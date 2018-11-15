【插畫】豬瘟防疫若崩潰，最該負責的就是你

謝立聖插畫

許多台灣今日面臨的問題，始作俑者可能就是三五年前的我們自己，畢竟法規再怎麼制定，只要人存心犯規，還是防不勝防，

以這次全球聞風色變的非洲豬瘟為例，病毒不但可以存活一年，還有多元而難以根絕的傳播途徑，病毒還可能基因突變，從豬隻的疾病變成人傳人的浩劫。話雖如此，新聞上還是不斷爆出偷帶和走私中國豬肉的狀況，那些人或許有心，或許只是抱著「又不會怎麼樣」的心態，等到疫情防線崩潰，豬肉漲價人類感染的那一天，民眾怪政府，但這些破壞規矩的人就是真正的罪魁禍首。

維護國人的安全，國家制度的管理非常重要，但少了願意配合與自律的民眾，再多的防疫工作，也只是枉然。

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本文經謝立聖插畫授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

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