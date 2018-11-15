青年政策、宜居環境、社福交通誘人，讓青年「中漂」返鄉讚台中

台中市人口每年成長超過2萬人，已突破280萬人，躍升成為台灣第二大城。

為了繼續打造台中為「宜居城巿」，台中市府將推動各項青年政策，包括「青年加農、摘星計畫」，以及在招商引資、產業創新上的努力，讓更多年輕人留在台中，林佳龍競選總部於11月15日舉行記者會，由四位7年級青年現身力挺，肯定台中及市府青年政策，「中漂」返鄉讚台中。

現在說青年「北漂、南漂」，但其實都漂進台中。林尚賢指出，台中人口一年增加約2萬人，市府團隊持續努力推動青年政策「青年加農、賢拜傳承」計畫、「摘星計畫」、社福措施「托育一條龍」、重要交通建設等各項城市發展，在產業面結合創新，友善多元更宜居。這些都是吸引許多年輕人返鄉或外來到台中的考量原因。

從就業統計數字來看，台中市失業率也持續下降。2018年上半年降至3.6%，從2016年、2017年到2018年上半年，三度蟬聯六都失業率最低；薪資部分，也在林市長上任後，進步為薪資成長率7.54%，成長幅度名列六都第一。

Photo credit: 林佳龍競選總部提供。 返鄉青年由左至右分別為蔡孟佳、黃郁如、古明弘、李俊志。

青農蔡孟佳相當肯定市府政策。他表示自己是台中人，曾「北漂」8年到航運業服務，為了從農也曾前往屏東學習務農種植小番茄，因為台中推動「青年加農、賢拜傳承」計畫輔導青年務農，去年全家也搬回到台中，參與第三屆青農計畫，經過媒合接觸賢拜趙燿烽老師學習養蜂，8月剛結訓。除了自身學習到養蜂相關專業知識，現在也持續和賢拜聯繫、交流問題、討論產業，並與其他青農朋友共同合作，在生產、整合行銷方面共同努力。

青年創業的黃郁如則說，自己以前在台北、大陸工作，也曾前往國外留學，前後時間約7年，但還是喜歡台中的生活環境、交通條件、氣候宜人，所以決定回到台中，並參加首屆摘星計畫，投入喜愛的手作皮件，實現開店理想，目前於審計新村中營業，她大力肯定青年補助政策也希望未來能夠延續、擴大，繼續幫助更多青年創業、實現夢想。

返鄉青年李俊志提到，曾到高雄、美國讀書、並在台北工作共13年，因家庭考量近幾年回到台中創業，從事有關搏擊運動的相關產業推廣，也因為台中重視運動城市概念，讓冷門的搏擊運動可以在台中促成，舉行全台第一場搏擊運動博覽會活動。另外，自己有兩個孩子受惠「托育一條龍」補助，他更用「股票」來比喻台中是非常有潛力的「成長股」，相信許多正面鼓勵，對年輕人是很大的幫助。

青年加農學員古明弘表示，他先前曾在台北工作6年，覺得農業是個有希望的產業，為了更精進在菇類的知識及技能，特別回到台中參加市府所推動第一屆的「青年加農、賢拜傳承」計畫，透過媒合認識王國順賢拜，並在農場學習栽植香菇。結訓後，持續在栽植菇類領域上發展，學以致用，並組成「台中市親農運銷合作社」發展農產品集貨及銷售業務。

林尚賢說，自己也是「北漂」後到台中定居，因為交通建設串聯、社福相關政策推動，台中躍升成為全台第二大城，尤其是我們托育一條龍、托老一條龍，以及升級版的敬老愛心卡等措施，照顧孩子、提供長者實質照顧，台中世界花博具體成果也提升台灣的國際競爭力。現場也與4位青年代表們共同齊喊「第二大城、幸福加乘」，展現活力、友善、宜居台中。

以上新聞稿由民主進步黨中央黨部提供，非關鍵評論網編輯部製作採訪。