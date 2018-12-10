精釀啤酒的風味靈魂——啤酒花

文：邱啟銘（臺灣大學分子醫學所博士，目前任教於桃園龜山銘傳大學生物科技系）

炎炎夏日觀看球賽，不免俗地到酒吧中點生啤酒喝。在這些琳瑯滿目的啤酒背後，許多人除重視啤酒的生產來源與釀造手法外，更在意其多變的風味。而讓啤酒附有各種不同風味、甚至是商業酒廠爭相搶取的添加物，其實就是啤酒花。啤酒花為何能成為啤酒品質重要的評判依據？這需從其引入歷史說起。

啤酒花，從字面看應該是一種植物或浮在啤酒上面的白色泡沫？筆者以前總認為是後者，然而真有俗名為「啤酒花」的植物。它的中文名稱是蛇麻（Humulus lupulus），所用的俗名為忽布（hop），是雌花花序苞片所形成的毬果狀結構，因添加於啤酒釀造而得名（圖一）。在啤酒悠久的發明史上，此添加成份卻僅佔9000年中的近數百年而已，而現今這個「新」成分，正如火如荼地在世界各地發展，並改變啤酒的面貌。

圖片來源：Shutterstock 圖一：啤酒的靈魂之一──啤酒花。（Shutterstock）

啤酒花由來與引入歷史

最早關於啤酒加入啤酒花的文獻記載，是在9世紀的英國，由威斯敏斯特修道院（Westminster Abbey）佃農將野生酒花加入燕麥發酵的啤酒中，據信是用於防腐，但卻發現其帶有獨特的苦味。

真正出現商業種植啤酒花則是在12世紀的德國北部漢莎（Hansestadt），而將啤酒花發揚光大的啤酒則源於14世紀荷蘭出口到倫敦的酒花啤酒。另外，在英國，由於傳統釀造堅持不用啤酒花，所以一直到16世紀後英國才開始具規模的啤酒花種植，最早是種在肯特郡（Kent），但英國第一個種植園的出現，則是在1520年的坎特伯雷（Canterbury）。

1879年，英國的酒花種植達到巔峰，至20世紀初酒花啤酒幾乎已征服世界啤酒的製程；不過在近代商業中，美國已於2016年超越德國，成為世界最大啤酒花田的種植國家。不僅如此，更多的酒花品種也在其他地方進行育種改造，包括澳洲、紐西蘭、加拿大和中國都陸續加入開發新品種酒花的行列。

啤酒花的種植

啤酒花是大麻科葎草屬，為多年生草本蔓性作物，系統栽種平均壽命約25年。適合在冷涼溫帶地區，約緯度35～55度之間栽培，生長適溫為14～25°C，需長日照且排水良好的肥沃壤土，屬低水位且深耕的環境。目前商業栽種分佈於早期的歐洲、進行大量改良的美洲與新興引入的中亞，並不適合種植在高溫潮濕的臺灣。

啤酒花屬雌雄異株，以雌株作為酒花用途。植物為蔓藤型態，蔓長達6～10公尺，商業種植棚架分2類，一為成本低、抗風力佳的低棚架，但通風透光較差，較難維持開花品質且人力維護費也高；另一為高成本的高棚架（圖二），具通風、透光佳與植物生長穩定等優點，但需要機械化管理與採收。多數酒花商業種植多採後者，例如北美常種於乾燥且少風害的沙漠邊緣地區，在中國也多選種於新疆、山東與浙江等丘陵地區。

圖片來源：Wikipedia 圖二：啤酒花田的高棚架。（Wikipedia）

啤酒花全株密生細毛，葉柄與莖有小倒鉤刺，葉對生、呈心卵形或掌形，而葉緣呈鋸齒狀，多為三裂且紙質（圖三）。花期為5～6月，果期則為6～9月。花為單花，雄花呈圓錐花序，雌花為短穗狀花序。雌花由1個苞片包裹2朵花，再覆瓦成穗狀花序。果實成毬果狀，長3～4公分，苞片底部有黃色香脂腺，是啤酒花球的氣味來源（圖四）。

圖片來源：Wikipedia；邱啟銘攝影 圖三：啤酒花植物型態圖。（Wikipedia；邱啟銘攝影）

圖片來源：Wikipedia 圖四：啤酒花雌花球。（Wikipedia）

啤酒花繁殖多在6～7月，採根莖阡插，田間管理需在春季或秋季進行根莖割芽，來防治蟲害與強化地下莖系，還需適時定苗與間苗以保留生長空間；苗高至40～60公分時給予蔓鬚引棚，增加透氣與光照面積。開花期需保持充足供水，以維持啤酒花品質。此外，越冬、花蕾期和開花期間各施肥一次，雨季後要鋤草。

在中國，大面積栽培採地膜覆蓋技術，聲稱可提高酒花產量。啤酒花的主要病害為高溫多濕造成的根腐與霉害，蟲害部分，苗期需防止蝸牛、夏季花期則需防止葉螨與簑蛾帶來的危害。因此，選擇適當栽培環境，如冷涼、排水良好地區，是降低病蟲害的根本之道。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航