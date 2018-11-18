不當愛心大使，60歲的邰肇玫：陪病友們一起找到面對明天的勇氣

文：蘇惠昭｜攝影：日日寫真工作室｜圖片來源：財團法人癌症希望基金會提供

如果你是朝露，我願是那小草。如果你是那片雲，我願是那小雨。終日與你相偎依，於是我將知道，當我伴著你，守著你時，會是多麼綺麗。

四五年級生的青春回憶，必然有這首施碧梧作詞，邰肇玫作曲的「如果」，那年她們19歲，帶著這首歌參加第一屆金韻獎創作組比賽，開啟民歌的黃金時代。而被封為「民歌才女」的邰肇玫，10分鐘就可以寫完一首歌，陸續出版過9張個人專輯，創作200多首歌，蘇芮名曲「心痛的感覺」亦是其中之一。

然而，施碧梧之後卻因鼻咽癌逝世於紐西蘭，當時才52歲。得到消息那天，邰肇玫大吼「施碧梧，這麼早，妳不要把我帶走，妳自己在那邊混著！」

可無論如何都想不到，回到台灣的第三年，老天賜給邰肇玫的56歲大禮，也是癌症，以及隨之大翻轉的志工人生。

從志工變成病友，不再旁觀他人之痛苦

邰肇玫2011年時從美國回台灣定居，隔年就加入癌症基金會的志工行列，歲末到醫院做病房關懷，唱歌給病人聽。她愛唱歌，相信歌聲帶走一切煩憂，但是擔任志工面對癌症病人時，心內裡就是有個問號飄來飄去，「幾十分鐘，讓病人輕鬆一下，看一下明星，這樣有用嗎？」

更讓她難受的是，每一句話都必須說得小心翼翼，譬如健康的人常會對病人說：「祝你早日康復！」這句原以為是善意，在病人耳中卻可能聽得刺耳，產生「妳又沒生病，說得輕鬆」，缺乏同理心。

Photo Credit: 癌症希望基金會提供 醫院許多病友戴著口罩、打著點滴，都前來聽邰肇玫的歌聲與分享。

一個身體健康的志工應該如何和癌症病人說話，如何旁觀他人之痛苦，邰肇玫一直沒有學會。

直至2014年，她下體經常出血，以為是更年期現象，拖了4個月，最後掉出手掌大的血塊，檢查結果是子宮內膜癌二期，紅血球數低到可能休克，癌症希望基金會的志工自己成了病友，說好的個人演唱會嘎然中止。

把自己最醜的樣子公諸於世卻給予他人勇氣

然而，「為什麼罹癌？為什麼是我？」這類問題邰肇玫從來沒有問過，也不曾害怕，她務實堅強以對。「不過就是生病嘛，就好好治療，把自己交給醫生」。

她開了9小時刀，裝上了人口血管，然後開始進行化療。如果這場病是有意義的，她想，也許就是讓人看到自己如何面對以及如何好起來。

因此，當得知癌症希望基金會需要拍一支紀錄片，記錄病友的心路歷程， 她便主動請纓，告知基金會可以接受拍攝，這就是紀錄她365天抗癌身影的公益微電影「藍色肩膀：病中日記」。

「其實我想不言不語，像貝殼一樣封閉自己。沒有人知道我的心情，不讓人輕易將我靠近……」影片一開始，邰肇玫彈著吉他唱出她病中的創作「藍色肩膀」，透露著曾經痛苦的心情。

其實，要把自己並不那麼好看，甚至可以算醜的一面，如睡覺、化療等公諸於眾，對於愛漂亮的邰肇玫來說，需要非常的勇氣。然而，她為什麼還是願意拍攝？拍紀錄片之於她有三重意義，一，公眾人物的抗病成功具有鼓舞作用。二，拍了紀錄片後，因為要公諸於眾，她可以逼自己當一個模範病人，讓自己吸收許多相關知識。第三點，出於自己的經驗，她想提醒婦女同胞不要拖延，有異樣必須馬上就醫。

果然，紀錄片放映後，有好幾位女性民眾私訊至她臉書，提及自己有出血症狀，素不相識的邰肇玫勸她立刻就醫。或許，這樣就能讓一個生命有機會恢復健康。

拿下化療的頭巾 融化了憤怒年輕病友的心

擔任志工後，仍面臨不少挑戰。

有次她參與病房關懷時，走進病房，遇到病床上一位年輕男子一看到她就翻白眼。但年輕男子的父母立馬靠過來，越過一旁的醫生和護理師，卻抓起邰肇玫的手，「請妳救救我兒子！」走進病房前，邰肇玫聽見裡面傳出乒乒乓乓摔東西的聲音，知道自己要面對的是一個不甘心「為什麼是我？」的憤怒病人。

Photo Credit: 癌症希望基金會提供 邰肇玫進行病房探望。

那時，邰肇玫才結束化療2個月，全身的浮腫尚未褪去，掉光的頭髮也還沒完全長出，癌症希望基金會幫她設計了一款漂亮的頭巾綁在頭上。

剎那間一個念頭閃過，是沒有辦法中唯一的辦法了，她猝然扯掉頭巾，露出一圈深深的印痕和只有微微細毛的光頭，以溫暖的口氣對翻白眼的年輕人說:「底迪，你看，阿姨也是病友，我才做完化療，幾個月前阿姨也和你一樣躺在床上」

拿下頭巾那一瞬，基金會的志工都哭了出來。

年輕人的憤怒似乎得到了緩和，邰肇玫抓緊時機勸告底迪，不要讓父母擔心，好好的接受化療，「半年以後，說不定就是你來病房做志工鼓勵病友！」

以前，她覺得自己以健康之身，祝病人「早日康復」會給人壓力。現在，可以理直氣壯地對翻白眼的底迪說：「要趕快好起來，早日康復，就和我一樣！」

不當所謂愛心大使 只是病人的「同路人」

其實，志工人生與邰肇玫的性格，相距甚遠，互不相容。

邰肇玫清楚自己的內在有一大片「很野」，討厭受拘束，追求自由自在，喜歡和朋友瘋一瘋鬆一鬆，喜歡酒後的微醺。

她拒絕被定位成為一種制式散播希望散播愛的「愛心大使」形象，必須善良、正面、積極、善於鼓勵，或變成一本正經的教官。她笑著說，「萬一哪一天我頹廢了怎麼辦？不能原諒自己呵」

可是，即便如此，為何她還是願意繼續當志工？

一個輕鬆一個嚴肅，邰肇玫有兩個答案。

「如果不做志工，除了唱歌，我大概會天天躺在床上，廢人一個」這是輕鬆的那一個。

嚴肅的答案是，醫療之外，邰肇玫發現，病人還需要另一個病人，一個自己也經歷過的同路人。

她努力做好志工應該做的事。面對多數為婦癌患者的病友，她用自身的經驗努力傳播正確的治療程序，譬如說若有使用中藥一定要告知醫生，不可亂傳偏方，自己在過程中也得到許多知識。

她參加美麗守護班，這是基金會為服務化療而容貌改變的病友所設計的課程，邰肇玫上場教大家怎麼樣把帽子戴到最好看，如何搭配頭巾才有活力，老師學生笑聲不斷。

看似在助人，其實是被別人幫助

Photo Credit: 癌症希望基金會提供 生病了人總是會徬徨，但陪伴後就會不一樣。看見病友真實的笑容，邰肇玫也感染了這份快樂。

每一次的分享會，時常都在與病友擁抱中結束。當有人過來擁抱她，說「你是我的太陽」的那一刻，邰肇玫心中的快樂難以言喻，不是她做志工在幫人家，而是人家在幫她，給了她快樂。無論有病無病，人的生命都有限。如果能被人需要，此生豈不更有價值？

2014年至今，從北到南，癌症希望基金會幫邰肇玫舉辦多場分享會，剛開始連搭高鐵她都會想吐，現在已經正常，容光煥發，化療導致的水腫也消失了，實在看不出是個生過大病的人。在助人的動力中，自己的狀況也愈來愈好了。

其實大多數時候，她根本忘了自己是志工，只是一個和大家一起找到「面對明天的勇氣」的人。明天會如何，沒有人有答案，但有一群一起面對明天的病友，邰肇玫非常幸福，「比生病以前的我更健康」。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航