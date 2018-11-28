肌肉太緊太硬一定不好？身體可以很彎、很軟就是健康的嗎？

文：好痛痛、王元慶物理治療師

當你去按摩時，師傅說你這邊肌肉太緊繃，需要鬆一下。所以肌肉太緊太硬就是不好的嗎？

另外有些人很崇尚身體要有很好的柔軟度，所以你的身體可以很彎、很軟就是健康的嗎？

今天就讓王元慶物理治療師，來帶大家瞭解一下肌肉的狀態。

肌肉為什麼會緊繃？

肌肉緊繃通常有兩種主要原因：

太疲勞而緊繃。 太弱又無力而緊繃。

而常常大家只會注意到第一種原因，所以會想透過按摩放鬆、休息來改善。如果肌肉緊繃真的是因為工作負荷量太大，那按摩確實會有些效果。但過幾天可能又會緊回來，為什麼呢？

因為你並沒有解除它「過度使用而疲勞的原因」。根本原因還是在你的生活習慣、工作方式讓肌肉失去了平衡。

那為什麼太弱太無力的肌肉也會緊繃呢？

當橡皮筋被拉到最長的時候會很緊繃。肌肉也是一樣的道理，當它長時間被伸展時，大腦對它的控制能力會下降，變得沒力，可是又必須讓這條拉長的肌肉繼續完成穩定身體、維持身體姿勢的任務，只好讓它很緊繃。

Photo Credit：好痛痛

那為何你會覺得幫它捏一捏、按摩，甚至拉筋、伸展，就可以解決問題的根源呢？你覺得一條被拉到很長很緊繃的橡皮筋，再拉長一點，就會鬆回來嗎？

當然不會囉。你可能暫時舒服些，但是你還是會再次緊繃、酸痛的。而且你把已經拉長到極限的肌肉再次拉長或放鬆，可能會有負面效果。

最常見的例子就是上背的菱形肌，也就是膏肓的位置。如果你長期彎腰駝背，或是有上交叉症候群的話，菱形肌很容易緊繃、酸痛，這是上背痛常見的原因之一。

當肩胛骨被你的姿勢一直往前拉，菱形肌長期伸展而變弱，變弱後又被大腦說要好好拉住肩胛骨，以免肩膀到地上，所以只好變緊繃。

接著你覺得上背部酸痛，於是試著想按摩來放鬆，放鬆了菱形肌之後，你的大腦會覺得肩胛骨不穩，於是又叫菱形肌再次緊繃起來，陷入鬼打牆的疼痛。

Photo Credit：好痛痛 肩胛骨、菱形肌的那張圖片，其實菱形肌應該畫左邊那側比較好。因為原始的骨骼圖是在講肩胛活動障礙，當時畫這張骨骼原圖時，原本是要說左邊那邊往外移太多了，符合本篇拉長的原意。

Photo Credit：好痛痛

當一個人的姿勢和動作出現問題，肌肉開始失衡後，太疲勞而緊繃的肌肉、與太拉長而緊繃的肌肉通常會一起出現。這是因為一邊的過度拉扯，很容易造成另一邊的過度伸展。

要改善這種問題，就要找出過度疲勞而緊繃的肌肉，去放鬆它。然後找出長期被拉長、變弱的肌肉，然後好好訓練它，讓它強回來。

Photo Credit：好痛痛

但是要明確找出緊繃且無力的肌肉並不容易。如果你發現身上有地方按摩、拉筋後還是很緊而且酸痛的，建議找醫療人員幫你評估一下。

你的柔軟度夠嗎？

這邊我們要先好好釐清兩件事情，其實大家平常在外面聽到的柔軟度，大致上和醫療領域中講的關節活動度類似。簡單說就是你可以彎腰順暢、腳骨軟Q等等。而另一種柔軟度，比較是觸覺的，意思是你肌肉摸起來、壓起來是否柔軟、有彈性。

把這件事情說清楚、講明白，有助於你以後跟醫療人員溝通，和你的運動教練、瑜珈老師溝通。

關節活動度的那種柔軟度

你的關節能夠正常範圍的活動，是非常重要的一件事，尤其是你的物理治療師可能比你還重視這件事。有了好的關節活動度，你會比較好應付日常生活所需要的動作。

那如果你的關節活動度特別好呢？好到像是雜技表演人員那樣呢？

通常關節活動度特好，一來可能是韌帶比較鬆，二來可能是肌肉延展性特別好。這也沒什麼好或不好。你不會更健康，也不會更不健康，但可能比較容易扭到或脫臼。如果你發現你柔軟度超好、關節活動度超高，那可能多練練肌肉的控制能力、增加穩定性，可以降低受傷的機率。

肌肉按壓彈性的那種柔軟度

這個部分就是觸覺了。假如你肌肉放鬆的時候，按壓的觸感還是很硬，那表示他可能有問題在裡頭。通常可能伴隨輕壓就酸或痛的症狀。

是什麼原因讓肌肉變成像冷凍庫裡的冷凍肉一樣硬？常見的原因之一是因為長期過度緊繃，也就是文章開頭的那些原因：過度使用，或過度拉長。

關於肢體前彎摸地這件事

有了以上的觀念後，我們來看看最常見測柔軟度的方法：肢體前彎摸地板。以為摸到地板就合格了，拍拍手，100分，健康好寶寶。

其實並不是這樣的，一來是前彎摸到地板並不代表你每個關節的活動度都是OK的，你有可能某些關節卡住，但是其他關節彎更多來達到摸地板的動作。

其次是拉筋、伸展其實有技巧的，你有可能是姿勢和動作做錯所以摸不到，因此不代表摸得到的人就比較勇猛。再來其實沒有證據表示軟Q的人就一定比較健康。

假如你前彎可以摸地，但是髖關節（屁股那邊）並沒有向後擺，這個姿勢會造成腿後肌（膕旁肌）過度伸展，讓大腦覺得有不安全感，叫大腿後側的肌群繃緊一點。但你又一直拉筋他，所以他就變成很能伸長，但是卻硬梆梆的不健康肌肉了。

因為肌肉長短、軟硬、緊繃問題其實非常複雜，我會建議有疼痛、酸痛的人尋找醫療管道會比較保險。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航