「椰子監管會」示範：如何以一杯咖啡的時間，把「球」踢回受害者手裡？

「有人盜砍我們的椰子樹！」老爺剛視察農地回來，一臉氣呼呼地。

「怎麼辦呢？去警察局報案？」

「沒錯！而且還要去PCA報案。」

於是我今天多了一個市區觀光行程。我們先去了警察局寫表格，然後去了PAC ──椰子樹的最高指導單位 ──「椰子監管會（Philippine Coconut Authority, PCA）」。

在菲律賓，得有政府許可才能砍伐椰子樹，「無照砍樹」屬於犯罪行為。也就是說，除了去警察局報案以外，還得去「椰子監管會」報案，才算完成「盜砍椰子樹」的報案程序。

「椰子監管會」直屬於總統府之下。全國81個省份當中有68省種植椰子樹，這些省的省會都有PCA辦公室，功能就是負責整個椰子相關產業（包括椰子油、椰子等）的發展、種植、銷售、價格監管。我們住的黎牙實比是Albay省的省會，PCA辦公室就在市中心，開車不到10分鐘的車程。

Photo Credit：孫婕 PCA Legazpi

椰子樹的熱帶風情總是給人慵懶的感覺，這種悠閒渡假的氣氛也傳染到了「椰子監管會」。

一進門填寫過訪客資料之後，我們就被帶到一個接待室，由一個職員聽取我們的案情。聽完之後，她把我們帶到了主管室。

主管室門一打開，一個長得像港星吳孟達的男人坐在位子上喝著咖啡，叫我們說明案情。

老爺這個苦主於是再度說了一次故事：這個壞人不只非法在我們的農地上蓋房子居住、盜砍椰子樹、還拔去了政府測量單位留下來的標示等等。（下刪4000字。我可以感覺得到，苦主第二次講案情的時候，已經沒有第一次那樣激動了）

喝咖啡的主管一手拿著咖啡杯，另一手就放在桌子上休息，沒有要做紀錄的意思。眼神飄忽，很明顯他的心思在咖啡上，而不在苦主身上。

也難怪，這種盜砍椰子樹的故事千篇一律，不是什麼殺人放火的滔天大罪、也沒有需要出動名偵探柯南的案情。

不過主管知道至少要執行「安慰受害者」這樣的心理輔導任務。

主管：「是的，是的！他這種行為的確很不應該。你放心，我們一定會秉公處理。我們會找人調查、拍照，然後正式處理這個案子。」

苦主：「太好了，你需要我的身分證立案登記嗎？你需要土地所有權狀嗎？」

主管：「不需要！」

我那時心想，看不出來「椰子監管會」有這樣強大的電腦連線系統，可以查到所有的相關資料。沒想到…..

主管放下了咖啡杯，從印表機旁標著「recycled」的一疊文件中抽出一張紙，在背面寫了好幾行字，然後說：

「我們只接受書面的正式投訴。」 「回家把你剛剛跟我說的狀況，據實寫成一封陳情信，附上你的身分字號、簽名之後，交給我們。」 「這裡是必須在信裡註明的「收件人職稱」、還有必須在陳情信裡註明的主旨「關於椰子樹盜砍事宜」。」

回家的路上老爺平靜地說，他今天晚上一定會把信寫完。看起來同樣的事情說了兩次以後，他已經沒那麼生氣了。

不需要填寫表格、沒有電腦紀錄。在一杯咖啡的時間裡，這個椰子樹的最高指導單位把「球」踢回了受害者手裡：

主管接見受害者，讓受害者覺得政府有誠意「為民伸冤」。但僅止於「心理輔導」層面，沒有留下任何紀錄。 不提供表格，要求受害者以信件方式書面陳情，可以使得一些不習慣使用書面文字的人卻步；進而減少報案的數量。 讓受害者連續兩次說明案情，然後再要求以書面方式（第三次）陳述案情。所謂「一鼓作氣，再而衰，三而竭」，有些人可能會覺得太麻煩而決定不追究，這樣報案的數量也會變少。而就算決定寫陳情信，第三次陳述案情的時候，也不會像第一次這樣激動了。

你不能說這個單位沒辦事──他們接見了你、也聽了你的故事；只是這個「正式接觸」沒有留下任何正式紀錄而已。

這樣的辦事方法有效地幫他們省了不少事，多麼高明。

這與之前馬尼拉出入境事務處留給我的好印象有天壤之別，可惜了。

本文經孫婕授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航