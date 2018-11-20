《孕期就該知道的產後100天》：才剛生完小孩，我的頭髮怎麼就一直掉？

作者：林思宏、徐碩澤

哎呀，惱人的產後掉髮

懷孕、生產讓會讓女性身體出現許多變化，產後落髮就是其中最惱人的一個。妳以前可能擁有一頭烏黑茂密的頭髮，現在洗個頭，頭髮會堵住排水孔；梳個頭髮，手一扯就一大把。不免讓人擔心，寶寶才剛出生，自己就禿頭了還得了？

這時候大多數的人會急著搜尋有沒有防止掉髮的洗髮精、生髮水之類，只要是安全合格的產品，我都不反對使用。但是，除了外用之外，我更建議妳從內補充營養，才能從根本進行改善。

請要先理解一件事，頭髮主要的組成成分是蛋白質，頭皮有那麼多的毛囊細胞，當然需要很多養分，包括葉酸或鐵質。懷孕過程中，身體會把這些營養素分配到最重要的地方，也就是胎盤，才能提供寶寶充足養分。

所以在我們的臨床經驗中，有大量孕婦產前已出現缺鐵、缺乏各種營養素的狀況，之所以還不會出現落髮現象，是因為多數人孕期間會吃許多營養補充品，剛好可以勉強維持身體的機能。

而且，懷孕的時候，身體會產生大量的雌激素，延遲頭皮毛囊代謝的速率，所以孕婦落髮的現象並不多，髮量在孕期間反而可能增多，只是不容易察覺。

但是，生產之後，雌激素下降，頭皮毛囊代謝的速率增加，再加上產後要產出母乳，平均一天擠出1000－2000c.c.的母乳，等於多消耗了幾百卡的熱量。如果此時沒有充足的熱量攝取以及營養品的補充，根本是在消耗妳本身身體的老本能量，整個身體都會處於缺乏營養的狀態。更慘的是，如果妳又選擇將營養補充品停掉不繼續吃，無疑是雪上加霜。

這時候，屬於快速代謝的頭皮毛囊就會首當其衝受到影響，產後落髮的問題就會立刻浮現。其實每個人每天本來就會有平均50－100 根左右的正常掉髮數量，而產後落髮其實也是一種因生理改變產生的現象。簡單來說，頭皮營養不良，導致毛囊不健康就會掉髮。雖然營養不良，但只要趕緊補給營養，通常落髮並不是不可逆的生理現象。

所以這樣解釋妳就清楚了吧，用抗落髮洗髮精？塗生髮水？其實都是治標不治本，治本的方式就是從改善身體營養狀況做起。

攝取充足營養的方式，除了平常的飲食之外，當然就是各種營養補充品。在很多人的觀念裡，孕期吃的營養補充品，到產前或者生產完後就不需要再繼續吃了，例如就有不知道哪來的謬論說，倘若生產前不停止吃魚油，會導致生產大出血。就邏輯上來說，這些理論實在相當荒謬，因為產後對營養的需求，實際上比產前更大，所以不只不該停止營養品的補充，甚至應該要更加量才對，倘若忽略了營養補充，產後的身體狀況有可能比產前還差。

況且，吃營養補充品，不應該只是為了寶寶，更應該是為了妳自己，有了更健康的身體，才能好好照顧寶寶，不是嗎？

所以囉，除了不停上網搜尋保養頭皮跟防止落髮的偏方之外，我個人認為想改善產後落髮最關鍵的方法在於，必須持續補充營養補給品，特別是鐵質及葉酸，還有啊，要多出門走走、曬曬太陽，不要整天在月子中心冷氣房追劇。好的劇不會跑掉，但妳的身體健康，一刻都不能等啊！

相關書摘 ►《孕期就該知道的產後100天》：為什麼有的產婦會出現「產後憂鬱」？

書籍介紹

《孕期就該知道的產後100天：產婦身心與新生兒照護指南，陪妳做不完美的快樂媽媽》，英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司出版

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作者：林思宏、徐碩澤

樂孕、順產。然後呢？然後啊，有一種崩潰，叫產後100天。

憂鬱、睡不飽、奶量不足、母嬰同室，然後寶寶還哭個不停……當寶寶降臨，代表更多的考驗即將出現，新手爸媽的慌亂跟焦慮，大概跟產房的情況一樣慘烈，跟新生兒噴射的便便一樣讓所有父母驚慌失措。而產婦與新手爸媽的共同心聲就是：「孩子生出來後的前100天，簡直是崩潰的地獄！」

原來生產前的美好，就像是替育兒生活開啟靜音與美肌模式，而孩子出生後：

有100個媽，就有100種擔心

有100個家庭，就有100種育兒煩惱

嘿，媽媽們，這麼多書教妳照顧新生兒，卻忘了教妳要更關注自己，繼《樂孕》之後，延續「媽媽開心，寶寶更健康快樂」的產後育兒概念書，教妳如果產後100天學會以下幾點，那麼產後100個月就或許能擁有神等級的隊友，還能當一位自在快樂的媽咪。

關於怎麼養育孩子，妳永遠是有選擇的。

好好愛自己，也好好珍惜隊友，老公才是陪伴妳一生的伴侶。

放手當個差不多媽媽就好，否則孩子將來高興去上學，妳卻站在教室門口哭呀。

Photo Credit：高寶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航