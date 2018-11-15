美國副總統提6大底線：若中國再不改善，美中將「全面冷戰」

美國總統川普將在30日與中國國家主席習近平將在阿根廷的G20峰會會面，這場會面也被視為是近來越來越緊繃的美中關係轉捩點之一，對此，美副總統彭斯日前接受媒體專訪時直言，若中國想避免和美國展開「全面冷戰」，得先改變自己的行為模式，並提出六點底線，表示貿易戰若持續升高，承受不住的將是中國的經濟。

（中央社）美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，除非北京同意華盛頓的要求，全面改變經濟、軍事和政治行為，否則美國將對中國展開全面性的冷戰。

《華盛頓郵報》報導，在美國總統川普和中國國家主席習近平預定本月稍後在阿根廷進行關鍵性會談之際，美中緊張關係持續升高，彭斯在此刻提出上述警告。

彭斯表示，中國唯有「根本改變行為」，才能避免遭美國發動全面性的冷戰。他說：「美國不會退卻。」

他代表美國在新加坡出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，與會代表憂心美中長期的經濟與戰略衝突可能延長，成為會議的熱門話題。

彭斯與習近平將會參加本週稍後在巴布亞紐幾內亞登場的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，但兩人不會進行會談。習近平和川普預定30日利用20國集團（G20）阿根廷峰會之便進行會談。

彭斯表示，川普保留達成協議的大門未關，但條件是北京承諾達到他的要求。彭斯說：「我認為，很大一部分將取決於阿根廷的會晤。」

他指出：「總統的態度是，我們必須確定他們明白我們的立場以及我們打算做什麼，這樣他們才能帶著紮實的方案前往阿根廷，處理雙方共同面對的各項問題，不僅只是貿易赤字而已。」彭斯說：「我們相信中國明白我們的立場。」

對於六大底線，彭斯指出，中國必須在廣泛的問題上讓步，其中包括「竊取智財權、強迫技術轉移、限制進入中國市場、不尊重國際規則與規範、妨礙國際水域自由航行、以及干預西方國家政治。」 他並警告，除非中國承諾改變，否則美國準備在經濟上、外交上和政治上升高對中國的壓力。

彭斯說：「我們尋求印太地區每個國家可以自由追尋自己的道路，追求自己的利益。印太地區的海洋與天空開放給所有和平活動，區域主權國家得以一起成長茁壯。」他說：「威權主義和侵略在印太地區無容身之地。我們不受威脅，我們不會退卻，我們將會持續自由航行。」

《風傳媒》報導，彭斯強調，倘若中國沒有提出具體改進方案，美國準備好在經濟、外交和政治部分全面升級施壓中國，而彭斯相信美國經濟的強壯程度足以承受貿易戰升級，中國經濟則無法持續負擔。

「我們深信我們處於優勢，我們已加徵2.5億美元關稅，甚至可以再加倍」，彭斯告訴羅金，「我想承諾沒有用，我們只看結果，我們要看到改變的行動」。

中國提出書面回應，可能做出退讓

《中央社》報導，據熟知內情的消息人士披露，為設法化解與美國的貿易戰，中方官員已擬出對美國川普政府讓步的一系列可能做法，是今夏以來的頭一遭。但中方目前擬議的讓步仍未達川普的要求。

《彭博》（Bloomberg）引述消息人士指出，中方現階段的承諾，還未達美國總統川普希望中國進行重大結構性改革的要求，顯示兩國的談判之路仍漫長。不過其中一名消息人士透露，雙方仍在持續協商，且富建設性。

消息人士透露，目前多數文件看起來，只是北京略加修改先前已提出的做法，像是提高特定產業的外國投資股權上限，仍然不包含美方要求中國改變「中國製造2025」等產業政策的具體承諾。

不過另2名知情美中對話狀況的人士認為，他們仍把中方提出讓步，視為川習會面前、雙方展開建設性討論的信號。

《中央社》報導，美國方面目前是由財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）領銜與中方談，他和習近平首席經濟智囊劉鶴兩人在9日通了數月以來的首次電話，梅努欽被認為是美國政府裡力促美中達成協議的一派，但美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）等人則希望持續對北京施壓，以促成更有意義的改革。

梅努欽今年5月雖促成美中達成協議，但因兩黨批評對中國不夠強硬，川普事後出爾反爾推翻協議。

保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）的中國問題專家史劍道（Derek Scissors）說：「梅努欽和柯德洛無法弄成貿易協議。他們能力不及。」史劍道表示，這兩人缺乏艱難貿易談判的經驗，他認為強硬派的萊特海澤比較有可能達成談判成果。

史劍道受訪時還說，川習在G20會面最可能取得的成果是「停火」，或達成避免關稅大戰在雙方後續談判期間升溫的協議，但他也說，雙方現在對中國產業政策和竊取智慧財產問題的分歧仍深，在G20會後舉行的任何談判仍可能面臨重重難關。

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核稿編輯：羊正鈺