沒有畫家的畫作：凝視納粹過往，是一場加害者與被害者的對話

兼具加害者與被害者都有的德國家庭

近來和德國人一起看上線的一部納粹時代的電影，令人感傷，但對德國人來說更是一種療傷。這部片子選在德國今年10月3日的德國統一日上片，也隱含著德國從來沒有忘記納粹的歷史，在他們社會烙下永不能抹滅的痕跡。德國的國慶在統一之後改為德國統一日而不稱國慶日，對德國人來說，這一天的歷史性意義大於歡聲雷動的慶祝。

這部《沒有畫家的畫作》（Werk ohne Autor），英文叫做「Never Look Away」，強調的就是要觀眾凝視，要大家眼睛不要移開所看到的事實真相。真相恐怖，導演要我們看，而且再不堪入目的真相我們都要認真看！

這部影片跨穿三個德國政府的時代，以一個畫家個人生平做縮影，把當年發生的事實呈現出來。這個畫家是目前在世的真實人物，叫葛哈・李希特（Gerhard Richter），於納粹時期的1932年出生。納粹時期他的姨母因思覺失調症發病而被帶去就醫，那個時期的精神病患，必須被強迫絕育，最後於德國戰敗之前大量被殘殺滅絕。他的姨母就是因精神疾病被強制絕育，最後被謀害的人。而李希特第一任妻子的父親，是納粹時期主導絕育與殺害病人的主治醫師，也就是策劃殺害病患的主謀之一。

二戰後，李希特與他的家人住在共產制度下的前東德。在前東德成長下的畫家李希特，因為無法自由創作，只能畫宣傳看板，對於沒有創作自由的環境，感到十分沮喪。

1961年他帶著妻子一起逃到西德，之後在西德持續發展創作。他妻子的父親在東德時期因救了前蘇聯長官之妻與子（難產生子），前蘇聯長官為了報恩，保護李希特岳父，使之在東德體制下未被清算而追究其在納粹時期殺害病患的罪責。但在前蘇聯長官要調回前蘇聯時，亦即警告其岳父要他逃出東德，否則他極可能被逮捕究責。李希特岳父隨即潛逃西德，並繼續在西德執業當醫師，藉著當年東西德互相敵對的氣氛，西德政府沒有東德人民檔案，對他過往毫無所悉而讓他逃過被究責之刑責。

畫作主題與風格

李希特的創作作品很多都是與他最關注的議題相關，他的畫作許多都是與人像有關。人像畫作中，有些採自於他感到有興趣的新聞照片，有些是他家人的照片。他的畫作是用黑白照片投影放大後，在畫布上畫出，再用影像模糊淡化處理，讓人看到他的畫，就像是看到失焦的照片放大的感覺一樣。有一種歷史存在的印證，也有一種模糊淡忘而想追尋的意象。

他對畫作的人物，不曾有太多解釋。他是當代在世的畫家中，畫作拍賣可以賣到頂尖價格的少數畫家之一。他曾畫了一幅他小時候和那位患思覺失調症姨母共同合影的照片，模糊淡化的而失焦的照片畫作，隱約讓人可以辨識14歲的姨母抱著四個月的他合影。這張照片看似普通，但是少女與嬰孩天真的臉，因畫作刻意模糊處理所形成的飄忽，卻有一種隨風而去的滄桑感，也表現了畫家對少年姨母的思念。

在影片中，身為姨母的女青年帶著畫家小男孩去德列斯登看畫展，雖然解說的人特別強調抽象畫的墮落虛無，不應該成為學習的對象。但女青年姨母還是低聲的告訴小男孩，她很喜歡其中的抽象畫，並要小男孩對任何事情都要認真看，不要閉眼撇去而不看真實，這也是電影英文名稱的由來。

Photo Credit: AP/達志影像

被害者與加害者的對「畫」

這位畫家很不同的是，他特別著重對政治人物新聞照的人像處理。對他來說，他的畫作是自然出現有加害者的角色，也有被害者的角色。他曾有一張畫作是納粹時代一個逃亡18年，最後被逮捕的軍官新聞照片，這位軍官是策動謀殺當年病患的主謀Hyde，李希特特別畫出新聞照片被逮捕時的側面人像再淡化模糊。另外他畫的姨母人像，對他來說是被害者。這些加害者與被害者的人像模糊化的畫作，都非常逼真但也非常的模糊。

李希特在受訪時說，這些被害者與加害者的畫，對他來說其實是某種型式的對話。在同一個時代中一方是加害者，一方是受害者，他們都曾真實存在過。他希望透過他的畫作給他們之間有意象上的對話。姨母與嬰孩的照片看的是側邊，而加害者也是側身背向。如果把兩幅畫擺在一起，確實有一種連結之感。

他說他畫姨母與他合影時的照片，理論上他並不知曉姨母死亡的消息，但他內心確實是知道的。因為他姊姊告訴過他，父母去醫院看姨母後，回到家之後家人都在哭泣。李希特的家人從來沒有告知他姨母的死亡，但他比誰都清楚，他姨母死亡過程中，遭飢餓的殘忍對待與被灌用過量藥物，最後再慘遭殺害滅絕，死亡的路走得非常艱苦。

他有一幅在1965年的一張畫，主題是岳父與李希特太太的家庭照片畫像，畫作稱為「海邊家庭」，看起來就是一張渡假照片的畫作。他在畫的時候也不那麼清楚的知道，他岳父就是絕育他姨母的醫師，他只知道他曾是納粹時的高階醫官。採訪的記者調查他岳父身份後告知他，他才知道他是畫下了一個加害他姨母者的身影。

滅絕性集中營的畫作

李希特在2016年畫出了四幅奥斯威辛集中營畫作，這些畫作是根據一個攝影師在當年潛伏於集中營時拍下來的珍貴照片，這些照片更是冒著身家性命的危險帶出來的。這些照片中的人物是當年正在遭受迫害的受刑人照片。

李希特花了幾十年畫過這些照片人物之後，他無法用模糊的技巧處理，他怎樣也無法畫出痛苦殘忍的基調，最後他用深沈的黑把一切抹去，再用無數的凝結或挫或點擊地把鮮艷的綠及紅塗於畫作，用一種痛憤表達噴發的慘無人道。這四幅畫目前由德國國會收藏展出，用以作為德國政治人物引以為戒的劇烈象徵。

畫家李希特｜Photo Credit: AP/達志影像

畫的意含遠超出想像

李希特原來在作這些畫時，並沒有刻意要畫加害者意圖，但無形之中把這些看成是非常重要的畫作主題。他闡釋，他無意間所畫出的人像畫，是想讓世世代代的人透過他的畫而不要忘去過去，而畫作的效果是要強調這些畫像上的人，加害者他們的所作所為與被害者的過往，不應被忘記。

對觀者的印象更是這些過往，是歷史上一個一個有真實面容的真人真事，而不僅是一個統計出來的數字堆疊與分析，他們不是冷的數據，他們是一個家庭友善的父親，同時也是身兼殺人任務的冷血惡魔；她們在冰冷的納粹時代，不是一個所謂對社會無用的精神病人，她們更是一個男孩親愛的小阿姨，她們的生命無人可以否定。

李希特承認自己是在德國屬於無法理解上一代的人，他無法理解為何如此恐怖的事件，竟然可以發生，他強力要求上一代的人必須清楚交待。畫家或許無法逼問與矯正當代人們的盲從，但身為畫家，他讓世人凝視這些他的畫作，讓世人永遠忘不了這些加害者與被害者的身影。

一個畫家可以凝視自己國家的不堪過往而激發創作，而國會議長願意把不堪過往的圖像具體呈現在自己的國會殿堂，讓國家元首凝視這些殘忍無道的過往而做決策，這個國家的高度，是值得讓世界仰望。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航