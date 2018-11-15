韓國瑜要以都會優勢推動南部生醫產業園區，讓高雄人也可以很驕傲





台灣的生物技術產業，涵蓋製藥產業、醫療器材產業及應用生技產業等三大領域；生技產業是台灣在產業轉型升級上，具有一定競爭優勢的領域。

根據經濟部「 生技產業白皮書 」的歷年統計數字顯示，台灣的生技產業營業額從2002 年的1,109億元到2015年的2,986億元，14年的時間成長了1.7倍。而2016年的生技產業營業額為新臺幣3,150億元，年成長約5.5%；其中，醫療器材產業營貢獻度最大，營業額占比達44.9%，製藥產業占比約為28.4%，應用生技產業占比則為26.7%。

這樣的佔比表現，也顯示台灣的製造優勢。比較生物科技各子產業的成長趨勢會發現，醫療器材產業的發展最為快速，特別是隱形眼鏡、血糖計及其試片等消耗性產品，都維持相當穩健的成長步伐。在應用生技產業方面，台灣在保健食品以及農業生技方面也有不錯的表現。

以地域觀察，過去，台灣生物科技產業多集中在新竹以北，但近年因南部科學園區生技產業新創企業成長快速；在屏東農業生技園區定位清楚的支援下，再加上高雄路竹的牙科、骨科、美容整型等醫療器材和試劑聚落，南部生醫產業園區已漸漸地成形。

韓國瑜要讓高雄應善用地域優勢條件，成為南部生醫產業園區領頭羊

在上述現實條件下，高雄市長候選人韓國瑜在思考南高屏急迫的產業轉型升級與地區經濟發展策略時，認為必然需要將生物科技產業納入重點項目。再以地域發展來思考，以高雄市為核心資源區，逐步向台南、屏東輻射發展成一個具國際競爭優勢的生技醫療產業根據地，更具可執行性與優勢。

韓國瑜對生計醫療產業園區提出規劃，首先在人力培育的部份，高雄市的大型醫療中心共有3家（包括有榮民總醫院，長庚紀念醫院以及高雄醫學大學附設中和紀念醫院），若再加上義守大學醫學院，中山大學以及台南市的成功大學附設醫院，奇美醫院等多所公私立學校，足以提供生技製藥與醫療器材相關研發資源和人力。

其次，高雄市擁有一座國際機場以及海港，不管是製造品外銷，或是醫療服務輸出，發展國際市場帶來很大的便利性。同時，高雄本是金屬產業的重鎮，因此對於醫療器材業的相關後勤支援，也有很大的助益。若能再配合相關的政府計畫，推動與新興亞洲、特別是東南亞各國合作，將南部各縣市的農漁畜牧生技產品推銷國外，擴展市場，高雄市有極大優勢，成為南部生醫產業園區的領頭羊。

第三，隨著生物技術產業之發展，醫療服務產業也會興起。根據美國國家地理頻道紀錄片「 亞洲新視野：臺灣醫療奇蹟 」指出，台灣醫療技術和服務資源在全球是名列前茅；​早在2012年全球前200大醫院中，台灣就占了14家，僅次於美國與德國，全球排名第3​​。若根據去年 衛福部統計 ，台灣的國際醫療門診、住院、美容、健檢服務總人次達到30.6萬人次，為近10年新高。

換言之，台灣良好的醫療服務絕對可以吸引國外人士來台就醫與伴醫。縱觀台灣各縣市，高雄市的國際醫療服務有其絕對的優勢。只要從高雄機場進入國門，便有多家大型醫療中心可以提供良好的就診與治療服務。若能配合高雄市的特色觀光，再結合牙科、骨科、美容整型等醫療機構，便能進行複合式的醫美輕旅，這對就醫者與伴醫者而言都有相當大的吸引力。 國際醫療服務之外，國內醫療服務也是高雄具備高度發展潛力的市場之一；特別是針對銀髮族設計的預防、治療與照護服務，也能成為高雄市未來發展的重點。

地方政府著高附加價值產業發展，才能真正創造經濟成長與就業

韓國瑜進一步指出，從需求面來看，眾所皆知高雄市人口老化現象嚴重，65歲以上人口已從2011年的29.1萬人增加到2017年的39.4萬人。因此，老人護理、醫療輔具、血糖計及其試片，以及骨頭植入物等醫療器材消費勢必增加，銀髮族醫療市場必會逐漸擴大。

然而，銀髮商機除了上述必要需求之外，長期而言，隨著社會變遷，新世代銀髮族之價值觀與行為模式都跟過去大不相同，這也是高附加價值市場利基所在。

銀髮族除了要老有所終以外， 更注重如何活的快樂，活的精彩，擁有良好的生活品質。在市場需求與消費意願均擴大的情況下，若相關產業以及地方政府還能配合銀髮族之需求，設計一套良好的預防、治療與照護體系，並導入數位科技，從醫材，物聯網以及大數據三方面著手，不僅可以減少醫療照護成本，還可以創造創新高附加價值產業，以及更多就業機會，這才是高雄市發展生物科技與醫療照護產業的長期目標。

高雄市本是金屬製造，石化及鋼鐵生產等傳統產業的重鎮，產能以及相關的就業人數已達經濟規模。為求城市發展，高雄視必得推動高技術、高附加價值且低碳的相關產業。而生物技術產業為知識密集且高度創新之高附加價值產業，世界各國無不投入大量的資源進行相關的研究。高雄市若能透過現有的醫療體系進行產官學合作，展現生技產業之創新與研發實力，再配合交通、觀光等配套措施，必能加速產業轉型，成為未來另一個亮點產業。