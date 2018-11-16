【圖輯】國小健康老師：為什麼我們需要在學校推廣性平教育？

文：張笑笑一個

我不知道學生們從哪裡得到這些知識及說話方式，但相信正在發育及充滿好奇的他們，錯誤、刺激的知識絕對能夠很迅速地植入他們的腦袋，且這些錯誤知識的來源隨手可得。這些都是「老師沒有教，學生自己學」產生的東西。

我畫到這一頁的時候，不到五秒我就想起了當初嘲笑我的同學的名字，心裡仍然會一股血氣翻騰。也許比較文靜、也許氣質就是跟那些「臭男生」不同，為何就要受到這樣的嘲笑？這樣的對待應該算是輕微了，有的人受到的痛苦可能是我的好幾十倍。為什麼這樣的事情會在校園中一再發生？

別當個無知的人，下一頁我們來看看真實的情況是怎樣？

節錄自呂秋遠律師臉書：「別擔心你的孩子會被性別教育與同志教育帶壞。事實上，沒有教育，你的孩子不是壞，就是帶別人壞，或是被別人壞。」

由於這次的公投，我們已經看到很多人為我們做了怎樣是「無知」的最佳示範。有人說「陰道是無菌的」、「同志會影響生育率」、「外國人會來台治療愛滋病」，有人拿著不實的謠言製造恐慌，這就是「無知」，或許他們自己就是恐慌的，因為這些大人就是在沒有性平教育的環境下長大的。

由於無知，霸凌、歧視也隨之產生。缺乏性教育，孩子透過從A片、網路上學的錯誤知識來與異性相處，以為對方說「不要」就是「要」，造成了多少悲劇？為什麼需要情感教育？社會上多少的情殺案件看得還不夠嗎？

課文取自105年初版之康軒版健康與體育課本第六單元「非常男女大不同」 。

課文中並沒有反同組織提到的任何不實課文，並沒有教導或鼓勵學生發生性行為或改變學生性傾向！

課文第三課「性別平等與自我肯定」中的一段課文是這樣的「其實，每個人都兼具男性和女性的特質，應在不同的時間表現不同的特質。例如......。如此一來，才能超越性別的限制，充分展現自我。」課文中的主張為「跳脫性別刻板印象，尊重每個人的特質」，例如男生也可以溫柔、從事不同的職業。教學的重點意旨讓學生學習尊重不同的人。

我發現很多就連支持的人也不知道如何解釋「同志教育」，如下圖所示，這是教育部的公告。

性別平等教育原本就是為了預防及阻止校園霸凌、性騷擾的發生，與把學生教導成同性戀一點關係都沒有。

同一篇公告的其餘節錄如下：

預防及調查處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件係 性別平等教育法之重要立法目的，其中性霸凌係指透過語言、肢體或其他暴力，對於他人之性別特徵、性別特質、性傾向或性別認同進行貶抑、攻擊或威脅之行為且非屬性騷擾者。由性霸凌之立法定義可知校園現場防制性霸凌事件之重要性，而若 無同志教育的實施，即難以有效預防校園性霸凌事件。

教育的其中一個目的為「知識的傳授」：課本上告訴學生，有的宗教吃素、有的不吃豬牛，有的讀聖經、有的讀可蘭經，但課本從來都不會強迫學生信仰任何宗教。

因此，我們會告訴學生「有許多不同性傾向及性別認同的人，他們與一般人無異，所有人都應享有相同的權益，歧視、霸凌本身就是一件不對的行為，更不應因為他人的性傾向或性別特質如此。」

▶延伸閱讀：公投辯論——莊喬汝律師：若當年有性平教育，葉永鋕的故事也許會不一樣

18-20歲也能參與公投，記得帶身分證及印章。不要投完候選人就離開囉，一定要記得索取公投票！

【請對公投序號第11號投下不同意票】以下節錄自公投辯論——莊喬汝律師發言：「投下不同意票，讓我們性別少數的孩子有機會長大；投下不同意票，讓屬於性別多數的孩子學習尊重和包容；投下不同意票，讓我們所有的孩子都有機會被好好對待。」

對公投序號第15號投下同意票，讓我，以及更多老師有機會依照教育部法律下所定的性別平等教育教導學生正確的觀念及尊重他人的態度。

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本文經作者授權刊登，原文發表於張笑笑一個

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航