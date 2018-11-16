《不要害怕忘記》：僅47人生還的小林村如何重建生活？

文：Giloo紀實影音

來自遠方的共感

2009年的莫拉克風災，是台灣從八七水災以來最嚴重的水患。那次帶來的驚人雨量重創南台灣山區，而462人罹難、僅47人生還的小林村，至今仍是許多人心中難以忘記的痛。對小林村災民而言，災難發生的震驚過後，如何接續往後的生活，是更為迫切的課題。日本導演二宮宏央的《不要害怕忘記》，記錄的便是其中一些人在高雄永齡農場重建生活的經驗。

災後近九年，八八水災相關的紀錄片這些年來不勝枚舉，有將近60部之多。直到前兩年，仍有陳文彬導演的《此後》拍攝相關題材。外國導演拍攝的《不要害怕忘記》當然不見得更為深入；但也許我們可以問的是，《不要害怕忘記》是站在什麼位置上去觀察這些人，而其中在心理上所投射的又是什麼？

《不要害怕忘記》取樣的數個人物，分別有著不同族群背景，像是閩南人、客家人、原住民、從越南嫁來台灣的新住民等。這些取樣切合台灣社會組成的縮影，也隱約暗示台灣本是移民社會的本質；而因為經歷過同樣的失去，使這些本來背景殊異的人，必須在同一座農場裡，共同分擔、合作、磨合彼此的文化，練習在同一塊土地上共生。這點看在生活在日本這單一民族國家的二宮眼裡，想必非常特別。

新聞報導中，二宮宏央曾說：「他們交織一種緊密的互助關係，即使語言、經歷不同，卻能從中找到一種共鳴與理解。在這個充滿種族歧視、你爭我奪的世界裡，一群承受深刻傷痛的人們卻超越常人努力著。我彷彿正見證著一個新民族的誕生時刻，閃耀著溫暖而美好的人性。」這番說法有些浪漫，但確實反映出二宮在這些人身上，看見了讓他感動的熱情，這一點，似乎是他在同樣經常颱風、地震頻繁的日本所看不到的。



而在專訪裡，二宮宏央也提及他在拍片過程時的自省：「身為日本人，真的可以理解布農族、閩南人、客家人經歷的痛苦嗎？」以及後來他意識到，身而為人，對於失去至親至愛的痛苦，都能感同身受。這份同理共感有著跨越國界、不分族群的潛力，《不要害怕忘記》選擇將記錄焦點放在災民學習有機農法、整地除草的工作日常，單純地凝視他們在工作中獲得自信的身影；富有渲染力的配樂，則更增添幾許人跟土地親密相處的田園情調。

音樂的操作，固然是明顯放大、渲染了導演的主觀感受，卻也表明二宮作為外來者的溫暖善意。他在災民身上所見，或者說勾起想像的，也許過於天真而少了批判力道，但那份對於拍攝對象同理、打氣的心意仍清晰可見，就像片中那個關於鹹蛋苦瓜的故事，這樣一個小小回憶，對災民以及正在觀看影片的觀眾而言，都擁有著不可取代的動人，並且點燃了迎向逆境的信心。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰