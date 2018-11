除了「fall in love with」以外，還可以怎麼表達愛的心意？

文:Shen

除了I love you以外,想不到如何用英文表達愛意嗎?今天我們要告訴大家,遇到心動對象,你可以說出比 I love you更動人心弦的告白!

1. I fall in love with you. 我愛上妳了!

這是想要表達自己墜入愛河時最常見的說法。想要更進一步說「我瘋狂愛上妳」,英文就是:I’m madly in love with you.

2. You are the apple of my eye. 妳是我珍視的人。

片語the apple of my eye出自《仲夏夜之夢》以及聖經《詩篇》。

Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings. 求你保護我,像保護自己的眼睛; 讓我躲藏在你的翅膀下。

覺得這個片語很難記的讀者,不妨聯想最近流行的動感歌曲〈小蘋果〉中的副歌:「你是我的小呀小蘋果兒,怎麼愛你都不嫌多」,再對照英文 the apple of my eye,就可以順利地把這片語記起來啦!

3. I have a crush on her. 我好迷戀她!

crush當動詞用時,意思是「壓碎」,當名詞時就是「迷戀的對象」。要注意的是,crush往往指的是「短暫的迷戀」。例如小編的某位美國朋友提到高中時喜歡過好幾個女生,但是都只是短暫的迷戀時,他說:These were only crushes.

Charles had a huge crush on Lesley. Charles深深迷戀上Lesley。

4. I am infatuated with her. 我深深為她著迷。

除了have a crush on someone以外,「迷戀」其實還有更高級的說法,就是be infatuated with someone。學好這個片語以後,大家可以順便把相關的衍生字infatuation記起來,而這個字就是「迷戀」的意思。

After breaking up with ex-girlfriend, Sam have recently become infatuated with Amy. Sam和前女友分手後,最近愛上了Amy。

5. She is my favorite type. 她是我的天菜。

Bella is not only the most popular girl in the school, but she is also every boy’s favorite type. Bella不僅是全校最受歡迎的女孩,也是所有男孩的天菜。

6. I think we are meant for each other. 我想我們是天生一對。

be meant for each other是固定的英文片語,意思就是「命中注定」。

I believe that Adam and Camilla are meant for each other. 我相信Adam和Camilla是天造地設的一對。

7. I believe it’s predestined/fate/destiny. 我相信這是命中注定。

由字首pre和字根destiny所組成的predestined,是帶有宗教意涵的字。有一派基督徒相信「預定論」(predestination),認為基督徒是受到上帝預先揀選成為基督徒,所以predestined就是「注定的」。

I believe it’s destiny for us to get married. 我相信我們結婚是命中注定。

學會了上面的句子之後,我們總是要解釋一下為什麼會愛上心儀的對象:

1. love at first sight 一見鍾情

還不知道「一見鍾情」怎麼說嗎?趕快背起來吧!

Emily has admitted she did not believe in love at first sight until she met her husband Alex. 直到遇見丈夫Alex之前,Emily並不相信一見鍾情。

2. I was completely taken with her. 我完全被她迷住

片語taken with someone or something就是「深受某人或某事吸引」的意思。

I was quickly taken with my wife when I first saw her in the classroom 7 years ago. 七年前當我第一次看到我太太時,我馬上就被她迷住了。

3. I have obvious feelings for her. 我對她有很強烈的感覺。

這句話也可以說成:

I am really attracted/addicted to this girl.

我真的深受這位女孩的吸引。 I am crazy for this girl.

我為這名女子而瘋狂。

4. She is a babe. 她是個性感尤物。

身為視覺動物的男性,通常都受到臉蛋佳、身材好的女生受到吸引,進而引發了一見鍾情的感覺。想要稱讚女生超辣,還有下面說法。

She is hot.

她很辣。 She is a knockout.

她是個正妹。

5. You complete me/make me whole. 你讓我圓滿。

“You complete me.” 是電影《征服情海》(Jerry Maguire) 中的經典對白,當初可是讓不少人落下了感人的熱淚。而另外一個意思相近的片語,make me whole除了可以用在愛情以外,也可以用在友情和親情喔!

