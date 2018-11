「非洲豬瘟」防疫背後，一場全球地緣政治的餐桌戰爭正在開打

文:劉彥甫(University of Vienna & Ghent university global studies MA/國立中央大學歷史學碩士、專欄作家)

聘請這些私人派對與婚禮上的侍肉師,一場要價16000元臺幣,那把長達26公分的鋼刀,在一隻動輒上萬臺幣的伊比利火腿,劃下要價不斐的透光薄片。老饕揮舞著刀叉拍桌鼓譟,要求侍肉師擔任特派獵人,無論如何都要跨越邊境,赴西班牙搶回至尊陳年火腿。

這場桌面戰爭的爆發,不只宣告了中國金華火腿的大敗,以及全球對伊比利豬的需求孔亟,隨著非洲豬瘟在中國境內的持續失控、向美國進口的飼豬飼料「大豆」又遭課鉅額關稅;作為替代進口方案的巴西大豆,也因為產季及獲得勝選的新總統Bolsonaro,可能與川普組成美洲連線強勢頂回中國。

Photo Credit: Alice Wiegand @ CC BY-SA 4.0 伊比利豬是近年來全球老饕的最愛

看在控管非洲豬瘟十分嚴密的西班牙、美國與巴西眼裡,正準備收割地緣政治衝突的成果;但對於病毒已經在邊境徘徊的臺灣,該如何擺脫爆發口蹄疫的昨日,在地緣政治中,趁隙重回豬肉出口大國,並在未來的區域衝突中獨善其身?

西班牙與非洲豬瘟的戰爭

「非洲豬瘟」(ASF African Swine Fever)自1921年發跡於肯亞,隨後在東非及南非地區傳播。1957年,豬瘟從非洲安哥拉傳入葡萄牙里斯本且屢次肆虐豬隻,1960年疫情進入西班牙本土,在地滯留長達30多年,是獨裁者佛朗哥(Francisco Franco)生前,少數無法約束的「政敵」。

雖然非洲豬瘟傳播快速、對環境溫度抵抗力極強,無論冷藏百日的肉製品、冷凍千日的冷凍肉,甚至餡餅、醃漬過的火腿肉、經烹調病毒豬肉廚餘再經飼養環節,病毒就會傳染等特性,令全球的防疫單位傷透腦筋。不過,非洲豬瘟向來到處宣戰的問題在於,它對全球所有豬種都可致高死亡率,沒有疫苗可防範的非洲豬瘟,已成為人類與豬隻目前都束手無策的「共同敵人」。

1960年前後,西班牙經濟正在快速成長,但非洲豬瘟的爆發導致出口貿易被嚴重制約,活豬、鮮豬肉和火腿無法對歐盟成員國進行出口,也對西班牙政府與豬農造成巨大農損。一直到1983年以前,西國政府為打擊非洲豬瘟所投入成本,包含鑑定,診斷,流行病學監測、衛生管理措施、消滅臨床陽性豬群等開銷,就高達1900萬歐元,但成效卻非常不顯著。終在1985年頒布《西班牙根除計劃》對付非洲豬瘟,該計劃由歐盟直接授權,並得到超過4300萬歐元的財政支持。

根除豬瘟計劃的關鍵措施包含:

流動獸醫臨床團隊網絡體系建設

臨床團隊參與動物圈舍的衛生監督、動物識別、流行病學調查,血清樣品採集,並督促和鼓勵養豬生產者創建衛生協會。

對所有豬場進行血清學監測

國家農業研究院協調地方和省級實驗室給予技術支持,在根除計劃中共有17個自治區的39個實驗室參與了血清學監測,實驗室都從國家引進試驗所用耗材。

提高飼養場及飼養設施的衛生水平

在財政上給予低利貸款用於設施改造,5年之內共計2175個飼養場得到改造。

剔除所有ASF暴發點,對所有ASF攜帶豬隻安樂死,並消滅所有感染群

一旦國家實驗室確認ASF暴發,立刻撲殺及調查採樣周邊,同時主管當局立刻補償生產者。

對豬群的移動進行嚴格控制

交通工具消毒、運輸動物必須獲得官方獸醫證明,並標註出發地和衛生狀況。

西班牙外銷伊比利豬的策略

西班牙除了針對豬瘟的嚴謹處置,其靈活的行銷手法也值得臺灣學習。1989年,西班牙頒布法律將豬農劃分兩個區域,包括ASF無疫血清監測區(兩年內無ASF暴發)和ASF感染區。無疫區的活豬、鮮肉和特定豬肉製品,使得進入歐盟其他國家進行貿易。

1995年10月,西班牙政府正式對外宣布,在長達35年的抗戰後,非洲豬瘟完全根除,西班牙有系統地保存畜牧產業的基礎,不致全面潰敗,但如何再次行銷伊比利豬,西班牙也曾摸索一段時間。

由於西班牙飲食習慣與東亞類似,同樣高度仰賴豬肉,所以豬農恢復產能的速度很快,但真正困擾西班牙的問題,主要在於:葡萄牙也坐擁特有種伊比利豬、市場充斥「盜版伊比利豬」造成價格崩跌。

不過,隨著政府「品牌重塑」(Rebranding)嚴格規範伊比利豬血統與等級,西班牙農業部自2001年公布伊比利豬血統與分級產銷、2002年以皇家法令嚴格規範伊比利火腿的定義,西班牙自此重新打入國際市場,耍開過去惱人的汙名。

只有在西班牙中西部薩拉曼卡、埃斯特雷馬杜拉自治區,及安達盧西亞地區北部一帶放養的伊比利種黑豬(Cerdo ibérico),才能在產地標註「伊比利豬」。伊比利豬按混血比例及血統分級,再按放牧長度及餵食橡果的時間區分,至少就有九個價位等級(見下表一),並得按等級在包裝上標示。

唯有血統純度達75%以上且經餵食橡果的伊比利豬,才有資格成為伊比利火腿(Jamón ibérico)的候選豬種。伊比利豬經宰殺後,火腿再經風乾2至4年,火腿遂珍稀價揚。由於百分百純種Bellota僅佔所有伊比利豬隻的3%,頂級伊比利火腿的取得十分艱難,除了多數已被預訂,剩餘陳年火腿的價位一般民眾都難以企及。

Photo Credit: 劉彥甫

事實上,葡萄牙同樣擁有伊比利豬種且產出火腿,卻因為非洲豬瘟除疫的時間稍晚、國際行銷反應緩慢、欠缺完善分級制度,目光已聚焦在西班牙的客群,始終鮮少關愛葡萄牙。

舉例來說:向來以豬肉外銷見長的美國在2007年,首次進口西班牙伊比利火腿,市場反應熱絡;7年後,150頭伊比利活豬首次登陸美國德州,正式開啟伊比利豬隻養殖的美國生活。同樣地,臺灣在2015年開放伊比利豬肉進口後,西班牙短短3年就超越加拿大,盤據臺灣進口豬肉的龍頭。

好景不常「政府應擴大獵殺野豬範圍,嚴防野豬傳播非洲豬瘟的風險衝擊境內,西班牙全國已進入警戒狀態。」造成西班牙皇家狩獵聯盟(Real Federacion Espanola de Caza)會長Angel Lopez恐慌的原因,已經不只是西班牙昔日的勁敵。

隨著非洲豬瘟近年自東歐著陸,快速往東西向蔓延至比利時與中國等國,夾帶中美貿易戰彼此關稅壁壘的爆發,全球豬肉出口都捲入地緣政治衝突、非洲豬瘟散播至東亞的恐慌之中。看似一帆風順的西班牙豬肉出口,隨時都有翻盤的可能性。

地緣政治衝突與非洲豬瘟

歷史學者哈拉瑞(Yuval Noah Harari)曾在《人類大命運:從智人到神人》(Homo Deus The Brief History of Tomorrow)中指出,人類對切身的真實問題無感,總是關注聳動卻微不足道的事件。像是恐怖主義雖然散播恐懼,但恐怖分子通常無力擊敗軍隊、占領國家,或破壞整座城市。對比肥胖及相關疾病在2010年造成約300萬人死亡相較,恐怖分子在全球造成的死亡人數是7697人,所以對於一般美國人或歐洲人來說,可口可樂造成的生命威脅,可能遠比蓋達組織來得大。

同樣地,在美中針對「中國製造2025」計畫、進出口貿易所引發的中美貿易戰裡,百工百業所受的影響與衝擊,遠比政治口號來的重要。例如本文關注的豬肉製品產業,中美豬農都已在貿易戰裡犧牲。「千萬不要小看吃,每一口都是戰爭。」從美國對中國大幅課徵大豆進口關稅;中國以高關稅抵制美國豬肉進口開始,戰爭已經落實在每天的餐桌上。

這場以豬隻、大豆出口為核心,牽動中國巴西美國西班牙等國的世界大戰,我們得先從中國單方面的觀察出發。儘管中國豬肉的糧食自給率很高,但中國豬隻的養成需要龐大的大豆與高粱豬飼料支撐,這些全都得向美國與巴西進口(兩國合計壟斷全球大豆總量的8成)。

自從貿易戰開打,原先捨棄全球近半大豆市場的中國國務院緊急免除孟加拉、印度、寮國、韓國、斯里蘭卡的大豆進口關稅、赴巴西商談大豆增量進口應對,但這些都緩不應急,因為巴西位居南半球,產季跟不上北半球的飼料供應,中國近日只得吞下鉅額高關稅,重新向美國進口大豆。

Photo Credit: OIE 圖二:非洲豬瘟十月疫情狀況更新

反觀美國豬肉、大豆出口中國受阻,美國不是沒有損傷。今年7月,美國農業部向國內大豆、高粱、玉米、小麥、棉花、乳製品和肉類生產者直接支付120億美元的補貼,收購其手中的各種產品,希望這些補貼能平息農業州議員和農民團體對川普(Donald Trump)貿易政策的抗議,減少衝擊期中選舉。不過,真正讓美國仍有恃無恐開戰的箇中奧秘,原因在於全球豬隻需求逐年攀升,以及令人聞風喪膽的非洲豬瘟,在各國儼然蔓延失控。

Photo Credit : USDA/FAS 圖三:世界豬肉貿易趨勢

從上圖二與圖三中可以發現,世界豬肉貿易趨勢逐年成長,但非洲豬瘟爆發的變動因素加入,不僅影響地緣政治衝突中的決策,各國豬肉產業的興衰也會此消彼漲。2007年非洲豬瘟進入東歐至今,未見任何趨緩情況,病毒今年不但反覆跨進位於西歐的比利時,中國也遭受病毒影響,多省接連傳出疫情。這對於遭逢中美貿易戰的中國,無疑是雪上加霜,但對於川普而言,絕對是短空長多,因為各國禁止向豬瘟爆發國進口豬肉,訂單最終都要往美國搶購。

由於俄羅斯一年之內撲殺豬隻已超過100萬頭,仍然無法控制疫情傳入中國(病毒株相同),中國在撲殺病毒帶原豬隻且欠缺豬飼料的情況下,不僅下修豬飼料的大豆比例,造成中國豬隻蛋白質含量嚴重減少之外,更緊急向西班牙、阿根廷與巴西等國進口豬肉,以因應中國國內的需求(見下圖四)。

Photo Credit: 劉彥甫 圖四 : 中美西巴關係圖

巴西與西班牙過去都曾遭受非洲豬瘟侵襲(巴西豬隻曾在1978-1985罹患豬瘟),導致歷年來邊境檢驗與疫病控制非常仔細;美國隨著貿易戰爆發加強包裹貨櫃的篩檢,形同升級邊境檢疫。所以非洲豬瘟對西班牙而言,除了持續加強篩檢防疫,趁隙拓產豬肉的貿易市場至關重要;但對於巴西情況較為複雜,巴西目前援助中國的大豆與豬隻能持續多久,變數都掌控在新當選的總統Bolsonaro手上。

Bolsonaro重用軍人傾向獨裁的形象,與過去巴西左翼的勞工黨大相逕庭。Bolsonaro不僅高調自稱「巴西川普」,今年二月巡迴全球參訪,臺韓日以色列美國都列入重點對象,甚至屢次批判中國經濟插手巴西,引起中國駐巴西大使的抗議。

Bolsonaro當選後即刻披露與川普通話,宣示意味濃厚之外,評論大都認為拉丁美洲以巴西為首的國家,很可能重建與美國關係,組建「美洲連線」隨時加入貿易戰的行列。因為Bolsonaro摒棄南方共同市場(Mercosur),重簽各國雙邊貿易的傾向,與川普不謀而合,且都會利用臺灣挑動地緣政治的敏感神經。

綜上所述,能夠在地緣政治衝突中獲利的國家,光具有經濟實力已經不足,而是仔細的調整貿易戰略與每日的疫病預防。換言之,民眾每日的餐飲起居全部都是戰爭下的結果呈現。

口蹄疫與非洲豬瘟對臺灣的意義

為控制疫情蔓延,中國已撲殺超過4萬頭生豬,但未能阻止疫情擴大。聯合國糧農組織9月在泰國曼谷,舉行緊急會議,邀請柬埔寨、日本、寮國、蒙古、緬甸、菲律賓、南韓、泰國和越南9國專家開會,擴大中國豬肉製品的禁令,造成中國豬農與金華火腿的出口縮減、品牌蒙塵價跌。儘管臺灣針對出入境進行消毒與防疫、郵寄包裹進行X光檢測、農會宣導非洲豬瘟疫情的應對方針,但非洲豬瘟已在臺灣邊境徘徊。

由於自疫區夾帶豬肉製品入臺罰則過輕,僅3000-15000元臺幣的罰鍰,造成邊境屢屢查獲入境者挾帶豬肉餡餅與香腸等物,讓海巡署、農委會與國人高度警戒。日前已研擬修法擬調高罰則,凡攜帶肉品入臺將罰30萬臺幣的用意,主要在於臺灣已拔針口蹄疫疫苗許久,即將自口蹄疫疫區除名,重回豬肉出口大國之列。一旦非洲豬瘟襲台,不但保守預估農損將上看2000億臺幣,20年來難以數計的防疫成果功虧一簣,將讓臺灣的畜牧產業從此倒地不起。

從上圖六的趨勢很難想像,1997年前,臺灣外銷豬肉市場高達500億臺幣,因為地利之便,臺灣可以快速運輸新鮮肉品至日韓菲等國。臺灣目前正在經歷西班牙與巴西過往與病毒對抗的「光榮戰爭」,諸多臺灣的養殖業者,在與口蹄疫抗戰的尾聲,已經開始出口臺灣黑豬肉品至香港與日本。

而當地緣政治衝突發生的此刻,農委會除了早已派員至西班牙實驗室學習防疫,更準備借鏡巴西試辦部分地區全面禁止廚餘,提前斷絕非洲豬瘟入境的擴散途徑。

中國疫情向來遠比通報的嚴重許多,觀察中國對豬肉的需求,臺灣實在沒有理由在與病毒的長期抗戰中,不出口優良的肉品以度中國的悠悠之口。

總結全文所述,非洲豬瘟已讓地緣政治衝突更加劇烈,防疫升級成各國國安問題,稍有不察臺灣將危如累卵,如何化危機為轉機,克服恐懼重回豬肉出口大國,就先從自身食欲的自我控制開始,堅持只嚐產銷履歷完整透明的好豬肉,唯有對豬瘟疫情的清楚認知,臺灣才能在劇烈搖晃的地緣政治衝突中倖存且站穩。

