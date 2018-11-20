《演算法下的行銷優勢》：設計思考——狗屁龍捲風的剖析

文：麥茲伯格（Christian Madsbjerg）

設計思考：狗屁龍捲風的剖析

20年來，設計師的地位大為提升。他們過去是玩弄形狀、材料與款式的工匠。今天的他們是解決一切問題的大師——從社會安全、犯罪防治、到瘧疾根治，無論什麼問題都難不倒他們。但他們憑藉什麼知識而能在所有這些議題上發聲？根據設計思考的意識形態，根本不需憑藉任何知識。它主張，設計師正是因為欠缺專業知識，才能與消費者連成一氣。設計師認為，由於能不受任何特定環境學術背景（包括經濟學、政治學或人類學）的牽扯，只有他們最能開創方便消費者使用的產品。甚至像福利國家這類極端複雜、具有濃厚歷史淵源的構想，也是這種意識形態的一項「設計」。全球飢餓？教育改革？你猜的沒錯：這些都是「設計問題」。而他們提出的解決之道永遠都一樣：設計思考。

最著名的設計公司——設計思考的麥加——是史丹福設計學院（Institute of Design）現任院長大衛．凱利（David Kelley）創辦的IDEO。凡是論及蘋果滑鼠、掌上電腦Palm V，以及立式牙膏管等等無所不在的家庭用品，往往就會提到這家設計公司。美國廣播公司「夜間新聞」（Nightline）在1999年推出一集對IDEO的專訪，以長達8分鐘時間談論設計思考的各方面，也讓我們發現這種思考對真正創意毫無幫助。

一、不帶任何社會環境背景關係的創新

凱利在「夜間新聞」中表示，「我們其實在任何領域都不是專家。我們的專業在於如何設計的過程。所以我們不在乎你給我們什麼，無論是一枝牙刷、一管牙膏、一輛牽引車、一艘太空梭、一把椅子……對我們都一樣。我們只是運用過程想出如何創新，然後付諸實施。」

我們且先不置可否，想一想這些話：一枝牙刷、一管牙膏、一輛牽引車、一艘太空梭、一把椅子……對我們都一樣。但真是如此嗎？ 應該是這樣嗎？ 你真以為國家航太總署（NASA）在設計下一艘太空梭時，會像牙膏管設計師一樣、使用同一過程？根據IDEO的設計思考模式，構想是一件件模塊，與構想人以及構想出現的那個社會世界完全分割。這樣的構想類型——經過一盤散沙化的模塊——由於資訊頻寬（bandwidth of information，指資訊處理能量）太低，想改變或解釋輕而易舉。產生一個構想不費吹灰，砍掉一個構想也毫無風險。

但人是活在世上的，而在人的世界，物體總是與環境背景有關，總有一層層的意義。所以說，凱利這番話至少是誤導的。不考慮外太空旅行的環境背景、不具備設計太空梭必須擁有的豐富知識，卻想設計太空梭，根本是癡人說夢。太空旅行——包括太空人、火箭科學家，以及組成太空冒險世界所有其他的工程師與物件——與農人和牽引機文化，或與美國家庭在就寢前擠在浴室洗臉槽邊的文化完全不同。除非我們知道太空人、農人或準備刷牙上床睡覺的孩子真正關心什麼，想真正了解他們使用的東西或裝備，根本不可能。想知道怎麼做才能讓那些東西或裝備更好用，就更加不可得了。

二、無知就是福

2013年播出的一集以IDEO為主軸的「六十分鐘」（60 Minutes）電視新聞節目，強調設計思考的另一特殊論點：專業與經驗會妨礙創新。IDEO喜歡「把醫生、聲樂家與工程師丟進一個房間，讓他們腦力激盪」。在設計思考過程中，任何人都可以有構想，構想可以來自任何地方。他們喜歡讓各式各樣人等擠在一起、進行腦力激盪，因為他們認為，不同的觀點更能帶來他們視為招牌的「瘋狂構想」。但這些瘋狂的構想要切入什麼樣的世界？ 對設計師世界而言，它們或許看起來很有創意，但設計師若是不了解實際使用這些產品與服務的社會背景，設計成果又怎能引起共鳴？程序顯然比產品更重要。

過程在IDEO的地位神聖無比，IDEO的人掛在嘴邊的一句話就是「尊重判斷」。根據前述「夜間新聞」節目的報導，在一次集體腦力激盪會議中，某個人對之前一人提出的構想表示反對，便立即遭到他人制止。在這種過程中，專業知識成了潛在的創意殺手。「構想傾洩而出、一一貼在牆上」的過程重於一切。至於貼在牆上那些字條上究竟寫了些什麼，似乎反而沒那麼重要了。

三、鑽進消費者皮膚底下

對於IDEO這類設計思考人而言，「以顧客為中心」最是重要無比。這倒不是說他們真的想走出設在大城市的工作室、實地深入其他世界進行探討，他們只是喜歡把「同理心」掛在嘴邊，喜歡討論「同理心」如何是精采產品設計的必備要件而已。他們會告訴你，只有「鑽進消費者皮膚底下」，「你才能掌握他們的『一舉一動』，然後讓他們愛（不是喜歡，也不是買）你的品牌、你的構想，與你的靈魂」。說完這些話，他們回到樓上的工作室，重新投入他們熱愛的工作。

主張設計思考的人為這種意識形態辯說，他們會與顧客共處，觀察環境，與環境神會。不過依我之見，他們這些作法只能算是「走馬看花」人類學。他們不僅花的時間有限——往往只有一個下午——而且抱著一個既定目標進行觀察：我該怎麼「改善」這東西的設計？有了這個狹隘的目標，設計思考人絕不會全面自我浸淫在觀察目標的世界。也因此，今天來自設計公司的一切產品看起來都一樣，自然不足為奇。它是一種用不同濃度白色調鋪陳、形態柔軟的舊金山設計人世界，其他人不過是住在裡面罷了。我們唯有開放胸襟、接受我們共同擁有的社會環境與背景，才能見到不同的世界及其作法。

四、去除所有疼痛

IDEO這類公司的設計思考，聲稱他們可以一一找出消費者在使用產品或服務時可能有的所有「痛點」。舉例來說，你如果想製作更好的優酪乳，設計師會觀察消費者在尋找、選用、打開與吃一瓶優酪乳時可能碰上的所有問題。乍看之下，你或許認為這些問題談不上什麼痛苦，不過設計師不這麼想。在超市尋找優酪乳讓人痛苦，欠缺與優酪乳的情緒結合讓人痛苦，想打開優酪乳包裝而不弄髒手讓人痛苦。在找出所有痛苦點之後，設計思考遵照一個過程重新設計經驗，使這一切變得一點也不費力。例如，設計師或許會建議在優酪乳包裝上加入感應裝置，只需運用優酪乳程式就可以在超市立即找到它，或者建議將優酪乳包裝個人化，使其印上你的名字，與你上傳的個人資料照。設計思考或許還可以研發一種設計包裝新方式，用高科技絕緣罩讓消費者可以輕鬆揮去溢出的優酪乳。

透過同樣這些過程，設計思考保證可以去除政府、經濟、大眾運輸等等世上所有社會結構的痛點。或許可以找到一種可以除去我們選舉系統痛點的絕緣罩？設計思考的終極目標是找出人生所有痛點，透過極樂世界的設計將之一一去除。

五、溫言好語的口沫橫飛（The wall of warm words）

設計思考自認是一種溫暖、柔和的另類選項，可以與硬邦邦的矽谷科技文化分庭抗禮，也因此，設計思考的信徒喜歡用人文學術詞彙描述他們的「感應」。隨便找一個設計思考對話，你很可能會聽到以下這些字詞：整體、創意、團隊導向、以人為本、遠見願景、顛覆、敏銳、迅速等等。你會聽到他們說，我們可以改變世界，但與矽谷那些工程師不一樣的是，我們的改變「要讓人重回舞台中心」。你會聽到他們說，未來屬於群眾，我們必須放棄那種寂寞天才的概念。他們的對話幾乎一定扯上三文魚逆流回游的故事，整個對話過程也讓人聽得熱血沸騰。

在葡萄酒的世界， 你在介紹自己與產品時， 必須遵守一些規則。只有用勃根地（Burgundy）生長的葡萄釀成的酒，才能叫做勃根地葡萄酒。在農業圈，只有有機生長的英吉利豌豆可以貼上有機標籤。但設計思考的世界沒有規章準則。設計思考人用溫言好語的口沫表示權威。由於專家不再有價值，無論是誰，任何人都能自稱「策略家」，自稱「老牌設計師」或「主講人」。這些各式各樣的文字詞彙與頭銜，在設計思考的世界中都有同樣基本意義：你若不想被Uber，就得聽設計師的。（Uber崛起市場以後，美國流行一句話：「你若不想被Uber，就用Uber。」原意是，你若不想成為被Uber淘汰的計程車司機，就得像Uber一樣創新。這裡的意思就是，你若沒有設計師的創意本領，就得聽設計師的）

六、回到商學院停車場

為了不讓溫言好語變得太溫，太軟，設計思考還需要不時借用一些商界的術語，例如「槓桿」、「投資報酬率」（ROI）或「商業模型」等。這麼作的用意是，創意過程或許像是開著偷來的車瘋狂兜風，但偷來的車總得開回商學院停車場。扯上「四P」（一種營銷理論）與「五力」（一種分析模型）這些概念，能讓大家相信，設計思考其實是一種講究實用與理性的東西。

誤將遊樂、無知等同創意

當然，問題不只出在IDEO而已。來自設計思考的「意志力」創意，現在不僅充斥我們身邊，還成為商界文化有關創新對話的當紅時尚。《11 1/2逆向管理：看起來怪，但非常管用》（Weird Ideas That Work）一書作者羅伯．蘇頓（Robert Sutton）主張，「在創意過程中，無知就是福」。

甚至還有人說，這種創意模型靈感來自盧梭（Rousseau）的哲學——因為盧梭曾經說：我們在天真無知，不為面目可憎、專制霸道的規則與專業所動時，最有創意。《踢屁股的創意》（How to Have Kick-Ass Ideas）一書作者克里斯．巴瑞茲——布朗（Chris Baréz-Brown），因此認為遊樂與創意天才有直接關係，還在書中寫道，「玩樂的時間到了。我要傳達的訊息是，當你疑惑、不知何去何從時，說『管他呢』，遊戲人間就對了。」

巴瑞茲——布朗這本書——今日創意思考文學的代表之作——就像寫給幼稚園孩子看的故事書一樣。根據他的看法，遊樂尋歡的敵人就是那些專家與自稱「知道很多」的人。

這種語言將遊樂與自由解放相提並論。它暗示，工作役使了我們的思考：我們坐在辦公室裡，像沒有面目的官僚一樣工作，而我們的專業與知識也讓我們盲目。為了發揮創意，我們必須從公司官僚系統、專業與理性分析中尋求解放。真正的自由存在於兒童世界：開放、好玩、好奇與自發。

我在不久前與一個屬於這類「孩子氣」的創意人共處了一天。我但願這輩子沒碰過「馬丁」這樣的人，不幸的是，在我的世界，無論任何對話，只要涉及創意思考，總會出現馬丁。我所謂馬丁，指的是那些不肯勞神費力、觀察現實，只想用流行口號玩弄空洞技倆的人。馬丁仰仗恐懼發跡：當每個人都為他們的職涯、產業、為「顛覆創新」的整體狀態感到憂慮時，馬丁就趁虛而入，扮演薩滿教巫師作法。

最重要的是，馬丁讓我想到：創意思考與了不起的創新，需要投入一種極端艱苦、而且老實說也相當令人膽戰心驚的過程。這過程沒有不成退款的保證，也沒有現成的道路圖可供遵循；事實上，迷途還是這過程的必經旅程。出現在我的世界的這些馬丁喜歡避重就輕，專撿便宜的做，因為真正的工作——想真正了解這個世界——需要傳統絞盡腦汁的苦思。而馬丁這類人物古早以前就已不做這種「傻」事了。

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書籍介紹

本文摘錄自《演算法下的行銷優勢》，天下文化出版

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作者：麥茲伯格（Christian Madsbjerg）

譯者：譚天

汲取人文科學五大原則，

供商界領導人、企業界與個人解決工作與生活最棘手的難題。

最優秀的執行長除了能讀報表以外，還要懂得欣賞小說！

大數據真能解決所有問題？你我如何在演算法時代下勝出？

人類已成為演算法的奴隸。日復一日，一個又一個數學天才、工程師拋開人類直覺與經驗，用完全以事實為根據的分析破解產界難題。就這樣，我們不再思考。機器替我們思考了。

在大數據與科學至上論當道的今日，麥茲伯格根據他在福特、愛迪達與香奈兒等全球大企業工作的經驗寫成本書，主張純憑數據解決問題的作法往往造成驚人缺失，為人類帶來巨大風險。一味以數字算計，將危及我們的事業、教育、政府，以及畢生的積蓄。太多公司將具備人文技巧的員工撇在一邊，終於再也無法掌握顧客的人性需求。麥茲伯格提出證明，今日許多最大的成功故事並非來自量化思考，而是源自與文化、語言，以及歷史的深入而精微的互動。他為這套作法取名為「意義建構」（Sensemaking）。

在這本具指標意義的書中，麥茲伯格提出以下五項原則，供商界領導人、企業界與個人用以解決他們最棘手的難題。

注重文化，而非個人。 掌握厚數據，不只是薄數據。 要大草原，不要動物園。 重視創意，捨棄工廠製造。 學會仰望北極星，而非依賴GPS。

他剖析用這種辦法招徠新客戶的公司，並引領讀者進窺投資人喬治・索羅斯（George Soros）、建築師比雅・英格爾（Bjarke Ingels）這類意義建構「大師」的工作進程。無論就實用與理論而言，本書都是反制公司集體思考的利器，是卓而不群的領導人與創意家不可或缺的資源。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航