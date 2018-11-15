英國脫歐用19個月跨出「第一步」：協議獲內閣支持，但梅伊可能被國會「逼宮」

經過19個月漫長談判後，英國和歐盟終於就脫歐草案的500頁文本達成協議，英國首相梅伊（Theresa May）在昨（14）日下午召開長達5小時的會議，爭取內閣同意她提出的的脫歐方案，會後梅伊表示，雖然經過冗長的激烈辯論，但內閣已同意協議草案，這也象徵英國啟動脫歐程序的關鍵一步，接下來將爭取國會以及歐洲議會的支持。

這份長達580頁的脫歐協議草案，列入在英國居住的歐盟國家公民、在歐盟居住的英國公民未來生活、工作與學習的權利義務。

《ETtoday》報導，官方尚未公布長達500頁的協議草案內容，但根據各大外媒披露的消息，在最棘手的北愛爾蘭邊境問題上，英國與歐盟同意脫歐後北愛邊界將不會設立邊境關卡，另外現居英國的300萬歐盟公民和居住在歐盟的100萬英國公民仍可自由往來，英國則將支付390億至460億英鎊（約1.5兆至1.8兆元新台幣）的「分手費」。

脫歐議題棘手，梅伊腹背受敵

《中央社》報導，英國2016年6月通過脫歐公投，2017年3月29日正式通報歐盟啟動脫歐，談判期限2年，但因北愛爾蘭邊界檢查及貿易議題談判等進展不順利，雙方同意在2019年3月29日脫歐後有21個月的過渡期，但若最後協議未達共識，「無協議」脫歐則可能不會有過渡期，歐盟與英國將出現混亂局面。

除了「外患」，首相梅伊也面對英國國內對於脫歐方案的嚴重分歧，《中央社》報導，梅伊脫歐談判卡關，問題在於一硬一軟；「硬」是北愛爾蘭與愛爾蘭共和國之間要如何不設「硬邊界」，「軟」則是她的契克斯提案「軟脫歐」規畫引發疑歐派不滿。

脫歐大臣戴維斯（David Davis）、外交大臣強生（Boris Johnson）也為此接連辭職，這也是1982年以來，英國首次有兩名閣員在24小時之內相繼辭職。整個內閣從梅伊上任以來，幾乎換了一輪，因此許多英國媒體都將脫歐談判視為梅伊從政以來最大的挑戰。

《蘋果日報》報導，《衛報》報導，梅伊在會議後於唐寧街10號辦公室外發表簡短談話，她說，內閣進行了「很長、仔細且激烈的辯論」，並形容是「踏出了決定性的一步，讓我們能夠繼續向前，在今後幾天達成最終協議」。

梅伊也強調，脫歐協議草案是「可談判的最佳協議」。她說，「當你慢慢剝除細節，擺在我們眼前的選擇很明確。這份實現公投結果的協議，讓我們重新掌控我們的資金、法律和邊界，結束自由移動，保護工作機會、國家安全和我們的工會。（不接受）就只能無協議脫歐或不脫歐。」

國會可能發動「逼宮」

梅伊預計將在國會發表演說，不過《上報》報導，包括《美聯社》（AP）、《英國廣播公司》（BBC）、《路透》（Reuters）的媒體都預期，梅伊要得到英國國會支持脫歐協議草案困難度非常高。

《中央社》報導，英國媒體報導，梅伊政府與歐盟達成的協議草案是讓英國與北愛爾蘭「暫時」留在關稅同盟內，直到英國與歐盟的貿易協議定案，消息傳出後，疑歐派反對者立即表示將在國會封殺這項協議。

英國前外相強生（Boris Johnson）和國會保守黨「疑歐派」議員芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）更表示，梅伊「出賣英國」，他們會反對到底。其中芮斯莫格先前就已經表示，他對這份脫歐協議草案不滿意，「這不是先前他們承諾的」，他很難繼續支持梅伊。

而反對脫歐的在野黨工黨也發出警告，將在國會杯葛脫歐協議草案，《上報》報導，工黨（Labour Party）領袖柯賓（Jeremy Corbyn）痛批，梅伊是讓英國國會在半調子協議、無協議做選擇罷了。

《自由時報》報導，《BBC》政治編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）援引保守黨的一名高層表示，梅伊政黨中的英國脫歐支持者很可能在15日對梅伊發動不信任投票。昆斯伯格說，脫歐派對梅伊的協議草案感到非常憤怒，他們正在向由保守派議員組成的、負責召集挑戰黨內領導地位不信任投票的委員會提交信函。

北愛爾蘭「民主統一黨」（DUP）議員唐納森（Jeffrey Donaldson）告訴《BBC》，「我們聽說這份協議可能導致英國分裂，這不是我們所支持的。」脫歐派的保守黨議員伯恩斯（Conor Burns）也表示，如果梅伊堅持不改變政策，「換人」就成為改變政策的唯一方式。

英國跨出重要一步，歐盟怎麼看？

《中央社》報導，在梅伊演說完半小時後，歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）也在布魯塞爾的歐盟執委會召開記者會，他表示這份協議具有決定性意義，是結束相關談判的關鍵一步，感謝談判人員的努力。

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巴尼耶指出，雙方已關鍵性地找到「正確方法」，以避免英國北愛爾蘭和愛爾蘭共和國間「棘手」的邊境問題，此為導致英國脫歐談判停滯不前的重點。

對歐盟而言，英國脫歐固然是對歐盟的一大重擊，但經過近2年談判，如果英國最終接受「暫時」留在歐盟關稅同盟內的協議，選擇與歐盟保持密切關係，似乎印證英國前外相強生今年9月的預言，歐盟最終會在脫歐談判中取得「勝利」。

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核稿編輯：羊正鈺