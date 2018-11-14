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以巴爆發2014年來最大衝突：460枚火箭彈轟炸、官方電視台也被毀
我們想讓你知道的是
哈瑪斯武裝分子連2日向以色列共發射約460枚火箭彈，以色列則對加薩走廊進行了100多次空襲，包括哈馬斯營運的阿克薩電視台也被炸毀。
以色列和加薩走廊好戰分子，本月爆發2014年戰事以來最嚴重衝突。雙方連續2日（12、13日）發動數十次空襲，夷平許多棟建築物，引發火球和濃煙，截至13日清晨為止，哈瑪斯的飛彈一共在以色列境內，造成平民1死、53傷；而在邊境的巴勒斯坦一側，官員說，以色列空襲造成3人死亡，另有9人受傷。
以色列刺殺部隊夜襲哈瑪斯，挑起48小時的戰火
《轉角國際》報導，以色列特種部隊11日夜間深入加薩內陸、擊斃7名哈瑪斯軍人（以色列軍方拒絕進一步說明這項機密任務的目的為何，但確認有1名以色列高階軍官在衝突中陣亡）。
曾擔任以色列南方戰區指揮官的退役將軍塔爾．魯索（Tal Russo）表示，長期以來，以色列特種部隊確實時常潛入加薩「蒐集情報」，但情蒐與暗殺行動畢竟有所不同，無法判斷這次是「斬首行動」或「擦槍走火」。而直到11日上午，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）還在巴黎向各國領袖大談「與哈瑪斯和談」的願景，豈料數小時後竟然風雲變色，軍官於敵境突發陣亡與空襲再起的消息，也讓納坦雅胡緊急終止外訪，即刻返國處理戰局。
哈瑪斯的武裝部隊12日決定升高報復規模，短短24小時內以色列南境就遭到超過370枚火箭攻擊；同時，以色列國防軍也向加薩境內發動70多起轟炸行動，雙方互轟的密集程度，也是繼2014年加薩戰爭以來，雙方所爆發的最嚴重軍事衝突。
根據《美國之音》報導，哈瑪斯武裝分子在12、13日向以色列共發射約460枚火箭彈，當地警報聲不斷，數以萬計居民躲進防空洞。以色列則對加薩走廊進行了100多次空襲，包括哈馬斯營運的阿克薩電視台（Al-Aqsa TV）大樓也被炸毀，其他軍事目的用途的地方與幼兒園，也遭到戰火波及，國際促成以巴和平的努力恐付諸東流。
根據以色列軍方，自12日下午至今，約有400枚火箭彈和迫擊砲從加薩走廊發射，其中有100枚火箭成功被該國自製的「鐵穹防空系統」（Iron Dome）攔截。
在以色列和巴勒斯坦之間的敵對行動升級之後，聯合國安理會在13日召開特別會議。不過以色列駐聯合國大使丹農（Danny Danon）在會談前表示，以色列不會接受要求雙方採取克制行動的呼籲。
「有一方向平民發動攻擊，並發射400枚火箭彈，而另有一方可以保護平民。聯合國安全理事會的每個成員國都應該問自己，如果自己國家的人民遭發射一連串導彈之後，他們會怎麼應對？」
美國13日表示，它與以色列站在一起。
「我們強烈地譴責從加薩進入以色列的火箭、導彈和迫擊砲襲擊事件。」「我們呼籲停止這些襲擊，我們與以色列站在一起，因為以色列可以抵禦這些襲擊。以平民為目標是完全不可接受的。」
不過，巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）告訴《美國之音》的記者。「他們（指以色列）才是挑起過去48小時內這一輪暴力事件的人。」直指以色列11日襲擊哈瑪斯統治的加薩地帶，造成1名以色列軍官和7名巴勒斯坦人死亡。
加薩邊境的以巴衝突自2005年以來不斷升高。巴勒斯坦抗議者持續在邊境與以色列軍隊爆發衝突，以色列一方則指控加薩持續對以色列進行火箭攻擊。以色列之前專注以色列在空曠地區的軍事陣地，但到13日，居民們說，加薩城內人口密集的街區內，有戰機進行超過100多次的轟炸，3座大型住宅樓已夷為平地。加薩走廊的醫務人員說，有5人被殺，其中2人為武裝分子，加薩走廊和以色列南部的學校都已停課。
哈瑪斯集團宣布停火
不過，在巴勒斯坦與以色列衝突升高，可能爆發全面性戰爭之際，加薩走廊（Gaza Strip）武裝團體今天宣布一項由埃及斡旋的以巴停火協議。
巴勒斯坦多個團體包括哈瑪斯（Hamas）集團在內，今天發布聲明表示，只要以色列遵守這項停火協議，他們也會照做。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室以及軍方，目前尚未對巴勒斯坦團體的停火宣布表示任何意見，但在夜幕降臨後，火箭襲擊和以色列的空襲已經停止。
以色列《國土報》報導，以色列官方透露，這次介入以巴調解的，包括埃及、聯合國、挪威和瑞士4方代表。
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新聞來源：
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核稿編輯：楊士範