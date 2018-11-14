回收綠報報#46｜新南向再進擊!搭建資源回收產業赴泰渠道

圖說：回收基管會結合亞洲生產力組織綠色卓越中心赴泰國進行資源回收經驗及技術交流。（圖片提供／環保署回收基管會）

為協助國內資源回收業者開拓泰國市場，環保署透過亞洲生產力組織(Asian Productivity Organization, APO)的「綠色卓越中心」國際合作平台，結合國內電子廢棄物處理的專家、資源回收業者組成「亞洲生產力組織綠色卓越中心-泰國綠耕隊」，於2018年10月15日至20日赴泰國進行技術及政策交流，並參訪該國政府機關、產業工、商會及回收處理業者，同時分享臺灣的資源回收成功的經驗，藉此瞭解泰國環保與投資法規、政策、技術及產業現況等，搭建臺灣電子廢棄物回收處理業者進一步至泰國洽談合作的渠道。

亞洲生產力組織成立於1961年，是我國少數以「中華民國」國號參與的政府間國際組織，並成立「APO綠色卓越中心」，提供綠色技術合作平台，推動我國綠色產業發展。本次環保署回收基管會透過該中心所搭建的國際交流平台，組成泰國綠耕隊，合力將我國資源回收循環再利用的優勢技術，推廣至泰國等APO會員國，增加新南向商機，提升綠色競爭力。

圖說：與泰國環境部污染管制局交流情形。（圖片提供／環保署回收基管會）

本次泰國綠耕隊參訪團獲得泰國自然資源及環境部(Ministry of Natural Resources and Environment)環境品質推動處Mr.Rutchada Suriyakul Nu Ayulya處長接待，綠耕隊並以臺灣資源回收系統為題，分享臺灣資源回收運作方式及現況，獲得與會人員高度關注與詢問，到訪情形並獲該處於官網貼文宣傳，成功行銷臺灣資源回收的成果。

泰國自然資源及環境部環境品質推動處 官網文章連結：

https://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232966



全民參與資源回收的臺灣經驗與泰國皇室3R基金會及政府部門分享

創下52.51%高資源回收率的臺灣，其傲人成績並非一蹴可幾，是環保署於1998年成立回收基管會，透過民眾、社區、清潔隊、回收業者與回收基金制度共同推動下，才累積出的亮眼成果。現今資源回收工作乃是循環經濟議題上的有利推手，因此世界各國莫不極為重視與關注。泰國於皇室努力以透過對資源永續利用與福祉的創新及合作的承諾下，於2012年成立3R基金會，致力推動減量(reduce)、重覆使用(reuse)及回收(recycle)等3R原則的實踐。因此，本次綠耕隊也前往拜訪，瞭解泰國當地3R運動的推廣策略及作法。

另外在自然資源及環境部污染管制局及工業工程部的拜訪部分，除了分享臺灣電子廢棄物回收處理制度、現況、技術及相關產業發展外，並分別瞭解泰國家戶及產業產生的電子廢棄物在當地的管理機制、現況及執照申請方式，據以盤點當地廢棄物處理市場潛在的需求，以進一步規劃未來合作及投資設置相關處理廠的發展方式。

污染管制局Mr. Pralong Dumrongthai局長表示，泰國環境部已納入延伸生產者責任的精神，修訂出電子廢棄物管理專法，現正進行相關審議程序，希望法令通過後可以有效解決泰國電子廢棄物回收處理問題，同時也相當推崇臺灣資源回收成功經驗及高效率的模式，希望未來可以有更多交流與觀摩學習的機會。

此次亦拜訪隸屬泰國總理的泰國投資促進委員會、外商總會及工業總會，均表示非常歡迎臺灣電子廢棄物處理業者到泰國投資設廠。投資促進委員會並表示若來泰設廠並投入創新研發者，將同時獲得其他稅賦的減免，希望透過優渥的獎勵條件，吸引具創新研發的廠商與技術投入泰國的工業4.0建設。

圖說：與泰國投資促進委員會處長Mr. Seksan Ruangwohan及相關管理部門主管合影。（圖片提供／環保署回收基管會）

綠耕隊為進一步瞭解泰國對電子廢棄物的收集回收管道及廢棄物回收再利用情形，亦參訪泰國當地設立超過1千個回收站的Wongpanit資源回收商及廢塑料再利用工廠，期望藉由交流，尋求臺灣廢棄物再利用技術及設備輸出等可合作發展的機會。

圖說：回收基管會許明華副執行秘書與泰國環境部環境品質推動處分享臺灣推動資源回收經驗情形（圖片提供／กองยุทธศาสตร์ตรวจและแผนงาน泰國環境部環境品質推動處）

走進泰國本土資收部門與企業 盤點與臺灣合作契機

環保署回收基管會許明華副執行秘書表示，本次綠耕隊的成員著重在廢電子電器、廢資訊物品處理業者，主要是泰國在電子廢棄物回收處理正處於發展階段。因此，本次透過「APO綠色卓越中心」的執行單位中國生產力中心與泰國3R基金會的聯繫安排，成功訪問泰國政府環保、工業及投資部門，也參訪泰國工業總會、外商總會及廢棄物回收處理業者，實地瞭解泰國廢棄物處理與環保產業發展現況與需求，透過實地的參訪及交流，加深臺灣資源回收業者與泰國當地夥伴業者雙方信任感並建立合作模式。

本次綠耕隊赴泰參訪及交流，成功將臺灣資源回收經驗、環保產業技術發展情形，讓泰國政府及業界看見，順利搭建臺灣電子廢棄物回收處理業者進一步至泰國洽談合作的渠道。未來將持續透過產官學等不同管道，努力與泰方環保部門、業界保持交流，期盼讓臺灣的資源回收經驗及技術可以在泰國生根與發芽，創造新南向的合作契機。

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