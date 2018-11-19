《職場零混蛋求生術》：小心在道別時「過河拆橋」的風險

文：羅伯．蘇頓

聰明的下台階

捷藍航空（JetBlue）空服員史提芬．史萊特（Steve Slater）的「管這工作去死」故事堪稱經典，史萊特對一名乘客發飆、受夠了他的工作，背後有很充分的理由。根據《衛報》的報導，2010年8月9日他們的飛機從匹茲堡起飛之前，史萊特就「捲進了2名女乘客的紛爭當中，她們在爭奪座位上方行李櫃的空間」。過程中，他意外遭到她們的行李箱重擊頭部。飛機降落在紐約後，「其中一位女性因為被迫要託運行李，沒辦法手提上機，結果就很生氣自己沒能馬上拿到行李。」她對他破口大罵，出言侮辱。

史萊特實在受夠了，於是他拿起麥克風咒罵乘客，拿起2罐啤酒，然後啟動緊急逃生滑梯就滑了下去。史萊特膽大包天的出走事件讓他成為人民英雄，他在脫口秀上受到讚揚，並吸引2萬多名粉絲追蹤他的臉書。但最後，《衛報》報導他丟了工作，對飛機造成2萬5000元美金的損害並導致班機延誤。史萊特被控毀損財物，遭判1年緩刑且必須支付捷藍航空1萬美金作為賠償，他對此表達遺憾並說自己「承受不了壓力而崩潰，因為他母親的病已臨末期，父親剛過世，他自己也出現健康問題，包括人類免疫缺乏病毒。」

你的選項以及願意冒多大的險

沒錯，你應該想辦法遠離混蛋，但別做傻事。唉，回想起來，讓史提芬．史萊特出名15分鐘的這件事或許並不值得。幻想自己戲劇性離開或者報仇雪恨是很好玩，但付諸實行所對你造成的傷害，可能比對施虐者造成的傷害還大。要抗拒這麼做的慾望真的很難，如果感覺自己被人當成垃圾，許多人都會感到一股很強大的渴望，想要以出其不意或造成衝突的方式離開。

安東尼．克婁茲（Anthony Klotz）和馬克．波林諾（Mark Bolino）的研究也做出這樣的結論，他們所進行的研究是我在「不同的辭職方式」中所看到案例最豐富的。克婁茲和波林諾教授發現有15％的辭職是「過河拆橋」或「衝動辭職」（大概有70％的辭職沒有那麼戲劇性或者說是比較有禮貌）。但若是員工覺得自己受到不公待遇、遇到濫權的上司，或者不喜歡同事，特別容易使用這些憤怒又迅速的辭職方式。而且，你應該也能想到，過河拆橋和衝動辭職都會引發主管的負面反應。

結論是，如果你對邪惡組織、老闆和同事心懷怒氣，可能會很想用快速且激烈的手段離職。但是一定要非常謹慎：這樣的衝動之所以危險，是因為如果你這麼做，可能也會刺激到某些握有權勢的惡意之人，要你事後付出代價。因此，如果有人撂話說要馬上辭職不幹、不顧後果就走，把橋燒個精光，或兩者皆有（就算沒辦法像史提芬．史萊特那樣精彩到爆紅），我會先問：「你有沒有其他選項？」再來就問：「你願意冒多大的險？」

再舉個例子說明。有位年輕律師已經在一名美國聯邦法官身邊見習1年，她跟我解釋，在跟法學院的恩師深談過之後，她為什麼決定在腐敗的工作環境中再忍受1年。對年輕律師而言，在聯邦法院見習是相當光榮的職位，他們幾乎什麼都要做，從「幫忙捉刀寫判決意見書到幫你的法官倒咖啡、拿傳真」。她在前一年也擔任類似的職位，當時共事的法官是個大好人，同事也很好，但是接下這份新工作，「我一進辦公室就發現2名同事一有機會就互相叫囂、侮辱（包括我）。」而法官的態度也是主因，他經常一頓一頓的發脾氣，會為了無聊小事就大發雷霆，例如「飲水機的水桶送得晚了或送錯了」。她又說：「我的同事們大概也很憂鬱，可以理解啦，有一個總是怒氣沖沖，一有不高興就會重重敲著桌上的電話。」

但是這名律師決定，認賠殺出、放棄見習會比留下來更糟：她有「鉅額」學生貸款要繳，而且離職就等於是「職涯自殺」，未來的雇主會將她視為瑕疵品。她決定要留在那個化糞池裡，一天要工作12小時，大多週末也要加班，我知道後，立即的直覺反應是她應該辭職，或許甚至可以上演一齣史提夫．史萊特戲碼；但是我一考慮到她的學貸和辭職後職涯就會受限，不得不尊重並支持她留下來的決定。

她就是沒有更好的選項，至少每過一天，她就知道自己的2年「刑期」快要結束了。相比之下，如果你有比較好的出走選項，有喜歡冒險的傾向，或者以上皆是，辭職會比較合理。另一名律師寫信告訴我，她終於逃離「一份糟糕的工作，簡直要吸乾我的靈魂、讓我悲慘不已」，如今她自立門戶當執業律師，從來沒這麼開心過。而且，雖然我總是勸人要小心在道別時過河拆橋的風險，但聽到她說把自己的辭職信夾在一本《拒絕混蛋守則》中交給那個壓榨人又沒心肝的老闆，我還是覺得很有趣。

最後，正如第二章提到的那份籃球教練發火研究，如果大家都知道你的脾氣衝動，那麼狂風掃落葉般離去或許不會讓人感到意外或擔心；但是如果大家認為你是個脾氣溫和又樂觀的人，那麼在激烈反擊後離開，你突如其來的爆發就會被視為一種徵兆，表示問題在他們而不是你，那麼你或許還能夠把混蛋土霸王拖下水。要記住，這種「神風特攻隊方法」的風險很高，如果選擇這種方法，最好要準備好其他選項，也要有心理準備，你的前同事可能會說你壞話，在背後捅你一刀。

但有時候這方法還是有效，就像一個脾氣溫和的工程師終於「崩潰」，能夠收到效果。他寫信告訴我他的方法：「我不幹了，還要一併搞垮你。」在這位工程師對他的老闆暴怒之前，他很小心記錄下她無窮無盡的虐待（但是先不上報給管理部門），然後在一次氣氛火爆的會議中，他向上層解釋清楚自己辭職的原因，他「讓上層知道他們也有責任，必須為那個混蛋所造成的心理痛苦、人員流動和低迷表現負責」。這次爆發造成意料中的效果：「2個小時後，她被請了出去，現在這個部門表現良好，真正展現出生產力，而非努力去應付那個瘋子的反應。」

相關書摘 ►《職場零混蛋求生術》：想像賈伯斯一樣成功，就得當個視人如糞土的混蛋？

書籍介紹

《職場零混蛋求生術：7顆特效藥擺脫豬隊友，搞定慣老闆，終結奧客戶！》，遠流出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：羅伯．蘇頓

譯者：徐立妍

根據美國職場霸凌研究學會2007～2014年所做的調查，有超過50％的美國人說自己曾經遭遇或目擊持續的霸凌行為，但卻只有不到1％的人承認他會不斷苛待他人，顯然很多人都無視自己的惡劣行徑，也不理會別人的感受。史丹佛大學教授羅伯．蘇頓決定在本書正面迎擊混蛋症病例，他蒐集超過8000封相關求救信件，提出一套實用又有條理的作戰計畫，告訴大家「這是你的事，而你並不孤單」。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航