《地方創生的挑戰》：「水之都．三島」原風貌的再生與復甦

文：渡邊豐博

源兵衛川再生的故事──「水之都．三島」原風貌的再生與復甦

「Groundwork三島（簡稱GW三島）」投入「水之都．三島」水岸自然環境再生的最大理由是什麼呢？一九六○年代開始因地下水減少導致「水之都．三島」環境惡化，故鄉富饒的水岸環境受損，原本熱愛河川的三島市民對水環境感到絕望，是GW三島投入的最大理由。

GW三島的特色是不止於議論和提案，「提出具體方案、採取行動，並留下成果」是我們的宗旨。「三島的價值是什麼？三島是屬於誰的？三島可以留給後代什麼寶藏？」募集各行各業、不同階層的人針對這些課題，謀劃各式各樣的方法論和處方籤。

GW三島的活動開始至今已經二十三年，目前約有六十個散佈市內各處的再生基地，各式各樣的行動融為成功的地方再生體驗，地方再生的正面效益擴及教育與社會。環境在行動前後有具體而大幅的改善，從地區居民身上也能感受到地方總動員的「地區協同合作關係」的好處與潛力。

一九九二年九月，原本各自活動的三島湧水會、中鄉用水土地改良區、三島青年會議所、三島商工會議所等市內八個市民團體，以及三島市內的地方企業，共同組成「Groundwork三島執行委員會」（後來的NPO法人Groundwork三島，包含二十個會員團體），就這樣，日本最初的Groundwork──「水之都．三島」──朝著地方再生的目標啟動了！

GW三島對地方事務很熟悉， 並有動員各類人際網絡的能力， 可以說是「 中間支援型NPO」，在地方上擔任著錯綜複雜利害關係的協調者。

截至目前為止，參與GW三島活動的民眾總計超過二十萬人。活動時市區居民和市郊農民不分彼此的拿著鏟子，揮汗整理田地或為生物打造棲地，忙完了再一起痛快喝啤酒，暢談地方議題或環境營造的想法。在共創的環境營造過程中，人們逐漸理解彼此的想法，找到愉快的相處方式。而GW三島就負責企劃和創造這些契機，讓交流能頻繁發生。

集結市民力，復甦城鎮與清流

「富饒的水與綠」是「水之都．三島」獨特的地方資源，穿梭在街區裡的水道深受三島市民喜愛，並為之感到驕傲，不過這些街區水道幾乎都是市鎮下游土地改良區的農業灌排用水，多數市區居民並不曉得的是，「水之都．三島」的水環境其實是靠著許多農人的努力和資金在支持的。

更可悲的是，湧泉開始減少的一九六○年代，市區居民進而成為河川污染的「加害者」，隨意往河川丟棄垃圾、排放污水，河川污染問題成為三島市的燙手山芋。身為管理者的農人與市區居民的對立日益激烈，「加害者」和「被害者」間對峙了二十五年以上。

在這期間，垃圾與污水造成源兵衛川的管理者「中鄉用水土地改良區[2]」維護管理工作增加，形成過重的負擔。水泥溝渠狹窄化及自然河川的暗渠化造成水道閉塞，並造成下游中鄉溫水池的水質惡化及安全劣化，大家甚至開始考慮填埋溝渠。這也使得作為「地方資源」、「環境資源」的高自然度源兵衛川，面臨了河川環境破壞的嚴峻危機。

與市民交涉和商談

在那樣焦灼、膠著的狀況下，靜岡縣政府與三島市政府提出「由市民共同參與」源兵衛川再生整備的構想，並從一九八九年起至一九九一年逐步完成「基本構想」和「基本計劃」。

市民是如何參與其中的呢？在研擬構想的階段，專案團隊就同市民、NPO、地區改良區等關係人進行徹底的檢討及討論；在制定計劃的過程中，則召集土木、建築、園藝等各類專業者組成「景觀設計組」與「生態顧問組」；地方上則由GW三島及NPO同心協力深入地方，收集環境、景觀與歷史情報，說明規劃理念，培養民眾環境意識等，在三年之內舉辦總計將近一百八十次的地區居民交流會；整個規劃過程可說是一場由市民主導、參與、議定的公共事業檢討運動。

經過反覆的激盪和討論，終於在一九九二年完成「源兵衛川親水綠道計劃」，計劃根據民眾意見，決定將全長一千五百公尺的源兵衛川打造為「連結都市與農村的水道」，活用農林水產省的「水環境整備事業基金」，以修復水岸的「原風景、原體驗」為目標，在修堤護岸的同時進行生態及景觀復育，設計融入自然的造景及親水設施，如還原傳統的熔岩砌石護岸或土堤等。

計劃將全流域分為八個區段，均以恢復原始生態、景觀及舊時的人水互動為方針，分別依其地域及環境特性進行規劃設計。

建立夥伴關係，共同推動再生計畫

「市民」憑著用心與創意，提出高自然度的河川建設計畫，及可於河川中漫步徐行的「親水綠道」構想，促成源兵衛川再生計畫立案。同時，市民也親自走進充滿垃圾的源兵衛川，三年間不間斷地淨川、撿垃圾，因為有地方民眾的具體行動和勤懇揮汗，水岸環境才得以恢復原本清麗面貌。

「行政機關」依據市民計劃建造設施，並在建設過程中刻意提供居民參與的機會，舉辦自然觀察會、學習會等活動，讓地區居民的想法能充分投入這個「富有靈魂的河川建設」。行政機關一改過去由單方主導「公共事業」的做法，全面改行由市民和NPO協進的「市民公協事業」。三島市政府持續支援市民活動，每年給予GW三島二百萬日圓的輔助金。

「企業」肯定市民自發的努力及GW三島的請求，同意在冬季湧泉量低的期間維持河川基流量，提供每小時二百－五百噸（而後又增加到目前的七百噸）沒有污染疑慮的「冷卻水」，使源兵衛川能保持全年有水，河川生態因而大幅改善。

「中鄉用水土地改良區」過去是源兵衛川的主要持有人與管理者，從一開始強烈主張己方的水利權和土地利用權，漸漸轉為聆聽並尊重各界市民意見的配角。雖然對親水綠道仍有疑慮，但市民團體承諾協助維護水道，改良區也能因此減輕不少維管成本和人力負擔，所以在GW三島提出「確保穩定水源、確保輸水通暢、保持河川美化」等條件後，改良區也應允河川再生計劃。

「GW三島」是利害關係者之間的橋樑，我們尊重各方的立場和職務，同時調和雙方的條件與課題，擔任中介、協調的角色。具體成果包括彙整環境與歷史情報、形成地區居民的主體性、提升市民的水環境意識、轉變工商業者對於地方再生計劃的認知、與縣市政府協調計劃案和管理體制、與企業交涉水源的供給、協助土地改良區及其成員形成共識、說服土地改良區同意再生計劃等等，作整合性、全方位的綜合執行。

源兵衛川｜Photo Credit: na0905 CC BY 2.0

開展多元的環境再生活動

實踐型的環境再生活動

當初由GW三島組織夥伴關係啟動的環境改善行動，如今成為市民喜愛的休閒親水空間，整備後的源兵衛川，也重新出現源氏螢火蟲和翠鳥的芳跡。

GW三島從水岸開始，在三島市內開展了各式各樣的再生活動，包括打造螢火蟲的故鄉、與居民共同整建戲水池、活化具有歷史價值的水井及水神碑等文化資產、重新啟動水岸祭典、復育珍貴的水中花「三島梅花藻」等等。

我們擇定了五片社區空地，舉辦「手作公園──讓荒地再生」的市民參與活動，此外也推展環境教育、在校園內建造生態池、舉辦「鎮守之森探險隊」等各種自然觀察會，這些活動帶動了從幼稚園學童到高中少年的熱絡參與。

「就近改善身邊環境」這句口號，是GW三島的活動原型，我們依此推廣業務，舉辦地區共學會和工作坊，花費許多時間取得共識，促進以當地居民為主體的環境維護機制。

現在，GW三島已經成為由二十個市民團體，總計約八千名成員，以及一百名以上個人會員串聯而成的組織。由地方上的二百餘家企業，和粗估達二十萬的志工人員共同參與，活用各自的長才和網絡，在各個面向展開極具創造性的活動，在三島市內及週邊地區開發了六十處以上再生基地。

地方民眾懷著「右手鏟子，左手啤酒！」的愉快心情，親自參與、推進各項活動。對身旁的環境課題不再抱持旁觀心態，而是積極具體地嘗試改革。這樣去做的話，就算只是微小的成果，也能增強市民對家鄉的依戀及「自發改革運動」的自信。此外「議論不如行動」、「且做且想」也是GW三島的行動方針。

從環境再生到地方再生

在三島市，市民、NPO、企業與行政部門在GW三島的統籌下，共同舉辦以營造豐富景觀、提升城鄉回遊率，並以商業區為中心進行景觀整備的一系列活動，以「水之都．三島」為目標的社區營造成果，在社會上享有很高的評價。

首先於二○○五年度的都市景觀大賽中，奪得「美麗街景大獎」，之後也陸續獲獎，包括二○○六年由朝日新聞社主辦的第七屆「邁向明日環境獎」、二○○九年地球環境大賽「環境地域貢獻獎」、每日新聞社「第十六屆日刊國際環境獎」，二○一一年共同通信社、地方新聞社四六紙「第一回地域再生大賞」、二○一四年公益社團法人土木學會「土木學一百周年紀念事業．市民普請大賞」等。

前往源兵衛川或是「三島梅花藻之里」等水岸景點散步的觀光客，近年來人數顯著成長；原本有許多閒置店鋪的市中心商店街也有客人回流，空店鋪幾乎都看不見了，以餐飲店為主的店鋪來客數都逐漸增加。就這樣，以水岸環境再生活動為開端，轉向「有情社造、人情街坊」的區域振興方向邁進。

在飽富歷史與文化的三島，還有很多還沉睡的「觀光資源、環境資源、地域資源」未被發掘。現在，GW三島集結了商店老闆、農業者、大學生、年輕人、NPO、青年會議所及商工會議所青年部等協辦組織，展開以再現三島魅力為目標的地域文化再生事業，包括主打地區品牌的食農教育活動、市中心街道再生活動⋯⋯等。

在推展食農教育及地區品牌方面，我們從復甦傳統作物開始，運用散布在箱根西麓的荒廢農地栽培蕎麥，市民志工組織了「蕎麥製麵隊」，製作成以「箱根西麓生產」為特色的「三島蕎麥麵」，現在正強力拓展販售通路。

在市中心街道再生上，則運用間伐材及廢腳踏拖車製作成的環保攤販車，舉辦「三島門前屋台村（路邊攤）」活動。其次，再以閒置竹林的青竹，將其側面鏤空雕成「竹燈籠」，沿著城市內的小溪設置。

同時，我們也以GW三島積累至今的活動成果為基礎，培育可以對造訪三島的旅人，介紹三島水岸自然環境和社區營造的「永續環境解說員」、「河川解說員」和「富士山湧泉解說員」，目前總計已培訓二百四十人。這些解說員會帶著遊客做環境導覽，體驗以活用地方閒置資源而開展的社造行動，如撿拾源兵衛川碗盤碎片的淨川活動[3]、與當地居民和環境NPO的成員進行的「水談義」交流等，參加者都給予很高的評價，體驗活動及友誼讓沁涼啤酒變得格外美味，很多旅客都會再次回流參與。

諸如此類的活動，四面八方都湧入極大回響。現在，每年約有二千人、一百個團體，從國內外來GW三島參訪和視察。三島成為日本在共同營運型的環境與社區營造的「示範案例」，擔負著經驗分享與訊息傳播的角色，環境體驗活動也成為大學生和年長者跨代交流的場域。

譯註

「中鄉用水土地改良區」，其功能類似於台灣各區域的「農田水利會」，主要功能為管理灌溉水路。 三島市過去有於水岸橋頭擺放飯菜以祭祀亡者的舊俗，無人回收的碗盤落入橋下溪水中，長久下來河底佈滿瓷碗盤碎片，使人難以親近河川。爾後由GW三島發起、號召民眾展開撿拾河中碗盤碎片的CYANKAKE活動。

相關書摘 ▶《地方創生的挑戰》：NPO的五大經營策略

書籍介紹

本文摘錄自《地方創生的挑戰：日本NPO的在地創業》，開學文化出版

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作者：渡邊豐博

譯者：李宜欣、翁群儀、涂翠花、陳玉蒼、陳香廷、陳譽云、張英裕、黃世輝、馮天蔚、羅彩雲

三島巨人渡邊豐博先生在日本靜岡縣政府服務時，發現要改善區域問題必須由下而上依靠眾人的力量，因此參考了英國的社會運動「Groundwork」，在1992年成立了日本第一個「Groundwork三島」，在三島市率先展開社區環境改造的工作。

渡邊先生成立的「Groundwork三島」首先推動了源兵衛川再生計畫，成功復育了在日本靜岡縣三島市的源兵衛川，並建立了三個明顯易懂的指標：螢火蟲、梅花藻、水大將（玩水的小孩），這些都是要有乾淨的水源才會出現的景象。

地方創生、環境改善之後，連動帶來了地方的觀光人潮，藉由觀光資源，當地農業也有了新的生產價值。前後20年的時間，「Groundwork三島」陸續推動了源兵衛川再生計畫、農業夥伴關係信託、國際交流及人才培育等行動，因發展地方網絡而成功地以非營利事業活用地方資源的經驗著稱。

「Groundwork三島」能夠從環境再生跨足地域再生，展開多樣性的活動，是因一直以來對社區營造懷抱著「問題意識」，以及能夠拿起鏟子在現場指導活動的「行動力」。此外，能在夥伴與網絡間協調仲介的「調和力」和「整合力」也相當重要，可說是綜合掌握地方實情的基本能力。

NPO真的可以賺錢嗎？如何利用地方創生來推動在地創業呢？就讓三島巨人渡邊豐博先生告訴你吧！

Photo Credit: 開學文化出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航