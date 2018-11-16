【圖輯】國小健康老師：為什麼我們需要在學校推廣性平教育？

- 熱門議題：
- 「選舉倒數：議員到底在幹啥？」 、
- 「刺紋畫：用針與墨說的紋身故事」 、
- 「大人投資學」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
我們想讓你知道的是
由於這次的公投，我們已經看到很多人為我們做了怎樣是「無知」的最佳示範。有人說「陰道是無菌的」、「同志會影響生育率」、「外國人會來台治療愛滋病」，有人拿著不實的謠言製造恐慌，這就是「無知」，或許他們自己就是恐慌的，因為這些大人就是在沒有性平教育的環境下長大的。
文：張笑笑一個
別當個無知的人，下一頁我們來看看真實的情況是怎樣？
節錄自呂秋遠律師臉書：「別擔心你的孩子會被性別教育與同志教育帶壞。事實上，沒有教育，你的孩子不是壞，就是帶別人壞，或是被別人壞。」
由於這次的公投，我們已經看到很多人為我們做了怎樣是「無知」的最佳示範。有人說「陰道是無菌的」、「同志會影響生育率」、「外國人會來台治療愛滋病」，有人拿著不實的謠言製造恐慌，這就是「無知」，或許他們自己就是恐慌的，因為這些大人就是在沒有性平教育的環境下長大的。
由於無知，霸凌、歧視也隨之產生。缺乏性教育，孩子透過從A片、網路上學的錯誤知識來與異性相處，以為對方說「不要」就是「要」，造成了多少悲劇？為什麼需要情感教育？社會上多少的情殺案件看得還不夠嗎？
課文取自105年初版之康軒版健康與體育課本第六單元「非常男女大不同」 。
課文中並沒有反同組織提到的任何不實課文，並沒有教導或鼓勵學生發生性行為或改變學生性傾向！
課文第三課「性別平等與自我肯定」中的一段課文是這樣的「其實，每個人都兼具男性和女性的特質，應在不同的時間表現不同的特質。例如......。如此一來，才能超越性別的限制，充分展現自我。」課文中的主張為「跳脫性別刻板印象，尊重每個人的特質」，例如男生也可以溫柔、從事不同的職業。教學的重點意旨讓學生學習尊重不同的人。
我發現很多就連支持的人也不知道如何解釋「同志教育」，如下圖所示，這是教育部的公告。
性別平等教育原本就是為了預防及阻止校園霸凌、性騷擾的發生，與把學生教導成同性戀一點關係都沒有。
同一篇公告的其餘節錄如下：
預防及調查處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件係 性別平等教育法之重要立法目的，其中性霸凌係指透過語言、肢體或其他暴力，對於他人之性別特徵、性別特質、性傾向或性別認同進行貶抑、攻擊或威脅之行為且非屬性騷擾者。由性霸凌之立法定義可知校園現場防制性霸凌事件之重要性，而若 無同志教育的實施，即難以有效預防校園性霸凌事件。
因此，我們會告訴學生「有許多不同性傾向及性別認同的人，他們與一般人無異，所有人都應享有相同的權益，歧視、霸凌本身就是一件不對的行為，更不應因為他人的性傾向或性別特質如此。」
▶延伸閱讀：公投辯論——莊喬汝律師：若當年有性平教育，葉永鋕的故事也許會不一樣
延伸閱讀
本文經作者授權刊登，原文發表於張笑笑一個
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航