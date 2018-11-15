聲援工運的學生遭黑衣人圍毆後「消失」，北大校園宛如「白色恐怖」

中國今年5月深圳爆發佳士公司的勞工為了爭取勞權發動抗爭，全國各地的大學生串聯聲援，結果中共當局除了鎮壓深圳的抗爭行動外，更在最近一週展開大規模抓捕，各地都有維權人士被逮捕後失聯，北京大學內更有學生在校園內被不明人士圍毆後就「消失」。

這場被中共當局打壓的運動，起點在中國廣東省深圳市佳士科技工廠，一開始是廠內工人指控公司苛扣薪資、超時加班等，後來要求籌組工會，許多大學生前往工廠聲援，但在7月底時，有30多人被捕，而8月底時更有大批武警闖入深圳民宅將超過50名工人及學生帶走。

抓捕規模持續擴大，許多大學生都「被失蹤」

而為了避免風波持續擴大，中共當局採取的手段越來越嚴厲，被抓走的人越來越多，《美國之音》報導，繼上週五開始有十多名勞工活動人士陸續被警方帶走之後，中國民間的勞工權益組織「佳士工人聲援團」在推特上說，在廣州、上海和北京，都有參與運動的人士從住所直接被警方帶走。

包括1名北京大學學生張聖業，上週五晚上甚至在校園內，遭十多位戴口罩、穿著黑衣服，不明身份男子毆打後用車載走，有目擊者表示，現場的十多人遭到威脅或毆打，被禁止拍照。

《蘋果日報》報導，針對此一事件，北大法學院教授張千帆表示，在沒有必要的情況下，員警不應使用暴力，尤其在北大校園裡面，「1個本來很文明的地方，怎麼應該發生這些暴力事件啊？」他並表示，當年五四運動期間，胡適作校長的時候，「不會允許員警到學校裡來隨便抓人的」。

這一輪遭警方扣押的聲援團成員和社會活動人士，大多都參與過聲援佳士工人維權事件的行動。

《轉角國際》報導，事實上，這已不是北大學生第一次因為佳士工人維權案而被帶走。今年8月24日，北大醫學部校友顧佳悅在深圳的佳士工人聲援抗議中，遭到警方清場並拘捕，至今下落不明；而這次的被圍毆抓走的張聖業，在學校裡和網路上發起了「尋月行動」，要求公安釋放人間蒸發的顧佳悅。

而今年4月引發「北大#MeToo」風波的學生岳昕，在要求校方公開狼師事件而被「校方關切」後，也轉而投身佳士工人維權運動，但與顧佳悅同樣在8月24日遭抓捕，音訊全無。而組建「佳士工人聲援團」的中山大學碩士畢業生沈夢雨，更早在7月就「被失蹤」，同樣沒有任何進一步消息。

校園氣氛宛如「白色恐怖」

《風傳媒》報導，1名北京大學學生13日接受美國有線電視新聞網《CNN》採訪指出：「整個北京大學現在就像籠罩在白色恐怖之下，即使你只是站在發傳單的社運學生附近，警衛也會來找你問話。」

事情爆發至此已引起中國各地網友的注意，但微博上消息遭到封鎖，讓這些學生和工人苦無求助管道。《外交政策》雜誌刊出的文章指出，北京當局把遏止「激進」左派思想的責任交給大學校方，因此這件事逐漸演變成學術自由問題，校方除了阻止學生前往深圳，也會持續監控、騷擾、威脅對此事發表立場的學生。

《德國之聲》報導，北京大學的學生們收到校方發布的消息稱，如果周圍有人散佈謠言或「反動言論」，無論是老師同學還是朋友，都要與他們保持距離。

有學生向《路透社》透露，學校裡曾經對工人維權運動表達過支持的同學，接到了老師、家長以及疑似便衣警察的警告，並被召集一起開會。會議中，校方告訴這些學生，他們迄今得到學校的保護，因為他們是受到有關組織的「蠱惑」，但今後如果任何人再藉失蹤學生的名義，參加抗議活動或散發傳單，就不會再受到保護。

北京大學在中國近現代歷史上被視為進步思想的發源地。在1919年五四反帝愛國運動和1989年天安門民主運動中，北大學生都扮演了關鍵角色。

但在習近平時代，校園運動其實已被邊緣化。今年下半年佳士工人維權抗爭得到包括北大在內的中國多所大學學生的聲援，同時受到當局、包括校方的打壓，因而得到國際媒體的關注。

學生基於「共產主義」支持工人卻被打壓

《紐約時報》報導，許多參與抗爭運動的人士都 自稱是充滿熱忱的「共產主義者」，他們篤信馬克思與毛澤東理想，並發起一場不尋常的運動，反對的是不平等和企業的貪婪，他們還寫了一封公開信給黨高層說明運動理念，然而現在為配合習近平主席遏制異議和政治組織的努力，中共現在卻迅速採取行動，加倍努力鎮壓並阻止這場運動蔓延。

這使執政的中國共產黨處於尷尬的境地，因為該黨自詡為工人權利的社會主義保衛者，而且 《中華人民共和國憲法》第一條規定，中華人民共和國是「工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家」。

《風傳媒》報導，美國康乃爾大學（Cornell University）產業與勞工關係學院（ILR）的佛里曼（Eli Friedman）教授告訴《CNN》，中國大學生在校園被強制灌輸馬克思主義思想，以防學生受「危險」的西方民主思想影響，「現在學生（把馬克思主義）放在心上了，政府又大力打壓，從某方面來講，是這個政權自作自受。」

他表示，鎮壓只會破壞共產黨政權的正當性，「不和工人站在一起的話，那算什麼社會主義？」康乃爾大學產業與勞工關係學院也因中國人民大學懲罰聲援佳士工人的學生、壓制言論和學術自由，10月宣布中斷雙方學術合作。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺