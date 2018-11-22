馬欣《階級病院》：當時如果沒唸貴族小學，或許我不會變成一個寫作者

文：犁客

「習慣在社群網站上擺姿態之後，」馬欣道，「會讓人在日常裡也開始擺姿態。」

馬欣寫電影的散文一向在犀利裡帶著關懷，觀察世界時她也帶著這種透澈的眼光，她很明白，現

在要對公眾發表個人意見較以往容易，而許多人被冠上評論者的名頭之後，也開始以這種身分自居——這是一種缺乏自識的表現。

「讀《紐約客》時，會讀到那種讓你打心裡發出『哇』的影評，覺得應該努力寫出那樣水準的東西，」馬欣說，「但現在很多人在網路上發表評論，但水準很參差，只是彼此在社群同溫層裡交換意見，不一定專業，但能享受彼此的溫暖，沉浸在同溫層裡的愉悅。」

馬欣會這麼說，並不是從一個資深影評的位置批評後進——雖然個性低調，但在社群媒體上頭，馬欣臉書粉絲團的追隨者並不比任何一個影評人少，無論資歷新舊，「其實是出書之後才開粉絲團的，那是為了提醒自己：已經是個必須與人對話的專業寫手了！在同溫層取暖是人之常情，但如果是專業寫手，必然會出去碰撞。」馬欣笑得腼腆，接著拉回話題，「你不覺得從前被退稿是有必要的嗎？讓你知道你還能再改進，被退稿是幸福的啊。」

是的，更要緊的是，馬欣能看透那種做作的假象；她在意的不是姿態，而是真實。

書寫階級對我來說誘因強大

馬欣連著幾年出版與電影相關的散文，有的評論電影手法，有的深入角色心境，但最新出版的《階級病院》，主要內容並不是電影。

「編輯本來就對我提過，不見得只出版寫電影的文章；」馬欣回憶，「編輯從我先前幾本書裡觀察出來，我對『階級』很敏感，建議我可以把這個當成方向。」

馬欣的確對階級敏感。身為外省第三代，馬欣在成長過程當中先是意識到自己與所屬階級的格格不入，再是目睹階級特權在剎那之間破裂幻滅。「我的前半生因階級之故，長期處於一個叛逆狀態，又自虐又自傲；」馬欣道，「書寫階級對我來說誘因強大，我認為一定有和我一樣的人，我想對他們說點什麼，同時我也好奇：我為什麼會變成這樣的人？」

童年時期就讀貴族小學的經驗，就讓馬欣感到不適，「小學和中學的孩子們在班上互相比較家庭環境，老師也會對某些孩子逢迎巴結，會讓我生出想要保持距離的潔癖，或者氣到想要把世界整個推翻；我後來這麼扭曲和老寫反派，一定都是那時候的關係。」馬欣笑了，「想想，當時如果沒唸貴族小學，或許我不會變成一個寫作者吧。」

閱讀把我拉回來

家族對外有自己所屬的階級，對內也把成員分出了階級，而且屬於弱勢還不會意識到自己的位階較低。「例如我們家的女性，受到的階級桎梏其實很大，但大家似乎都沒什麼感覺；」馬欣舉例，「她們每個都會嫁給高級軍官啦、都會去拜南懷瑾為師學佛啦，其實是被迫要成為家族裡替你塑造的樣子，但她們會把做這些事視為榮耀。」

去看電影《血觀音》的時候，馬欣聽到有的觀眾評論說劇中的棠家太誇張，怎麼可能有那樣子的家庭？「不過我們家族真的就像那樣；」馬欣聳聳肩，「我總會發現我的家庭和大家離得很遠。」

小二的時候，馬欣的家境因為父親的緣故，經濟突然敗落。「我們連夜搬家，親戚也忽然分成兩派；」馬欣道，「接應我們的是外婆，媽媽這邊的親戚在面對爸爸那邊的親戚時，就會作戲裝樣子。我夾在中間，只好戴起面具，希望沒人注意；最後沒有歪掉，是『閱讀』把我拉回來的。」

謝幕的最後身影

讀貴族學校時，家庭環境突然轉變；在本省族群當中生活，因為不流利的台語而被質疑過身分——馬欣被夾在各種不同的階級縫隙中生活，直到聽大學同學提到二二八，她才驚覺自己的原罪，要扛起一個她沒資格扛的巨大事件。

「當年接濟我們、讓我們暫居避難的外婆家，現在已經變成捷運站了；我和外婆一起坐過的台階，現在是要刷悠遊卡的地方。」馬欣的表情複雜，「我的家族人丁越來越單薄，四處離散，我站在捷運站裡，覺得人生其實是個可以被吹掉的東西。」

那是馬欣決定開始動筆的瞬間。

「我要記錄外省前兩代的生活，以及與之相關的階級傾壓，」馬欣說，「我再不寫，小時候看過的那種家庭就沒人寫了。從前我一直沒寫這些事，或許是因為自己也在某個階級當中，所以有負罪感，但那種外省生活已經逐漸凋零，我想記錄它謝幕的最後身影。」

《階級病院》有馬欣怎麼看社會當中的階級如何相互傾軋，怎麼看人際當中的階級如何潛藏在日常價值觀當中左右思想，怎麼看一個漸次淡去的時代，怎麼看電影，以及怎麼從這些種種當中看見自己。

「一切總有一天都會消失，我遲早得寫下這些事。」馬欣講得認真，「寫自己很掙扎，寫完之後很想哭，不過同時也感到一種釋放，像是把我推遲二十年的淚，寫了出來。」

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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