看見高雄強勁的民間企業生命力，韓國瑜用良好的產業發展政策引導翻轉

高雄產業經濟動能為工業領頭；製造業從70年代十大建設的鋼鐵、石化業做為火車頭，帶動相關工業發展、貢獻產值。過去，高雄憑藉著石化和金屬材料上游基礎工業蓬勃發展，擁有特殊的區域優勢，孕育出其他縣市難以超越的金屬及石化製品兩大應用產業。

這兩大產業幾十年來成為高雄維繫經濟產業能量的重心，許多隱形冠軍隱藏其中。例如，小港區基本金屬製造業就貢獻全國同業產出高達25.5%生產總額；岡山區生產品質享譽國際之螺絲、螺帽，貢獻產值就佔全國金屬製品製造業5%。

高雄的其他傳統產業，也不乏高附加價值的業種，運輸工具、機械、紡織、飲料、橡塑膠業等附加價值都高達30％，和北部的資訊電子產業不相上下。除此之外，梓官區「木竹製品製造業」、大樹區「紙漿、紙及紙製品製造業」、岡山區「廢棄物清除、處理及資源回收處理業」、三民區「獸醫業」等等其他業種，也都是排名全國各區第一的特色產業。

高雄民間企業生命力強韌，但產業榮景卻已不再

綜觀高雄的產業經濟組成，高雄民間企業生命力強勁，70年代開始推動的工業與加工出口區，成了高雄維繫產業動能的主體。

在所有工業與服務行業中，高雄市有高達17個業別，其行業生產總額在全國行政區居場所單位中名列前三大，這顯示高雄企業主擁有經營擘畫潛力與豐沛的發展利基；他們在過去台灣經濟高速起飛的年代，扮演過領頭羊的角色，創造龐大的產值及大量的就業機會。

然而，雖然民間企業生命力強韌，除了少數特定產業與隱形冠軍外，其他百業仍舊不敵近20年產業轉型瓶頸，就業機會與產業繁榮景色不再。

曾經是全球第一大的高雄加工出口區，電子零組件製造業在繁榮時期，10幾萬個從業員一日三班輪作，儘管迄今的生產總額仍占全國加工出口區 72%，但從業員已經腰斬為約不到七萬人。

高雄港過去日夜燈火通明，碼頭裝卸工人萬頭鑽動，港埠帶動運輸業、餐飲業興旺的情景也已經不再。高雄港吞吐量從 2000年的全球第3名，落後到至今的第15名；自由貿易港區生產總額181.56億元，只占全國自由貿易港區生產總額的30.0%。

加工出口區、港埠的衰退，進一步造成其他工商行業難以興盛，根據市政府發佈的 105年度高雄工商普查統計 結果通報，相較於100年的普查結果，在六都中，高雄市的生產總額成長率敬陪末座，衰退（-9.7%） 約一成左右。

產業轉型遲滯不前，高雄青年一代難以翻身只能北漂

天下雜誌第580期「幸福城市競爭力」 總排名來看，高雄市在 2015 年除了個別單項「經濟力」六都中 的末座之外，在其他各項在六都中大抵都所屬前三名。但在 2018年天下雜誌第656期幸福城市的競爭力 排名， 除了「文教力」之外，包含「經濟力」、「環境力」、「施政力」、與「社福力」等四大面向 與城市總競爭力都是六都中敬陪末座或倒數第二名，施政品質與幸福感惡化得相當快。

韓國瑜認為，這是整體產業衰退的結果。讓高雄落入青年外流、人口老化、產業難創新升級的惡性循環。

高雄生育率、人口增長率低；就業機會持續衰退、起薪低，高雄無法留住年輕人。大專以上畢業青年，在高雄發展各產業平均受薪待遇及期待待遇之間大約平均差七千元；換言之，不分性別與學歷，高雄地區之就業實際待遇大致都比期待待遇來的低20-25%。高雄的青年人口外流因此相對嚴重，而留在高雄的基層勞工又面臨老化問題；這些因素，又讓高雄難以吸引新創公 司到高雄設立據點。人口問題不解決，近年高雄各種推動文創產業發展的政策，都因為缺乏足夠的人口結構與素質，無法支撐轉型成功。

簡單來說。經濟衰退與人口外移，進一步讓高雄整體城市競爭力各方面節節衰退。

韓國瑜要讓高雄翻轉，注入一股創新活水

韓國瑜認為，高雄幅員遼闊、兼具山海與文化優勢。高雄的產業轉型，應以更具遠見的商業服務創新結合海港城為特色來思考發展。

對一個幅員遼闊、兼具山海、文化優勢城市未來的展望，高雄該如何在兼顧重工業升級到以融入第三級的工商服務業為城市發展的產業轉型中，輕盈轉身？韓國瑜指出，過去政府主導特定產業模式在經濟快速變遷時代已不適用，端視能否快速轉化當地資源以適應環境的變遷。政府應該運用政策工具，主動出擊大力招商引資，為高雄的產業翻轉帶來一股新的活水。

過去高雄舉債資源多投注在硬體建設，但較少資源投入在創新生態環境等有助吸引人才留駐的政策；更少關注高雄與國際商業環境的關係與連結。高雄的翻轉，亟需一股創新活水，除了上述關鍵，如何善用高雄既有的金屬、機械、製造加工等行業優勢，導入數位轉型的升級資源，讓本地傳統製造企業升級，亦是重中之重。