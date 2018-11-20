《孕期就該知道的產後100天》：為什麼有的產婦會出現「產後憂鬱」？

文：林思宏、徐碩澤

產後憂鬱不要來

不知道各位準媽媽或備孕中的妳，對於孩子出生後有哪些美好想像？但妳可能沒想過，很多產婦才剛感受到寶寶誕生的喜悅，產後憂鬱就立刻找上門。「產後憂鬱」聽起來很遙遠，但我都說產後＝慘後，很多產婦其實都有過鬱卒心情，憂鬱症量表的確能客觀判斷妳的狀況，但我想先告訴妳憂鬱形成的原因，讓妳先做好心理建設，減少憂鬱的可能。

實際上，多數產婦情緒低落的狀況是postpartum blue，這種blue的感覺就像放完連假隔天要上班的鬱卒感，不算太嚴重，大概1－2週後就會緩解；但如果憂鬱感持續了1個月以上，並且出現失眠、對任何事都提不起勁、暴飲暴食、常常想哭，甚至對孩子有敵意等症狀，就很可能是真的「產後憂鬱」（postpartum depression），建議立刻就醫，尋求專業協助。

產後憂鬱可以分為生理及心理層面。就生理而言，產前的雌激素會特別高，產後快速往下掉，這是科學上可能造成憂鬱的原因。體內荷爾蒙的變化已經夠折磨人了，生產過後又會讓身體時常伴隨著胯下痛、痔瘡導致肛門痛等各種生理上的疼痛，這些痛妳從來沒有想像過，也沒人告訴妳；甚至有些人生完發現自己年紀輕輕就會漏尿……種種生理上的變化，來得很突然，就算睫毛接得很完美、氣色還不錯，也用了無他相機拍出人人稱讚的氣色超好網美照，但終究回歸現實，妳還是得接受自己的身體在產後的各種改變。

如果卸了貨可以少5公斤，那再痛還有點安慰，偏偏有些人生了孩子、出血、羊水也流光了，體重還是文風不動，真的只有崩潰兩字可以形容。其實人體的空間比妳想像更大，一個外科手術下來，妳身體的蓄積體液容量可多達體重的20％，相當於一個70公斤的人體內可以蓄積10公升以上的體液。舉例來說，生產時打了點滴，妳還沒流汗、哺乳、排泄，也沒出血，這些液體當然只能先留在妳體內，讓妳心中無限吶喊：「喔天啊！我生完沒瘦還更胖！」如果此時還有自以為幽默的人在旁邊說「生完怎麼肚子還這麼大？」，理智一秒斷線都不意外。

不過，生產後體重增加往往是暫時的，不用沈浸在悲傷裡太久，因為，接下來還有更多令妳崩潰的事。

就心理上來說，當寶寶一出生，所有人的目光都在寶寶身上，孕期備受呵護的妳，產後可能瞬間變成冷宮怨婦。全身痛、餵奶又不順利、老公一回來不是問妳吃飽沒，而是先衝去抱寶寶，妳都忍不住懷疑難道自己只是個生產的工具人，空虛寂寞覺得冷都還不足以形容妳的失落感。

我看過很多產前做足準備的媽媽，產後憂鬱更明顯。因為她們可能已經想好要怎麼照顧寶寶、怎麼餵奶、要給寶寶穿什麼衣服……偏偏生產後有太多無法掌控的突發狀況，身邊生過孩子的女性同胞一人給妳一種育兒建議，聽得心很累，又覺得沒有什麼是自己能控制的，心情自然而然更惡劣。

說了這麼多，聽起來好像恐嚇，其實是在幫妳打預防針，希望所有媽媽們對於產後的狀況不要有太多預設立場。畢竟我看過很多人產前超樂觀，對於未來充滿美好想像，期望越大失落越大，產後憂鬱更嚴重。其實人生不如意十之八九，在這種時候才更要保持樂觀，學著轉念，去吃個麥當勞就沒事啦。

除此之外，雖然有了孩子最辛苦的是媽媽，隊友看似沒什麼作用（咦？），但他們的情緒也需要多加關心。仔細想想，懷孕期間，其實隊友只要把妳照顧好即可，可是寶寶一旦出生，隊友要面對的可是兩個不熟悉的人啊！一個是憂鬱的老婆，一個是還不是很熟悉的孩子。

而且身為爸爸，他每晚也可能會因為寶寶而睡眠不足，隔天上班被老闆主管罵之外，又要擔心奶粉錢賺得不夠多、擔心孩子怎麼有點神似隔壁老王（愛開玩笑），每天壓力都好大。尤其大家理所當然會比較關心產婦情緒，卻沒什麼人在乎爸爸的心情，更別說他也會覺得妳所有注意力都在孩子身上。所以爸爸其實也會有產後憂鬱的。

孩子是夫妻共同的責任，除了兩個人要好好溝通、分配養育工作之外，你們倆也應該彼此照顧情緒，偶爾找幫手顧小孩，夫妻倆一起吃個飯放鬆一下，才能繼續並肩作戰，一起面對往後的硬仗！

相關書摘 ►《孕期就該知道的產後100天》：才剛生完小孩，我的頭髮怎麼就一直掉？

書籍介紹

《孕期就該知道的產後100天：產婦身心與新生兒照護指南，陪妳做不完美的快樂媽媽》，英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司出版

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作者：林思宏、徐碩澤

樂孕、順產。然後呢？然後啊，有一種崩潰，叫產後100天。

憂鬱、睡不飽、奶量不足、母嬰同室，然後寶寶還哭個不停……當寶寶降臨，代表更多的考驗即將出現，新手爸媽的慌亂跟焦慮，大概跟產房的情況一樣慘烈，跟新生兒噴射的便便一樣讓所有父母驚慌失措。而產婦與新手爸媽的共同心聲就是：「孩子生出來後的前100天，簡直是崩潰的地獄！」

原來生產前的美好，就像是替育兒生活開啟靜音與美肌模式，而孩子出生後：

有100個媽，就有100種擔心

有100個家庭，就有100種育兒煩惱

嘿，媽媽們，這麼多書教妳照顧新生兒，卻忘了教妳要更關注自己，繼《樂孕》之後，延續「媽媽開心，寶寶更健康快樂」的產後育兒概念書，教妳如果產後100天學會以下幾點，那麼產後100個月就或許能擁有神等級的隊友，還能當一位自在快樂的媽咪。

關於怎麼養育孩子，妳永遠是有選擇的。

好好愛自己，也好好珍惜隊友，老公才是陪伴妳一生的伴侶。

放手當個差不多媽媽就好，否則孩子將來高興去上學，妳卻站在教室門口哭呀。

Photo Credit：高寶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航