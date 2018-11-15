翻轉港都，資金人才不能少：韓國瑜提出高雄招商引資四大政策建言

一個城市促進長期經濟發展不外乎掌握四大要素：資金、人才、技術與市場，其中尤 以爭取優質企業投資最為關鍵，正所謂「大軍未動，糧草先行」。

然而，過去數十年來，高雄不斷開發新工業園區。漂亮雄偉建築物後，高雄的新設公司卻沒有增加。沒有新公司設立，自然難以創造新的就業機會。

根據 經濟部統計 ，2015年至2017年間，高雄淨成立（新設減去歇業）公司的平均資本額為負2,895百萬元，表示高雄「公司倒的比新設立的還多」，「歇業公司」資本額平均高於新成立的公司，商業景氣表現在六都間最後一名。

而根據 勞動部勞工退休金平均提繳工資的統計 ，106年高雄平均薪資為33,064元，遠 低於新竹縣市、台北、新北與桃園市。且就業人數成長緩慢。地方就業條件不佳，造就高雄青年被迫「北漂」尋找職涯發展機會的困境。

要強化一地經濟景氣與就業發展，招商引資是最重要的政策關鍵。過去高雄地方政府的招商引資策略，主要著重於土地開發，或以BOT模式、閒置資 產處置模式等作法。但這樣的作法還是被動，缺乏主動的政策誘因，自然無法有效吸引資金與人才進駐。

因此，要「翻轉高雄」，活絡高雄經濟，將成為未來市長最重要的工作。對此， 韓國瑜認為有四大政策可以盡快進行，為高雄招商引資。

一、成立「招商引資委員會」，由市長親自擔任執行長

市長的魄力與決心，是高雄招商引資是否成功的最主要關鍵。

高雄腹地廣大，現有十幾個工業與科學園區是既有優勢，若要改變高雄招商引資的成 果，不論由誰執政，市長都應該親自出面提升市府現有的「重大投資案件推動小組」 的位階，成立「招商引資委員會」，並且由市長親自擔任執行長，率領市府團隊拜訪 國內外優質企業與其上下游相關廠商，屏除「姜太公釣魚，願者上鉤」的心態，在策 略性產業思考下，主動面對企業界的需求，積極解決其所面臨的投資困難，並透過以 商招商的方式，極力爭取上下供應鏈一起投資高雄。

為了隨時掌握國內外招商引資的成效與進度，「招商引資委員會」應招納具有國際產 業人脈、熟悉全球產業發展趨勢的青年專家參與，每年並且應該訂定滾動式關鍵績效 指標 （KPI），逐月監督與檢討所有投資計畫的進展，並即時對外說明招商績效與企業未 來投資計畫，充分落實市長與招商引資團隊的執行力，讓目前高雄市經發局招商網首 頁的影片不要一直只是模擬示意圖像而已。

二、招商引資首重ESG原則，永續發展高雄經濟

ESG （Environmental, Social and Corporate Governance）原則是評估企業的環境、社會和公司治理標準，尤其是在空汙相對嚴重，員工薪水偏低的高雄，爭取重視 ESG原則的企業進駐更為重要。遵守ESG原則的企業在環境層面，重視污染防治與節能減碳，有助於藍天綠水常伴高雄。

在社會層面，重視企業本身的社會責任，永遠將市民的勞安、食安與公安擺在最重要 的地位；在公司治理層面，重視企業永續經營與員工薪資合理性，杜絕因招商引資而 讓慶富弊案重現高雄。

因此為了永續發展高雄經濟，未來的市府團隊更應積極將環境保護、社會安全與公司 治理納入招商引資目標，無論內資或外資、新廠或舊廠、蛋黃或蛋白區產業的商業活 動與計畫均以重視ESG原則為優先，並給予適當的行政便捷與租稅優惠，促使高雄達到環境、社會、經濟三贏的局面。

三、建立投資–生產–消費良性循環的經濟生態系

高雄具有海、空港的交通優勢，擁有豐富的山、海自然資源，以及專業的技術職人， 具發展良性循環生態系的潛能。

例如，遊艇船舶產業無論在高雄或全世界均居重要地位，未來市府招商團隊應該充分 與產業專家溝通，了解產業特性與優勢，爭取船舶企業大力投資高雄的觀光旅遊產業 ，強化觀光旅遊的基礎建設，並與國際郵輪公司一起合作，吸引國內外旅客來高雄觀 光，打造完整的三遊（遊艇—郵輪—旅遊）生態系，亦可促進整個南台灣觀光旅遊發展。

此外，市府招商團隊將積極爭取生技與餐飲企業投資高雄農漁產業，並結合高雄醫學 中心和學校，發展醫美與農漁休閒觀光，增加國內外旅客在高雄停留消費的時間，進 一步促進旅宿和餐飲產業的發展。

簡言之，未來市府團隊應該要主動行銷高雄，積極活絡高雄經濟，促使投資—生產—消 費互相產生良性循環，讓「北漂」或「南漂」的遊子可以回故鄉工作。

四、開放高雄，讓資金與人才能夠匯聚

高雄一直以來都是國際化程度相當高的都市，因此高雄必須善用此優勢，吸引國際企業投資高雄。

例如以地理位置、地緣環境特性等來看，高雄都可以借鏡香港、日本經驗，爭取迪士尼或環球影城進駐高雄，增加觀光旅遊產業的亮點。

此外，應該妥善運用 旗津地區觀光發展建設自治條例第九條 ，特許銷售免稅之觀光旅 客商品，招攬大型商場及物流中心入駐，設立旗津免稅購物特區，打造高雄成為一個 更自由開放的都市。

此外，隨著亞洲經濟體快速崛起與交融變化，未來的高雄市府團隊應該提交具體的 國際合作計畫，如何與東南亞、港澳或其他中國大陸南部城市共同合作，定期舉行 「城市論壇」，強化多邊經貿交流，為高雄持續注入新的經濟活水。「趁錢無師父， 打拼著有」，惟有積極開放招商引資，才能打造高雄成為資金與人才匯聚的未來之 都。