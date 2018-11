別當白目亞洲人：我對英國說話方式的四點觀察

文:歐洲大丈夫

去年曾經與大家分享過〈英國與台灣的十個不同:滿街聞得到大麻、布丁有百百種〉,告訴大家十件打破我對英國刻板印象或者驚奇的事。這篇文章則要分享我對英國(甚至包括歐洲)說話方式的觀察,什麼樣的亞洲人習慣話語可能會讓他們感到冒犯,但這並不代表亞洲的方式錯了,而單純就是文化的差異。幸運的話,遇到對於文化包容度高的英國人,那他們心目中不會對你扣分,但是如果遇到完全不去考量外國文化是有差異的英國人(其實這種人是多數),那抱歉,他就會把我們一些習慣和說話方式當作沒禮貌或者認為我們是白目的亞洲人。

不談政治、宗教、隱私,更不要有歧視種族及性別的話

剛認識英國人時,政治、宗教,像是對方賺多少錢,都是禁忌。不知道聊什麼就聊天氣,不過他們天氣很變化多端,像倫敦就是灰灰暗暗的,偶而下毛毛雨,也沒什麼特別,但這是最安全的話題,也可以延伸到其他主題,像你擔心天氣會不會影響你週末的旅行等等,要不然也可以聊食物或電影。至於在台灣最喜歡問對方賺多少錢?房子幾間?關於財產的都不要跟新認識朋友討論,但他們真的都不問嗎?其實他們會問你住哪?做哪類型工作?透過你住的地段跟工作,很容易知道你大概賺多少錢,甚至在英國聽一個人的英文腔調跟談吐,就會被歸類在一個社經地位(這議題有機會再深談)。

最重要的還有,千萬不要講出種族或性別歧視的話,一點點也不行,可是會上法庭的。英國是一個很「政治正確(politically correct)」的國家,政治正確不是講政治(直譯導致的誤解),而是講「沒偏見、不偏袒、公平公正」,倫敦地鐵廣播就不再使用「女士和先生"Ladies and Gentlemen"」而是用"everyone"來稱呼大家,避免忽略自認為無性別或其他性別族群的人,很多以前英文單字以男性稱呼的,也都改成中性用法,銷售員salesperson取代salesman、警察police officer取代policeman等等。

當社交或工作場合都是英國人時,不要遇到中文人士就狂說中文

在國外遇到同鄉或者相同語言使用者,大家一定都會感到份外親切,想要大講特講中文,但切記,當你們僅是一群講中文的人時,這樣是絕對沒問題的,不過周遭要是有英國人(例如工作場所或朋友聚會),大家也知道你是會講英文,請盡可能都說英文,否則會讓人覺得不尊重他們,甚至會覺得在偷講他們壞話。英國有些職場就有規定,上班時間只能使用英文,同事間交談不能用自己母語,不過會一直講自己母語的也不只中文人士,其他國家人其實也會這樣。當然,你要是跟朋友去咖啡店,或者去旅遊,幾個人都講同樣語言時,就不用管路人,是可以用中文交談的(但也不要大聲嚷嚷)。我之前住約克時的房東是義大利人,另一位室友也是義大利人,他們平常交談都是義大利語,但只要我跟他們在一起時,像是在飯廳,他們絕對會轉換聲道,一律說英文,不會把我隔絕在外。

不要當著英國人的面,向他隔壁的人問他的事,和對方直接互動更禮貌

有一次隔壁部門來了個新人,我就問我同事:「你們今天有新人啊?」,但當時那個人就在那,我卻問同事這句話,而不是直接問他,也沒向前自我介紹。我突然就想到很多年前,一位英國朋友跟我抱怨過,台灣人很喜歡透過旁邊的人問他的事,明明就在面前卻不直接問,例如英國人跟他朋友A在路上遇到A的朋友B,B在談話中就會問A:「他來台灣多久了?」「他為何麼來台灣?」,但這位英國人明明就在面前卻不直接問他而問A,這位英國人就覺得不被受到尊重,當時他跟我抱怨時,我只是跟這位英國人說對方沒想這麼多,不是故意忽略他。又回到我自己的例子,隔壁同事新人來時,我當著他的面卻問隔壁同事他的事,我後來就在想對方應該會覺得為何不直接問他,彼此直接互相認識,不是更好嗎?

另外建議大家,如果你朋友介紹一位新朋友給你認識,你想詢問他們怎麼認識時,不要就問你朋友是怎麼認識對方的"How did you know her/him?",而是要問你們「彼此」怎麼相識的"How did you know each other?",在中文來看,我們可能覺得兩種問法都差不多,但英文來說,其實就是尊重新認識朋友,把對方囊括進來,而不是跟上面講的例子一樣,忽略對方。

與人對談詢問對方事情時,把對方名字放進句子中

我在跟英國人聊天時,我發現對話中會常叫我的名字Jerry,但我個人的說話習慣,其實是不會常講對方名字的,假設我在問我同事週末做什麼了?我就單純吐出這句話,但英國人會說:「Jerry你週末做什麼了?」我同事是說他習慣會加上名字,但也不知道為何,不過加上名字,讓人有更重視對方的感覺。其實剛認識朋友時,透過話語中提幾次對方名字,也有助於記住對方名字,但要注意不要講太多次,也會適得其反。

上面這些小叮嚀並不保證所有英國人都如此或者在乎,而是我個人英國生活觀察,要提供給在英國打工度假或讀書的人,想要更快融入當地社會,減少因為文化差異產生誤解的話,快記下筆記喔!

