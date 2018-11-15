日本歐洲以國力引攬遊客，台灣只想用政治影響觀光

11月12日傳出在政務委員張景森辦公室，地方縣長候選人、地方政治人物做出決議，國立故宮博物院將自2020年起閉館3年重整，期間文物將移至南院展出，消息一出引起旅遊業界震驚，業界預估國內旅客和國際觀光客1年至少減少500萬人次。

筆者以為，故宮不是不能南移閉館整修，但是相關配套措施一定要妥善規劃配套，故宮南院周邊的國際機場航班銜接，巴士接駁等交通配套一定要提出來。然行政院觀光政策推動委員會黃正聰不令人意外的護航說，他認為故宮北院國際觀光客約會減少1成，約30、40萬人次左右，應不至於影響500萬人次；重要文物都留在北故宮，若藉此機會能讓危機變轉機，並提升周邊接駁機制，說不定有助於帶動南院人潮。幸好「髮夾彎」再加一，故宮博物院院長陳其南今天表示，新故宮計畫並未提及整建時需閉館，將朝不閉館整建方向進行；陳其南並稱此事與候選人出席政院會議無關。

這再次證明當政治影響觀光產業政策時，再多的專業也是罔然。

急轉彎式的補助方案，顯示觀光局內控無方

今年5月15日交通部觀光局宣佈振興南灣旅遊4千萬補助計畫，5月18日再投入5000萬元針對自由行延至6月底，號稱預期能帶來4.2億元產值；結果執行率不到50%。

選前觀光局再丟出「樂齡旅遊補助計畫」視其為新藥方；以東部及南部陸續受到地震、洪水、普悠瑪事故等影響觀光市場為理由，補助11-12月前往宜花東高屏旅遊者，每人可獲1000元補助，超過60歲提高到1500元，搭乘大眾運輸再多補助1000元；觀光局投入9500萬元，聲稱將帶來5倍效益。此專案補助不僅過程一波三折，三次髮夾彎改變到觀光局灰頭土臉；業者也各彈各的調，有限定專案房數每天5間者，有透過訂房網拒絕適用者，亂套式的方案令業者跟民眾無法適從。據此觀光局表示，若旅客對訂房還是有任何疑問，可以到觀光局網頁反應，會再協助民眾處理。這就是我們的觀光決策執行品質？

看看2014年日本政府正式把地方創生列為國家政策，想盡辦法重新活化、振興地方，但其中也展現了一大問題：沒有「使用自己的營收」來做商店街營運。

政府補助被視為是理所當然的時候「錢不夠的時候，大家都想就和政府要就好了」、「只要拿了一次錢，就會停不下來了」，政府補助就像吸毒一樣，讓地方過度依賴補助金，變成惡性循環，日本各地都發生這樣的情況，中央政府一年從東京發放到各地方做活化的補助高達16兆日圓，是台灣政府一年總預算的2倍多（107年台灣總預算為1兆9850元新台幣，約7兆3983億日圓），而相較於日本，長時間地方特色發展落後的台灣因為這些補助，也讓很多地方都漸漸變成「伸手牌」的地方創生。

觀光是五感體驗，而體驗決定價值反映在價格，所以觀光是門踏踏實實的工作，而不是建立在巧門上面。

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日本傾舉國之力，將發展觀光變成一種「態度」

日本是世界為數不多的治安良好國家之一，溫泉、寺社、四季的自然風景、卡通和遊戲文化等觀光資源也很豐富，但這只是讓日本成為觀光大國的要素一環，更加重要的，則是日本通過放寬簽證條件（讓訪日旅遊更加容易），並改善接納外國遊客的環境，擴充各種交通、充實住宿設施，營造為外國遊客著想的社區環境，提供更加方便的購物環境。

日本放寬簽證條件指的是戰略性放寬簽證條件，過度輕率地放寬條件，有可能導致違法滯留、誘發犯罪，所以日本近年以東協各國為中心，採取了視情況逐步放寬的方法，2013年7月至2014年7月逐漸對泰國（免簽）、馬來西亞（重新啟動免簽）、越南（多次簽證）、印度（多次簽證）等11個國家放寬了簽證條件；反觀台灣，為求入境人數達千萬，對東協各國是全面開放泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、緬甸等國免簽，卻也引來日本所提防違法滯留、誘發犯罪情事。

日本觀光立國政策是積極的，清晰的，值得其國民期待的。這樣的態度筆者以為源自於以下5點：

觀光旅遊是世界性的產業。 發展觀光僅10餘年，有相當大的發展空間。 政策上放寬簽證條件，擴大免稅範圍、完善機場港灣設施、展開訪日推介活動成效年年看的到成長趨勢。 日本力拼2020年訪日旅客達4000萬人、2030年達6000萬人目標，而且已成全民努力目標。 從中客在日本爆買，可看見觀光已帶動日本購物相關經濟動能。

再看四個案例，也可觀察出日本發展觀光態度：

推動賭場合法化，開放設置博弈特區。未來日本全國最多可設3處博弈特區，收取6000日圓（約新台幣1642元）入場費。中央政府將徵收30％的收益。 日本ALE預計在2018年年底至2019年初，發射一枚載有300至400顆金屬球的人造衛星至天空。屆時，日本廣島和瀨戶內地區的居民便可以看到流星雨，這項技術會在2020年東京奧運會，讓會場上空在開幕儀式上出現美麗的人工流星雨。 北海道知床的斜里町於每年2月及3月舉辦「極光嘉年華」，雖然是「人工製造」的極光，但現場的雷射燈光及音樂還是很讓人震憾，令遊客留下日本也能看到極光的旅遊印象。 2015年日本吹起了一股豪華郵輪式列車風潮，令人乍舌的豪華列車，隨便一趟便是上百萬日幣起跳，舉JR九州所推出的「九州七星」豪華郵輪式列車為例，套裝行程2天1夜要價21萬至55萬5千日元，但仍讓遊客趨之若鶩，特色是途中所經這7縣市，都把當地最好的食材提供給乘客，下了火車沿途會安排旅客下車到高級餐廳用餐與觀光，九州最著名的由布院、阿蘇、霧島溫泉鄉等菁華，也都被濃縮在行程中。

除了日本之外，包括菲律賓知名的度假天堂長灘島（Boracay），因為觀光相關活動嚴重汙染當地環境，被總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）形容像「化糞池」，並鐵腕下令封島半年進行重建和整頓作業。今年4月26日正式展開6個月封島行動。2017年造訪長灘島的觀光客達200萬1,974人次，全年觀光收益估計達560億披索（約新台幣324億元），台灣為長灘島第三大國外觀光客源，達4萬802人次。長灘島只能支持3萬人生活，變成觀光熱點之後，島上無時無刻都有7萬人，其中5萬人是居民及外來就業人口，另2萬人是遊客，人口暴增帶來環境壓力。封島後開始整頓排水與交通系統、興建垃圾處理設施、拆除非法建築、道路拓寬等工程。

泰國南部西密蘭群島塔才島，當地旅行社稱塔才島為「泰國的馬爾地夫」。塔才島沒有飯店，大部分遊客當日來回，而有的旅行社會提供過夜行程，讓旅客睡在帳篷中。泰國當地許多海島因為雨季的關係，每年固定會在 5月中到 10月中關閉，但太多旅客無形中讓大自然產生負擔，塔才島的沙灘只能容納大約 70人，但有時人數卻超過 1千人，沙灘上還有買食物的攤子和遊船，遠遠超出塔才島可以負荷的範圍，有可能會造成不可逆的破壞，正因如此，泰國當局才鐵了心無限期封島，不會再開放遊客到塔才島旅遊。

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反應緩慢又缺乏變化，讓台灣的觀光產業失去競爭力

反觀台灣的觀光產業，早期因陸客來台，來台觀光人次從2010年550萬人次衝到2015年1000萬，只花了5年的時間，讓台灣觀光相關產業措手不及，政府也怠惰管理總量管制，導致今天觀光產業，因看好台灣觀光前景，餐廳、飯店競相投資，至今供需嚴重失衡，業界哀嚎遍野。

參酌以上兩例，政府應該可思考怎麼來管理現今觀光產業，重新出發，導正當時失序的觀光產業環境與秩序。

從簽證的角度來看，台灣為推動新南向政策，針對東協10國及印度採行多項簽證放寬措施，包括試辦泰國及汶萊國民來台免簽期限延長至2018年7月底，也試辦予菲律賓國民來臺免簽證措施，為期1年。政務委員張景森執意給泰國免簽，導致沒有談判籌碼要求泰國也給台灣免簽，為此引發前陣子台灣人民附泰旅遊簽證費漲價業者抵制風波。

若從從特色景點來評斷，台灣在2016年也曾推出類似日本豪華郵輪式列車的「仲夏寶島號蒸汽火車」作為行銷主軸，規劃3天2夜的環島郵輪套裝行程，台鐵雖說平均有8成客座率，但2018年僅有6月23日、6月30日及7月7日連續3個週六應景式行駛。

除此之外，台灣在行銷觀光時，經常以美食為號召，希望用傲人的台灣美食吸引觀光客，但美食這一大賣點好像對亞洲國家遊客比較有吸引力；英國BBC介紹台灣的旅遊節目卻完全不提台灣美食，理由是英國人和其他西方遊客欣賞台灣的眼光就有點不同，他們比較注重的是自然和人文風光，藝術文化，徒步旅行體驗風土民情；在飲食上比較保守，一個三明治就能解決中午一餐，不像法國、意大利和西班牙那樣有著豐富的美食文化，要英國人接受台灣美食，或要用美食吸引英國人到台灣觀光旅遊，那就更是難上加難，我們的觀光行銷是該有所調整了。

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回歸旅遊生活化，才是台灣觀光核心價值

台灣的自然與人文的多元性、多樣性，對外國人來說，卻是極大的魅力所在，但2017年台灣觀光產值約2850億台幣，是台積電去年營收的30%，佔台灣GDP的比例不到2%，遠低於世界平均的10%。

近幾年台灣觀光旅遊產業陷入低迷，該如何找到國際定位，已是當今政府重中之重的課題，我們應當深刻省思，到底要做出怎樣的旅遊環境與氛圍，才能吸引國際遊客的共鳴？旅遊核心價值是感受在地文化。其實要救觀光，就應該回到「觀光生活化」「分享生活態度」，用遊客的角度思維，怎樣才能讓其一來再來。

觀光客想看的不只是SOP制式的服務，而是與在地人分享自己覺得很棒的事物，日本如此，韓國與歐洲皆是如此，遺憾的是政府捨本逐末，重數字輕感受，乎略了台灣最擅長的觀光文化演繹。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航