政治結構的興衰與更替……總而言之,與國勢相關的任何條件都可能是他們書寫的主題。

❹以反面解釋定義。

They sought rather to write a history of peoples than a history of kings.

他們寧願書寫市井小民的歷史,而非王公貴族的歷史。

❺提出歷史新概念中的另一個細節,以補充說明定義。

They looked especially in history for the chain of causes and effects.

他們也特別留意歷史中的因果鏈。

❻結論:歷史新概念導致的重要結果。

They undertook to study in the past the physiology of nations, and hoped by applying the experimental method on a large scale to deduce some lessons of real value about the conditions on which the welfare of society mainly depend.

他們扛下責任,研究一個國家過去的生理狀況,並期望藉由大量套用實驗方法,得出一些有價值的教訓,是締造社會福祉的一大要素。

敘事型和描述型的段落,通常會用簡短、概括性的句子開頭,來連結後續的細節,例如:

The breeze served us admirably.

微風吹得正好。

The campaign opened with a series of reverses.

抗議活動一開始即屢遭挫敗。

The next ten or twelve pages were filled with a curious set of entries.

接下來的十多頁充滿了許多有趣的條目。

若過度使用這種寫法,讀起來會很像在套公式。較常見的做法仍是以起始句說明段落主要探討的內容。

At length I thought I might return towards the stockade.

最後我覺得自己會回到城寨去。

He picked up the heavy lamp from the table and began to explore.

他拿起桌上沉重的檯燈,開始四處探索。

Another flight of steps, and they emerged on the roof.

他們又爬了一層樓的階梯,隨即出現在屋頂上。

強調動態感的簡短段落則通常沒有主題句,分段本身即在修辭上達到停頓的效果,也強調了情節中的某些細節。

