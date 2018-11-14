拒絕成為中國的「境外之地」，我國友邦馬紹爾群島總統險遭拉下台

我國太平洋友邦、馬紹爾群島共和國8名參議員上週通過對首位女總統海妮（Hilda Heine）的不信任投票動議，反對派指控，海妮不顧國際貨幣基金（IMF）反對，堅持推動加密虛擬貨幣定為法定貨幣，海妮則指控反對派與中國合作，想把馬紹爾群島的一個偏遠環礁變成「國中之國」。

《中央社》報導，馬紹爾群島共和國總統海妮挺過中國煽動反對派議員發起的不信任投票危機，穩住執政，她強調投票是攸關國家政治的公投，決心要捍衛主權。

據英國《衛報》報導，海妮的反對者批評，海妮不顧國内外反對聲浪，今年2月宣布將發行虛擬貨幣（Sovereign，簡稱Sov）定為該國法定貨幣，作為繼美元後的第2種法定貨幣，會破壞國家財政。Sov計劃由一家以色列新創公司發行，但根據國際貨幣基金（IMF）指出，這家公司「在金融產業方面經驗有限」。

《CCN》報導也指出，國際貨幣基金組織（IMF）表示，馬紹爾群島5月提出這項計畫的時候，國際貨幣基金組織也公開表達擔憂，擔心該貨幣將被犯罪集團或企業操縱，也擔心該國若推行國家加密貨幣，許多國家可能會削減目前向馬紹爾群島提供的財政援助。

不過海妮反駁此一指控，駁斥其毫無理論基礎，並指控中國控制馬紹爾群島的反對黨。

海妮在《紐西蘭電台》（Radio New Zealand）指出，希望她下台的參議員和中國商人嚴凱瑞（Cary Yan）關係密切。嚴凱瑞希望取得馬紹爾群島的「朗格拉普環礁」（Rongelap Atoll），希望當地自治並完全免稅，以吸引高科技業者進駐，打造成外國人的避稅天堂，但海妮政府憂心可能會引發洗錢與販賣護照等問題，拒絕提案，並批評這樣的提案，將把朗格拉普環礁變成中國的「國中之國」，衝擊馬紹爾的獨立性。

不信任投票於12日進行，需要達17票才能影響海妮執政，投票結果為16對16，在場的33名成員中有32名成員投票，其中一名成員在島外接受治療，海妮從不信任案中倖免於難。

海妮和多位內閣部長花了45分鐘回應反對派發起不信任投票動議的幾項議題，她強調：「這場投票真的是攸關我們自己政治的一場公投。」

「我們必須警覺到馬紹爾在太平洋地區的地緣政治。我認為政府必須盡職，確保太平洋的主權。」海妮日前接受《紐西蘭電台》訪問時表示，在中國增強對太平洋島嶼的影響之際，馬紹爾必須保留獨立性。

「我們是個小國，外來因素很容易影響個人，因此我認為必須盡可能教育大眾，並把訊息分享給他們，培養他們的自主性。」

馬紹爾群島位於北太平洋，受美國託管40年後，於1986年宣布獨立，官方貨幣為美元。馬紹爾群島與中華民國建交即將滿20週年，海妮今年7月曾來台訪問，與總統蔡英文共同見證外交部長吳釗燮與馬紹爾外長席克（John M. Silk）簽署「兩國國民互免簽證協定」及「海巡合作協定」。

《自由時報》報導，中國為擴大在太平洋地區的影響力，已於當地撒數十億美元。就地緣政治而言，馬紹爾群島介於澳洲和美國夏威夷州之間，1986年才和美國簽署「自由聯合協定」並獲得獨立主權，但國防等預算迄今仍大力仰賴美國；朗格拉普環礁尤其鄰近美國1946至1958年間進行逾20次原子彈和氫彈試爆的比基尼環礁，不難想見中國覬覦。

「朗格拉普環礁特別行政區」（RASAR）案由擁有馬國公民身分的華裔商人嚴凱瑞（Cary Yan），今年4月和馬國前總統諾特（Kessai Note）、國會議長凱迪（Kenneth Kedi）、朗格拉普市長等人在香港合力發動，主張朗格拉普環礁借鏡香港「一國兩制」經驗，成立全球第一個全面自主、完全免稅、完全開放的數位特區。

《中央廣播電台》報導，中國自2011年起，已提供太平洋地區13億美元的優惠貸款和利多，成為繼澳洲之後太平洋第2大資助國。外界關切，許多島國可能會積欠北京過多債務，最終無法負荷。

為制衡中國在太平洋擴張影響力，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8日表示，澳洲將提供太平洋國家多達30億澳元（21.8億美元）的補助和低利貸款，投資太平洋國家的電信、能源、交通與水源計畫，並將透過聯合演習與訓練，強化跟太平洋島國的防禦與安全關係。

雖然莫里森在談話中沒有點名中國，但澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institutefor International Policy）的太平洋島國外交政策專家普賴克（Jonathan Pryke）認為，這是澳洲回應中國的方式，「澳洲需要更多的手段來鞏固太平洋」。

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核稿編輯：楊士範