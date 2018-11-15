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英國脫歐用19個月跨出「第一步」：協議獲內閣支持，但梅伊可能被國會「逼宮」
我們想讓你知道的是
梅伊其實最初是反對脫歐的，她贏得首相職位後努力與歐盟談判：脫離歐盟同時，保持盡可能緊密的聯繫。但這對疑歐派和反脫歐派來說都不滿意。
經過19個月漫長談判後，英國和歐盟終於就脫歐草案的500頁文本達成協議，英國首相梅伊（Theresa May）在昨（14）日下午召開長達5小時的會議，爭取內閣同意她提出的的脫歐方案，會後梅伊表示，雖然經過冗長的激烈辯論，但內閣已同意協議草案，這也象徵英國啟動脫歐程序的關鍵一步，接下來將爭取國會以及歐洲議會的支持。
這份長達580頁的脫歐協議草案，列入在英國居住的歐盟國家公民、在歐盟居住的英國公民未來生活、工作與學習的權利義務。
《ETtoday》報導，官方尚未公布長達500頁的協議草案內容，但根據各大外媒披露的消息，在最棘手的北愛爾蘭邊境問題上，英國與歐盟同意脫歐後北愛邊界將不會設立邊境關卡，另外現居英國的300萬歐盟公民和居住在歐盟的100萬英國公民仍可自由往來，英國則將支付390億至460億英鎊（約1.5兆至1.8兆元新台幣）的「分手費」。
脫歐議題棘手，梅伊腹背受敵
《中央社》報導，英國2016年6月通過脫歐公投，2017年3月29日正式通報歐盟啟動脫歐，談判期限2年，但因北愛爾蘭邊界檢查及貿易議題談判等進展不順利，雙方同意在2019年3月29日脫歐後有21個月的過渡期，但若最後協議未達共識，「無協議」脫歐則可能不會有過渡期，歐盟與英國將出現混亂局面。
除了「外患」，首相梅伊也面對英國國內對於脫歐方案的嚴重分歧，《中央社》報導，梅伊脫歐談判卡關，問題在於一硬一軟；「硬」是北愛爾蘭與愛爾蘭共和國之間要如何不設「硬邊界」，「軟」則是她的契克斯提案「軟脫歐」規畫引發疑歐派不滿。
脫歐大臣戴維斯（David Davis）、外交大臣強生（Boris Johnson）也為此接連辭職，這也是1982年以來，英國首次有兩名閣員在24小時之內相繼辭職。整個內閣從梅伊上任以來，幾乎換了一輪，因此許多英國媒體都將脫歐談判視為梅伊從政以來最大的挑戰。
《路透社》報導，梅伊其實最初是反對脫歐的，她在脫歐公投後的動盪中贏得首相職位，之後她致力於達成一項困難的協議：脫離歐盟的同時，與歐盟保持盡可能緊密的聯繫。但似乎沒人對她的努力滿意，她所屬保守黨內，支持脫歐的人認為梅伊向歐盟投降，而反對脫歐的人認為脫離歐盟這個龐大的單一市場和政治聯盟後，對英國弊多於利，許多人都希望再舉行一次公投。因此這兩邊可能都會投票反對脫歐協議草案。
《蘋果日報》報導，《衛報》報導，梅伊在會議後於唐寧街10號辦公室外發表簡短談話，她說，內閣進行了「很長、仔細且激烈的辯論」，並形容是「踏出了決定性的一步，讓我們能夠繼續向前，在今後幾天達成最終協議」。
梅伊也強調，脫歐協議草案是「可談判的最佳協議」。她說，「當你慢慢剝除細節，擺在我們眼前的選擇很明確。這份實現公投結果的協議，讓我們重新掌控我們的資金、法律和邊界，結束自由移動，保護工作機會、國家安全和我們的工會。（不接受）就只能無協議脫歐或不脫歐。」
國會可能發動「逼宮」
梅伊預計將在國會發表演說，不過《上報》報導，包括《美聯社》（AP）、《英國廣播公司》（BBC）、《路透》（Reuters）的媒體都預期，梅伊要得到英國國會支持脫歐協議草案困難度非常高。
《中央社》報導，英國媒體報導，梅伊政府與歐盟達成的協議草案是讓英國與北愛爾蘭「暫時」留在關稅同盟內，直到英國與歐盟的貿易協議定案，消息傳出後，疑歐派反對者立即表示將在國會封殺這項協議。
英國前外相強生（Boris Johnson）和國會保守黨「疑歐派」議員芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）更表示，梅伊「出賣英國」，他們會反對到底。其中芮斯莫格先前就已經表示，他對這份脫歐協議草案不滿意，「這不是先前他們承諾的」，他很難繼續支持梅伊。
而反對脫歐的在野黨工黨也發出警告，將在國會杯葛脫歐協議草案，《上報》報導，工黨（Labour Party）領袖柯賓（Jeremy Corbyn）痛批，梅伊是讓英國國會在半調子協議、無協議做選擇罷了。
《自由時報》報導，《BBC》政治編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）援引保守黨的一名高層表示，梅伊政黨中的英國脫歐支持者很可能在15日對梅伊發動不信任投票。昆斯伯格說，脫歐派對梅伊的協議草案感到非常憤怒，他們正在向由保守派議員組成的、負責召集挑戰黨內領導地位不信任投票的委員會提交信函。
北愛爾蘭「民主統一黨」（DUP）議員唐納森（Jeffrey Donaldson）告訴《BBC》，「我們聽說這份協議可能導致英國分裂，這不是我們所支持的。」脫歐派的保守黨議員伯恩斯（Conor Burns）也表示，如果梅伊堅持不改變政策，「換人」就成為改變政策的唯一方式。
英國跨出重要一步，歐盟怎麼看？
《中央社》報導，在梅伊演說完半小時後，歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）也在布魯塞爾的歐盟執委會召開記者會，他表示這份協議具有決定性意義，是結束相關談判的關鍵一步，感謝談判人員的努力。
巴尼耶指出，雙方已關鍵性地找到「正確方法」，以避免英國北愛爾蘭和愛爾蘭共和國間「棘手」的邊境問題，此為導致英國脫歐談判停滯不前的重點。
對歐盟而言，英國脫歐固然是對歐盟的一大重擊，但經過近2年談判，如果英國最終接受「暫時」留在歐盟關稅同盟內的協議，選擇與歐盟保持密切關係，似乎印證英國前外相強生今年9月的預言，歐盟最終會在脫歐談判中取得「勝利」。
新聞來源：
- 梅伊大戰疑歐派 政治生命面臨考驗（中央社）
- 英國脫歐「D－Day」！梅伊宣布：內閣同意協議草案 將交國會決議（ETtoday）
- 英內閣支持脫歐協議草案 梅伊面臨硬脫歐派逼宮（蘋果日報）
- 英國內閣支持脫歐協議草案 工黨揚言在國會發動杯葛（上報）
- 英國脫歐技術性協議達成 還有幾關考驗（中央社）
- 英國內閣通過脫歐協議草案 梅伊恐面臨黨內逼宮（自由時報）
- 歐盟公布脫歐協議草案 185條文高達585頁（中央社）
- 焦點：特雷莎·梅脫歐協議獲內閣支持下一步爭取議會通過（路透社）
核稿編輯：羊正鈺